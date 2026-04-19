Класична військова перемога України чи РФ - малоймовірна, - адмірал НАТО Бауер

В Україні за час повномасштабної війни загинули 699 дітей

Повноцінна класична перемога однієї зі сторін у війні між Україною та РФ зараз видається малоймовірною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив в ефірі Radio NV.

Чи можлива класична перемога?

"Класична військова перемога будь-якої зі сторін на даний момент є малоймовірною. Це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів", - зазначив Бауер.

За його словами, російських військових важко буде вивести і "ми всі повинні винести з цього урок".

Брак допомоги

"Якби 2022 року ми дали все, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян у період, скажімо, з квітня до серпня того року, і якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим", - наголосив адмірал.

Стратегічна поразка РФ

Він також вважає, що Росія вже зазнала стратегічної поразки у цій війні, оскільки залежна від Китаю. За його словами, без підтримки Пекіна російська сторона не змогла б і надалі вести бойові дії проти України.

"А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем", - додав Бауер.

Топ коментарі
+9
Класика не працює вже після того,як класично Україні давали тиждень -два в 2022 році)Тому всі ці коментарі дідів,навіть і військових до сраки****** перейшов не просто до класики,а до ретро : механізовані машини закінчилися полізли піхотою,а незабаром,коли оголосить повну мобілізацію,то буде просто треш : прапороносець,барабанщик та шеренги москалів з штиками ,а їх буде підсилювати конніца)
19.04.2026 12:32 Відповісти
+5
СТРАТЕГІЧНОЇ ПОРАЗКИ у рашистській війні в Україні в першу чергу зазнало СШ,НАТО І ЄС.КОТРІ З ЧАСІВ РОЗВАЛУ СОВКОВОГО СОЮЗУ ДОПОМАГАЛИ РАШИСТУ ВСІМ ТІЛЬКИ ЧИМ МОЖНА ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ НИМ ВІЙСКОВОЇ МАШИНИ СМЕРТІ.ВСЕ ВІДБУВАЛОСЯ ЗА ЇХНЬОЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ І ФІНАНСУВАННЯ, А КИТАЙ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАВ БУТИ РАШИСТСЬКИ ТОРГОВИМ ПАРТНЕРОМ НА ЯКОМУ ЗАРОБЛЯЄ НЕПОГАНІ ГРОШІ....
19.04.2026 12:39 Відповісти
+3
Від вас потрібні тільки гроші. Зброї як з'ясувалося, у вас практично немає.
19.04.2026 12:37 Відповісти
19.04.2026 12:46 Відповісти
В точку))Я ще колись в школі,на виставку малюнків,намалював будьоновця -трубача на звихреному коні))На свою голову ,малюнок обрали як один з найкращих,і перед всією школою ,на якомусь комустичному святі,мене змусили на тій шкільній виставці розказати ,що саме я хотів передати цим малюнком))Звичайно я розказав,тепер вже розумію що за методичкою пропаганди,а вірніше набрехав,що на цьому малюнку зображено юного героя ,котрий закликає ширенги героїв йти на повалення імперіалістів)))
19.04.2026 12:54 Відповісти
Аналізуючи домінанти інформаційного впливу, констатую факт що вже пару років як Україна змінює спрямованість сюжетів такого жанру як «бойова фантастика». Таке...
19.04.2026 13:02 Відповісти
Якби в 2022 р дали все - а якби зараз дали все - балачки
19.04.2026 12:32 Відповісти
класична, це яка?
жовто синій та червоно чорний прапори на всіма баштами кремля?
то, нам це не потрібно!
чи, як трамп, об'явити перемогу дев'ять раз?
чи, сцикливо філософствувати з приводу війни в котрій генерал ніколи не воював?
19.04.2026 12:33 Відповісти
Чувак досі не зрозумів що «класична війна» у ********* сенсі це вже війна дронів, кібер-війна, війна цифрових технологій, мережецентрична...
А те що він має на увазі то «війна минулих часів».
19.04.2026 12:36 Відповісти
Нікудит не ділася піхота.Це ваійна все одно,до класичної подібна.
19.04.2026 13:52 Відповісти
19.04.2026 12:37 Відповісти
19.04.2026 12:39 Відповісти
США і НАТО в цій війні участі не приймають. А Китай ніколи партнером не був, він лише за маржу допомагає.
19.04.2026 12:47 Відповісти
вчися читати ...Мова йде про фінансування рашистської машини смнрті країнами НАТО.ЄС І США (А КИТАЙ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАВ БУТИ РАШИСТСЬКИ ТОРГОВИМ ПАРТНЕРОМ НА ЯКОМУ ЗАРОБЛЯЄ НЕПОГАНІ ГРОШІ..
19.04.2026 12:50 Відповісти
Вчися думати, і годі прописними писати, рівень малоліток. Країни НАТО після розвалу СССР перезапустити відносини і почали взаємовигідну торговою. Імена той час це було виправдано, тому що ніхто тоді навіть не допускав що таке може бути. Тобто ніхто, окрім маргінальних параноїків.
19.04.2026 13:19 Відповісти
Країни НАТО після розвалу СССР перезапустити відносини і почали взаємовигідну торговою. Імена той час це було виправдано, тому що ніхто тоді навіть не допускав що таке може бути. Тобто ніхто, окрім маргінальних параноїків.( так хто такі маргінальні параноїки.давай загинай пальці рук і ніг щоб їх перерахувати,адже саме вони вкладали гроші в рашистську економіку.будівництво газогонів.війскових полігонів по стандартах НАТО.та спільні з ними навчання.виробництво зброї .ізраїльські ліцензії на безпілотники системи війскового радіозвязку.французькі снайперські системи і т.д і т.п ) І Це далеко ще не все...малолітка
19.04.2026 15:02 Відповісти
Кажу ще раз, це були двусторонні взаємовигідні умови і бізнес. Крім того що на першому своєму президентському строку Путін хотів вступити в НАТО.
19.04.2026 15:26 Відповісти
Ти можеш говорити все що хочех.Завербована Меркель 18 років свого правління лобіювала інтереси куйла куйла,шредер десь там в "роснєфті" підробляв .Фредеріка Могеріні,допомагала куйлу в окупації Грузії.Сільвіо "канделябром" перетягнутий закадичний друг куйла пропихав спільне виробництво бронемаши плюс багато чого.французькі і німецькі заводи побутової техніки і автозаводи.Все працювало на рашистську війскову машину.для її фінансування для майбутньої окупації України Все ,що брехливе куйло хотіло тоді і хоче зараз це повнв окупація України
19.04.2026 15:51 Відповісти
Класична це як у другу світову, коли вирішили не іти на компроміси а задавити змію в лігві? Ну так це раніше виняток з правил, причому виняток унікальний в історії.
19.04.2026 12:44 Відповісти
Перемир'я по лінії фронту це ніхто не переміг і ніхто не програв.
19.04.2026 12:48 Відповісти
особливо з окупованими українськими територіями (((Перемир'я по лінії фронту це ніхто не переміг і ніхто не програв.)))"сойтісь по сєрєдінє"
19.04.2026 12:51 Відповісти
Втратити менше, щоб зберегти більше. Тим більше що втратити тимчасово, вчіться у Азербайджану, він втратив Карабах на 30 років, дочекався потрібного моменту і повернув.
19.04.2026 13:16 Відповісти
Перша світова війна теж не закінчилася класичними перемогами на жодному з фронтів. Більш того, спочатку програла Антанта, а вже потім Континентальний Союз.
19.04.2026 12:52 Відповісти
і росія заключила сепаратний мир з Німеччиною (брест-літовськ) на рік раніше Франції, Британії та США (Версаль)

