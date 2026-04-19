Классическая военная победа Украины или РФ - маловероятна, - адмирал НАТО Бауэр
Полноценная классическая победа одной из сторон в войне между Украиной и РФ в настоящее время представляется маловероятной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в эфире Radio NV.
Возможна ли классическая победа?
"Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат", — отметил Бауэр.
По его словам, российских военных будет трудно вывести, и "мы все должны извлечь из этого урок".
Нехватка помощи
"Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы совсем другим", — подчеркнул адмирал.
Стратегическое поражение РФ
Он также считает, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в этой войне, что, по его мнению, сделало ее зависимой от Китая. По его словам, без поддержки Пекина российская сторона не смогла бы и дальше вести боевые действия против Украины.
"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", — добавил Бауэр.
жовто синій та червоно чорний прапори на всіма баштами кремля?
то, нам це не потрібно!
чи, як трамп, об'явити перемогу дев'ять раз?
чи, сцикливо філософствувати з приводу війни в котрій генерал ніколи не воював?
А те що він має на увазі то «війна минулих часів».
А я можу. Підписуємо перемир'я по лінії фронту і рф перемогла.
НАМ І НЕ ТРЕБА наш прапор над Москвою, чи на Петербургом, Чи захват Новосибірська. Нам треба щоб на території Україна що Криму що Луганська в них не було ні ППО ні літра топлива ні машини що щось везе - і тгго вони змушені будуть відступити.
ВСЕ.