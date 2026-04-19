Классическая военная победа Украины или РФ - маловероятна, - адмирал НАТО Бауэр

Полноценная классическая победа одной из сторон в войне между Украиной и РФ в настоящее время представляется маловероятной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в эфире Radio NV.

Возможна ли классическая победа?

"Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат", — отметил Бауэр.

По его словам, российских военных будет трудно вывести, и "мы все должны извлечь из этого урок".

Читайте также: Буданов оценил ситуацию на поле боя: Стратегически – линия фронта застыла

Нехватка помощи

"Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы совсем другим", — подчеркнул адмирал.

Стратегическое поражение РФ

Он также считает, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в этой войне, что, по его мнению, сделало ее зависимой от Китая. По его словам, без поддержки Пекина российская сторона не смогла бы и дальше вести боевые действия против Украины.

Читайте: В Европе ожидают завершения войны в Украине до 2030 года

"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", — добавил Бауэр.