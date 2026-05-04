Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 335 150 человек (+1 120 за сутки), 11 914 танков, 41 306 артиллерийских систем, 24 507 БТР. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 335 150 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 335 150 (+1 120) человек / persons
- танков – 11 914 (+6) шт.
- боевых бронированных машин – 24 507 (+4) шт.
- артиллерийских систем – 41 306 (+113) шт.
- РСЗО – 1 767 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 357 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 352 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 317 (+11) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 272 062 (+2 249) шт.
- крылатые ракеты – 4 584 (+5) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 93 824 (+268) шт.
- специальная техника – 4 168 (+17) ед.
Топ комментарии
+14 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий04.05.2026 09:05 Ответить Ссылка
+10 tarasii smila #448870
показать весь комментарий04.05.2026 07:37 Ответить Ссылка
+8 Only
показать весь комментарий04.05.2026 07:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже брехня?
Зʼясовується ступінь ураження.
Ну в принципе всё верно по военной теории. Информацию врага о потерях умножай на 3,свою дели.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
410!!!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта та логістика супер, спецтехніка без слів ).
Сукупна арта перевалила за 43 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 333 000 це більше ніж все населення Казані.
Сам рахуєш по всій лінії фронту?
Нестиковка між інформацією не є брехнею.