Классическая военная победа Украины или РФ - маловероятна, - адмирал НАТО Бауэр

В Украине за время полномасштабной войны погибли 699 детей

Полноценная классическая победа одной из сторон в войне между Украиной и РФ в настоящее время представляется маловероятной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в эфире Radio NV.

Возможна ли классическая победа?

"Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат", — отметил Бауэр.

По его словам, российских военных будет трудно вывести, и "мы все должны извлечь из этого урок".

Нехватка помощи

"Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы совсем другим", — подчеркнул адмирал.

Стратегическое поражение РФ

Он также считает, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в этой войне, что, по его мнению, сделало ее зависимой от Китая. По его словам, без поддержки Пекина российская сторона не смогла бы и дальше вести боевые действия против Украины.

"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", — добавил Бауэр.

+4
Класика не працює вже після того,як класично Україні давали тиждень -два в 2022 році)Тому всі ці коментарі дідів,навіть і військових до сраки****** перейшов не просто до класики,а до ретро : механізовані машини закінчилися полізли піхотою,а незабаром,коли оголосить повну мобілізацію,то буде просто треш : прапороносець,барабанщик та шеренги москалів з штиками ,а їх буде підсилювати конніца)
19.04.2026 12:32 Ответить
+2
Від вас потрібні тільки гроші. Зброї як з'ясувалося, у вас практично немає.
19.04.2026 12:37 Ответить
+2
СТРАТЕГІЧНОЇ ПОРАЗКИ у рашистській війні в Україні в першу чергу зазнало СШ,НАТО І ЄС.КОТРІ З ЧАСІВ РОЗВАЛУ СОВКОВОГО СОЮЗУ ДОПОМАГАЛИ РАШИСТУ ВСІМ ТІЛЬКИ ЧИМ МОЖНА ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ НИМ ВІЙСКОВОЇ МАШИНИ СМЕРТІ.ВСЕ ВІДБУВАЛОСЯ ЗА ЇХНЬОЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ І ФІНАНСУВАННЯ, А КИТАЙ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАВ БУТИ РАШИСТСЬКИ ТОРГОВИМ ПАРТНЕРОМ НА ЯКОМУ ЗАРОБЛЯЄ НЕПОГАНІ ГРОШІ....
19.04.2026 12:39 Ответить
Класика не працює вже після того,як класично Україні давали тиждень -два в 2022 році)Тому всі ці коментарі дідів,навіть і військових до сраки****** перейшов не просто до класики,а до ретро : механізовані машини закінчилися полізли піхотою,а незабаром,коли оголосить повну мобілізацію,то буде просто треш : прапороносець,барабанщик та шеренги москалів з штиками ,а їх буде підсилювати конніца)
показать весь комментарий
19.04.2026 12:32 Ответить

