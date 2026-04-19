Класична військова перемога України чи РФ - малоймовірна, - адмірал НАТО Бауер

Повноцінна класична перемога однієї зі сторін у війні між Україною та РФ зараз видається малоймовірною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив в ефірі Radio NV.

Чи можлива класична перемога?

"Класична військова перемога будь-якої зі сторін на даний момент є малоймовірною. Це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів", - зазначив Бауер.

За його словами, російських військових важко буде вивести і "ми всі повинні винести з цього урок".

Також читайте: Буданов оцінив ситуацію на полі бою: Стратегічно – лінія фронту застигла

Брак допомоги

"Якби 2022 року ми дали все, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян у період, скажімо, з квітня до серпня того року, і якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим", - наголосив адмірал.

Стратегічна поразка РФ

Він також вважає, що Росія вже зазнала стратегічної поразки у цій війні, оскільки залежна від Китаю. За його словами, без підтримки Пекіна російська сторона не змогла б і надалі вести бойові дії проти України.

Читайте: У Європі очікують завершення війни в Україні до 2030 року

"А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем", - додав Бауер.