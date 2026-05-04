3 993 35

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 335 150 осіб (+1 120 за добу), 11 914 танків, 41 306 артсистеми, 24 507 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 335 150 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 335 150 (+1 120) осіб / persons
  • танків – 11 914 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од.
  • артилерійських систем – 41 306 (+113) од.
  • РСЗВ  – 1 767 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 357 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од.
  • крилаті ракети – 4 584 (+5) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од.
  • спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.

Минув 4457 день москальсько-української війни.
410!!!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта та логістика супер, спецтехніка без слів ).
Сукупна арта перевалила за 43 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 333 000 це більше ніж все населення Казані.
04.05.2026 09:05 Відповісти
Вони вже 700 років готуються.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
04.05.2026 07:37 Відповісти
Дорозвідка.
Зʼясовується ступінь ураження.
04.05.2026 07:06 Відповісти
Так що ж з літаками "Шагола"? А тут ще додаються ТРИ судна: "Каракурт", на Балтиці, І "Соболь" та "Грачонок" - в районі "путінського мосту"...
Невже брехня?
04.05.2026 06:58 Відповісти
Дорозвідка.
Зʼясовується ступінь ураження.
04.05.2026 07:06 Відповісти
Будем надіяться...
04.05.2026 07:12 Відповісти
Генштаб чекає на підтвердження від розвідки. Припускаю, що Каракурт взагалі не врахують, бо пошкодження не критичні.
04.05.2026 07:20 Відповісти
Можливо.... Головне - щоб був пошкоджений комплекс "Калібрів" - це головне, для чого ті "Каракурти" будувалися, в обхід домовленостей про обмеження ядерних озброєнь...
04.05.2026 07:24 Відповісти
04.05.2026 08:47 Відповісти
А руская служба BBC каже що 216205.
04.05.2026 07:06 Відповісти
Тоже врут. Я проверила с десяток источников... кстати самые большие цифры таки от бритов,около 400к. Остальные в районе 300 и это включая 300оых и тех кто точно не вернется воевать.
Ну в принципе всё верно по военной теории. Информацию врага о потерях умножай на 3,свою дели.
04.05.2026 08:06 Відповісти
Знов логістика та інженерна техніка...закріпляються та готуються
04.05.2026 07:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xDFlOhm1Yjk&t=7s Гімн Нескорених.
04.05.2026 08:14 Відповісти
фигасе... откуда у болотников НРК нарисовались?
04.05.2026 08:38 Відповісти
04.05.2026 09:08 Відповісти
Ти собі мабуть до наземки ще не вніс НРК, тому і 410 хоча насправді 421
04.05.2026 09:21 Відповісти
Вніс, але формулу не виправив, дякую за уважність))
04.05.2026 09:32 Відповісти
Тоді загальна кількість знищеної наземки перевалила за 180 000! ))
04.05.2026 09:33 Відповісти
А оце вже я не виправаив формулу - 180 160 по наземці на сьогодні, з яких майже 30 тисяч тільки з початку цього року.
04.05.2026 10:36 Відповісти
Як не прикро це признати,але багато брехні і нестиковки в інформації що подає генштаб і і окремі ПОЛІТИКИ_----УРЯДОВЦІ і ,та військові БРЕХНЯ----це також зрада
04.05.2026 09:34 Відповісти
На які достовірні данні ти опираєшся, коли порівнюєш різну інформацію?
Сам рахуєш по всій лінії фронту?
Нестиковка між інформацією не є брехнею.
04.05.2026 11:16 Відповісти
Молодець! Лаконічно, ввічливо і саме по суті.
04.05.2026 11:29 Відповісти
Докази будуть? Посилання?
04.05.2026 11:26 Відповісти
Слідкуйте за інформацією президента, міністра оборони, сирського, буданова і військових,а потім ГШ. І ви одержите відповідь на своє питання. А коли різні дані---то хтось БРЕШЕ, Чи для вас поняття --брехня має інші ознаки?. Підказую --чистий аркуш на стіл---і пишіть різні повідомлення про втрати кацапів,а вранці складіть і буде вам ще одна відповідь. Ну звичайно,якщо вас задовольняє така ситуація,то це ваші проблеми ,ви ж повірили про Порошенко---братовбивця, а буданову і К.що не було ніякикої операції по вагнерівцям.
04.05.2026 12:37 Відповісти
Відповідь про все, і ні про що. Я просив докази і посилання, отримав набір загальних фраз і незрозумілих звинувачень. Так буде конкретика по Ваших джерелах?
04.05.2026 12:55 Відповісти
Ну я ж не винен,що ви не вмієте аналізувати і думати. а ГОЛОВНЕ---не хочу чути полубрехню---бо це ще більше зло. А знивачувати --це не мій приаритет Але піарі брехня---не для моїх ушей. Мої рідні,близьки---лежать під стягом України і вони поклали своє життя в боротьбі з фашистами і щоб я не жив в країні--брехунів і піарщиків.
04.05.2026 13:11 Відповісти
Знову відповідь не на моє запитання з набором нових звинувачень. Відповідь на моє запитання є?
04.05.2026 14:06 Відповісти
{хлопчику іди будь ласка в свою пісочницю бо щось з тобою обговорювати--трата часу. ВЧИСЬ ДУМАТИ, Гарного дня.
04.05.2026 15:48 Відповісти
Відповіді на своє просте запитання я так і не почув, зате почув купу образ, в свою чергу з мого боку жодної образи у ваш бік небуло. Не вмієте спілкуватись предментно, значить ви або бот, або провокатор, або йдіть за руським кораблем. З хамами і бидлом я не спілкуюсь.
04.05.2026 15:53 Відповісти
Бажати людині вчитись, аналізувати,думати--це образа? У вас повна відсутність мислення і навязчива ,завишена самооцінка . Таких "розумників " в мене було достатньо.І як правило їх потрібно в першу чергу --лікувати,а потім вчити Ти " номерний" точно кацап--бо це їхній стиль так спілкуватись,або тупий тупішого і хочеш придати собі значимості--а насправді ти НУЛЬ .
04.05.2026 16:29 Відповісти
Ще раз і крайній раз відповім. Я з хамлом не спілкуюсь. Є конкретна відповідь на моє перше запитання щодо вашого, вже зараз видно що безпідставного, спітчу, будь ласка посилання сюди. Якщо ні, розмова закінчена, за кораблем.
04.05.2026 17:03 Відповісти
Так бойові втрати за 04.05.2026 чи за з 24.02.22 по 3.04.26, як написано у Вас?
04.05.2026 15:27 Відповісти
 
 