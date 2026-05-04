РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 014 35

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 335 150 человек (+1 120 за сутки), 11 914 танков, 41 306 артиллерийских систем, 24 507 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 335 150 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 335 150 (+1 120) человек / persons
  • танков – 11 914 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 507 (+4) шт.
  • артиллерийских систем – 41 306 (+113) шт.
  • РСЗО – 1 767 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 357 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 352 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 317 (+11) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 272 062 (+2 249) шт.
  • крылатые ракеты – 4 584 (+5) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 93 824 (+268) шт.
  • специальная техника – 4 168 (+17) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 122 боевых столкновения: больше всего враг давит на трех направлениях, – Генштаб

Россия потеряла еще более тысячи военных за сутки

Автор: 

армия РФ (22688) Генштаб ВС (7982) ликвидация (4354) уничтожение (9731)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Минув 4457 день москальсько-української війни.
410!!!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта та логістика супер, спецтехніка без слів ).
Сукупна арта перевалила за 43 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 333 000 це більше ніж все населення Казані.
показать весь комментарий
04.05.2026 09:05 Ответить
+10
Вони вже 700 років готуються.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
04.05.2026 07:37 Ответить
+8
Дорозвідка.
Зʼясовується ступінь ураження.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так що ж з літаками "Шагола"? А тут ще додаються ТРИ судна: "Каракурт", на Балтиці, І "Соболь" та "Грачонок" - в районі "путінського мосту"...
Невже брехня?
показать весь комментарий
04.05.2026 06:58 Ответить
Дорозвідка.
Зʼясовується ступінь ураження.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:06 Ответить
Будем надіяться...
показать весь комментарий
04.05.2026 07:12 Ответить
Генштаб чекає на підтвердження від розвідки. Припускаю, що Каракурт взагалі не врахують, бо пошкодження не критичні.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:20 Ответить
Можливо.... Головне - щоб був пошкоджений комплекс "Калібрів" - це головне, для чого ті "Каракурти" будувалися, в обхід домовленостей про обмеження ядерних озброєнь...
показать весь комментарий
04.05.2026 07:24 Ответить
Але: Кокое все красивое. Ко ко. Кокое все зеленое. Ко ко, Кокое небо синее коко корококо.
показать весь комментарий
04.05.2026 08:47 Ответить
А руская служба BBC каже що 216205.
показать весь комментарий
04.05.2026 07:06 Ответить
Тоже врут. Я проверила с десяток источников... кстати самые большие цифры таки от бритов,около 400к. Остальные в районе 300 и это включая 300оых и тех кто точно не вернется воевать.
Ну в принципе всё верно по военной теории. Информацию врага о потерях умножай на 3,свою дели.
показать весь комментарий
04.05.2026 08:06 Ответить
Знов логістика та інженерна техніка...закріпляються та готуються
показать весь комментарий
04.05.2026 07:08 Ответить
Вони вже 700 років готуються.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
04.05.2026 07:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xDFlOhm1Yjk&t=7s Гімн Нескорених.
показать весь комментарий
04.05.2026 08:14 Ответить
фигасе... откуда у болотников НРК нарисовались?
показать весь комментарий
04.05.2026 08:38 Ответить
Минув 4457 день москальсько-української війни.
410!!!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта та логістика супер, спецтехніка без слів ).
Сукупна арта перевалила за 43 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 333 000 це більше ніж все населення Казані.
показать весь комментарий
04.05.2026 09:05 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2026 09:08 Ответить
Ти собі мабуть до наземки ще не вніс НРК, тому і 410 хоча насправді 421
показать весь комментарий
04.05.2026 09:21 Ответить
Вніс, але формулу не виправив, дякую за уважність))
показать весь комментарий
04.05.2026 09:32 Ответить
Тоді загальна кількість знищеної наземки перевалила за 180 000! ))
показать весь комментарий
04.05.2026 09:33 Ответить
А оце вже я не виправаив формулу - 180 160 по наземці на сьогодні, з яких майже 30 тисяч тільки з початку цього року.
показать весь комментарий
04.05.2026 10:36 Ответить
Як не прикро це признати,але багато брехні і нестиковки в інформації що подає генштаб і і окремі ПОЛІТИКИ_----УРЯДОВЦІ і ,та військові БРЕХНЯ----це також зрада
показать весь комментарий
04.05.2026 09:34 Ответить
На які достовірні данні ти опираєшся, коли порівнюєш різну інформацію?
Сам рахуєш по всій лінії фронту?
Нестиковка між інформацією не є брехнею.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:16 Ответить
Молодець! Лаконічно, ввічливо і саме по суті.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:29 Ответить
Докази будуть? Посилання?
показать весь комментарий
04.05.2026 11:26 Ответить
Слідкуйте за інформацією президента, міністра оборони, сирського, буданова і військових,а потім ГШ. І ви одержите відповідь на своє питання. А коли різні дані---то хтось БРЕШЕ, Чи для вас поняття --брехня має інші ознаки?. Підказую --чистий аркуш на стіл---і пишіть різні повідомлення про втрати кацапів,а вранці складіть і буде вам ще одна відповідь. Ну звичайно,якщо вас задовольняє така ситуація,то це ваші проблеми ,ви ж повірили про Порошенко---братовбивця, а буданову і К.що не було ніякикої операції по вагнерівцям.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:37 Ответить
Відповідь про все, і ні про що. Я просив докази і посилання, отримав набір загальних фраз і незрозумілих звинувачень. Так буде конкретика по Ваших джерелах?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:55 Ответить
Ну я ж не винен,що ви не вмієте аналізувати і думати. а ГОЛОВНЕ---не хочу чути полубрехню---бо це ще більше зло. А знивачувати --це не мій приаритет Але піарі брехня---не для моїх ушей. Мої рідні,близьки---лежать під стягом України і вони поклали своє життя в боротьбі з фашистами і щоб я не жив в країні--брехунів і піарщиків.
показать весь комментарий
04.05.2026 13:11 Ответить
Знову відповідь не на моє запитання з набором нових звинувачень. Відповідь на моє запитання є?
показать весь комментарий
04.05.2026 14:06 Ответить
{хлопчику іди будь ласка в свою пісочницю бо щось з тобою обговорювати--трата часу. ВЧИСЬ ДУМАТИ, Гарного дня.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:48 Ответить
Відповіді на своє просте запитання я так і не почув, зате почув купу образ, в свою чергу з мого боку жодної образи у ваш бік небуло. Не вмієте спілкуватись предментно, значить ви або бот, або провокатор, або йдіть за руським кораблем. З хамами і бидлом я не спілкуюсь.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:53 Ответить
Бажати людині вчитись, аналізувати,думати--це образа? У вас повна відсутність мислення і навязчива ,завишена самооцінка . Таких "розумників " в мене було достатньо.І як правило їх потрібно в першу чергу --лікувати,а потім вчити Ти " номерний" точно кацап--бо це їхній стиль так спілкуватись,або тупий тупішого і хочеш придати собі значимості--а насправді ти НУЛЬ .
показать весь комментарий
04.05.2026 16:29 Ответить
Ще раз і крайній раз відповім. Я з хамлом не спілкуюсь. Є конкретна відповідь на моє перше запитання щодо вашого, вже зараз видно що безпідставного, спітчу, будь ласка посилання сюди. Якщо ні, розмова закінчена, за кораблем.
показать весь комментарий
04.05.2026 17:03 Ответить
Так бойові втрати за 04.05.2026 чи за з 24.02.22 по 3.04.26, як написано у Вас?
показать весь комментарий
04.05.2026 15:27 Ответить
 
 