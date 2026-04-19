Класична військова перемога України чи РФ - малоймовірна, - адмірал НАТО Бауер
Повноцінна класична перемога однієї зі сторін у війні між Україною та РФ зараз видається малоймовірною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив в ефірі Radio NV.
Чи можлива класична перемога?
"Класична військова перемога будь-якої зі сторін на даний момент є малоймовірною. Це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів", - зазначив Бауер.
За його словами, російських військових важко буде вивести і "ми всі повинні винести з цього урок".
Брак допомоги
"Якби 2022 року ми дали все, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян у період, скажімо, з квітня до серпня того року, і якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим", - наголосив адмірал.
Стратегічна поразка РФ
Він також вважає, що Росія вже зазнала стратегічної поразки у цій війні, оскільки залежна від Китаю. За його словами, без підтримки Пекіна російська сторона не змогла б і надалі вести бойові дії проти України.
"А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем", - додав Бауер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жовто синій та червоно чорний прапори на всіма баштами кремля?
то, нам це не потрібно!
чи, як трамп, об'явити перемогу дев'ять раз?
чи, сцикливо філософствувати з приводу війни в котрій генерал ніколи не воював?
А те що він має на увазі то «війна минулих часів».
ну, тобто росія зрадила союзників в Першій Світовій війні
і все одно, ці союзники знову її взяли в той же самий військовий союз в Другій Світовій війні
в 1939 році і ссср, і Німеччина напали на Польщу - але Франція та Британія оголосили війну тільки Німеччині, а ссср не оголосили
якось все це дивно виглядає
НАМ І НЕ ТРЕБА наш прапор над Москвою, чи на Петербургом, Чи захват Новосибірська. Нам треба щоб на території Україна що Криму що Луганська в них не було ні ППО ні літра топлива ні машини що щось везе - і тгго вони змушені будуть відступити.
ВСЕ.
2022 - поразка російських військ під Києвом і їх відступ з території Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської областей - контрнаступ ЗСУ у вересні - листопаді;
2023 - наступ ворога на Бахмут - провал контрнаступу ЗСУ - початок наступу противника на Авдіївку у жовтні;
2024 - захоплення ворогом Авдіївського укріпрайону та Очеретинських висот - а під кінець року захоплені Вугледар, Селидове та Курахове, ворожі сили підступили до Покровська;
2025 - поразка українських військ на Курському виступі та наступ ворога на Суми - а під кінець року стрімке його просування й захоплення Гуляйполя, Сіверська, Більшої частини Покровсько-Мирноградської агломерації, прориви кордону й створення окупаційних смуг у Сумській і Харківській областях.
В от на початку цього року визначних успіхів у армії пітьми на фронті не вбачається. І певне, що й до кінця року вже не буде.
Якби так каби.
Тоді всі тоді боялися ядреної бімби і ніхто ні чого не давав і по факту не дав би.