Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 335 150 осіб (+1 120 за добу), 11 914 танків, 41 306 артсистеми, 24 507 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 335 150 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 335 150 (+1 120) осіб / persons
- танків – 11 914 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од.
- артилерійських систем – 41 306 (+113) од.
- РСЗВ – 1 767 (+2) од.
- засоби ППО – 1 357 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од.
- крилаті ракети – 4 584 (+5) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од.
- спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.
Невже брехня?
Зʼясовується ступінь ураження.
Ну в принципе всё верно по военной теории. Информацию врага о потерях умножай на 3,свою дели.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
410!!!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта та логістика супер, спецтехніка без слів ).
Сукупна арта перевалила за 43 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 333 000 це більше ніж все населення Казані.
Сам рахуєш по всій лінії фронту?
Нестиковка між інформацією не є брехнею.