19.04.2026 12:46 Ответить
В точку))Я ще колись в школі,на виставку малюнків,намалював будьоновця -трубача на звихреному коні))На свою голову ,малюнок обрали як один з найкращих,і перед всією школою ,на якомусь комустичному святі,мене змусили на тій шкільній виставці розказати ,що саме я хотів передати цим малюнком))Звичайно я розказав,тепер вже розумію що за методичкою пропаганди,а вірніше набрехав,що на цьому малюнку зображено юного героя ,котрий закликає ширенги героїв йти на повалення імперіалістів)))
19.04.2026 12:54 Ответить
Аналізуючи домінанти інформаційного впливу, констатую факт що вже пару років як Україна змінює спрямованість сюжетів такого жанру як «бойова фантастика». Таке...
19.04.2026 13:02 Ответить
Якби в 2022 р дали все - а якби зараз дали все - балачки
19.04.2026 12:32 Ответить
класична, це яка?
жовто синій та червоно чорний прапори на всіма баштами кремля?
то, нам це не потрібно!
чи, як трамп, об'явити перемогу дев'ять раз?
чи, сцикливо філософствувати з приводу війни в котрій генерал ніколи не воював?
19.04.2026 12:33 Ответить
Чувак досі не зрозумів що «класична війна» у ********* сенсі це вже війна дронів, кібер-війна, війна цифрових технологій, мережецентрична...
А те що він має на увазі то «війна минулих часів».
19.04.2026 12:36 Ответить
Від вас потрібні тільки гроші. Зброї як з'ясувалося, у вас практично немає.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:37 Ответить
СТРАТЕГІЧНОЇ ПОРАЗКИ у рашистській війні в Україні в першу чергу зазнало СШ,НАТО І ЄС.КОТРІ З ЧАСІВ РОЗВАЛУ СОВКОВОГО СОЮЗУ ДОПОМАГАЛИ РАШИСТУ ВСІМ ТІЛЬКИ ЧИМ МОЖНА ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ НИМ ВІЙСКОВОЇ МАШИНИ СМЕРТІ.ВСЕ ВІДБУВАЛОСЯ ЗА ЇХНЬОЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ І ФІНАНСУВАННЯ, А КИТАЙ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАВ БУТИ РАШИСТСЬКИ ТОРГОВИМ ПАРТНЕРОМ НА ЯКОМУ ЗАРОБЛЯЄ НЕПОГАНІ ГРОШІ....
показать весь комментарий
19.04.2026 12:39 Ответить
США і НАТО в цій війні участі не приймають. А Китай ніколи партнером не був, він лише за маржу допомагає.
19.04.2026 12:47 Ответить
вчися читати ...Мова йде про фінансування рашистської машини смнрті країнами НАТО.ЄС І США (А КИТАЙ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАВ БУТИ РАШИСТСЬКИ ТОРГОВИМ ПАРТНЕРОМ НА ЯКОМУ ЗАРОБЛЯЄ НЕПОГАНІ ГРОШІ..
19.04.2026 12:50 Ответить
Вчися думати, і годі прописними писати, рівень малоліток. Країни НАТО після розвалу СССР перезапустити відносини і почали взаємовигідну торговою. Імена той час це було виправдано, тому що ніхто тоді навіть не допускав що таке може бути. Тобто ніхто, окрім маргінальних параноїків.
19.04.2026 13:19 Ответить
Класична це як у другу світову, коли вирішили не іти на компроміси а задавити змію в лігві? Ну так це раніше виняток з правил, причому виняток унікальний в історії.
19.04.2026 12:44 Ответить
"А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем", - додав Бауер. Джерело: https://censor.net/ua/n3611257

А я можу. Підписуємо перемир'я по лінії фронту і рф перемогла.
19.04.2026 12:45 Ответить
Перемир'я по лінії фронту це ніхто не переміг і ніхто не програв.
19.04.2026 12:48 Ответить
особливо з окупованими українськими територіями (((Перемир'я по лінії фронту це ніхто не переміг і ніхто не програв.)))"сойтісь по сєрєдінє"
19.04.2026 12:51 Ответить
Втратити менше, щоб зберегти більше. Тим більше що втратити тимчасово, вчіться у Азербайджану, він втратив Карабах на 30 років, дочекався потрібного моменту і повернув.
19.04.2026 13:16 Ответить
Якщо ця лінія приблизно збігається з діючими державними кордонами, то так. А якщо у ворога твої два обласних міста і півострів, то важко говорити, що ніхто не програв.
19.04.2026 12:55 Ответить
Перша світова війна теж не закінчилася класичними перемогами на жодному з фронтів. Більш того, спочатку програла Антанта, а вже потім Континентальний Союз.
19.04.2026 12:52 Ответить
По сути сейчас мы видим повторение ирано-иракской войны. Когда уже через несколько месяцев боевых действий всем стало понятно что это тупик. Но это не помешало крутить ручку мясорубки еще 7 лет. Просто для нас ситуация отличается потому что мы сами не можем остановиться - нас уничтожат. А россияне могут - и это даже будет им выгоднее чем продолжать бессмысленную войну. И судя по тому что происходит в их медиапространстве - это начинает доходить. Как это повлияет на власть - вопрос сложный, но то что такая идея возникает в массах - уже определенный прогресс.
19.04.2026 13:05 Ответить
Тобто КЛАСИЧНА перемога? Він тупий?

НАМ І НЕ ТРЕБА наш прапор над Москвою, чи на Петербургом, Чи захват Новосибірська. Нам треба щоб на території Україна що Криму що Луганська в них не було ні ППО ні літра топлива ні машини що щось везе - і тгго вони змушені будуть відступити.

ВСЕ.
19.04.2026 13:29 Ответить
 
 