ну, тобто росія зрадила союзників в Першій Світовій війні

і все одно, ці союзники знову її взяли в той же самий військовий союз в Другій Світовій війні

в 1939 році і ссср, і Німеччина напали на Польщу - але Франція та Британія оголосили війну тільки Німеччині, а ссср не оголосили

якось все це дивно виглядає
19.04.2026 17:22 Відповісти
По сути сейчас мы видим повторение ирано-иракской войны. Когда уже через несколько месяцев боевых действий всем стало понятно что это тупик. Но это не помешало крутить ручку мясорубки еще 7 лет. Просто для нас ситуация отличается потому что мы сами не можем остановиться - нас уничтожат. А россияне могут - и это даже будет им выгоднее чем продолжать бессмысленную войну. И судя по тому что происходит в их медиапространстве - это начинает доходить. Как это повлияет на власть - вопрос сложный, но то что такая идея возникает в массах - уже определенный прогресс.
19.04.2026 13:05 Відповісти
Тобто КЛАСИЧНА перемога? Він тупий?

НАМ І НЕ ТРЕБА наш прапор над Москвою, чи на Петербургом, Чи захват Новосибірська. Нам треба щоб на території Україна що Криму що Луганська в них не було ні ППО ні літра топлива ні машини що щось везе - і тгго вони змушені будуть відступити.

ВСЕ.
19.04.2026 13:29 Відповісти
Ясное дело без литра топлива отступят, причем все, включая мышей. Потому что будет нечего есть. Но каким чудом такое может произойти?
19.04.2026 14:23 Відповісти
святі дрони
19.04.2026 14:37 Відповісти
Тенденції лютого-квітня у минулі роки великої війни України з пітьмою вказують на певну закономірність:
2022 - поразка російських військ під Києвом і їх відступ з території Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської областей - контрнаступ ЗСУ у вересні - листопаді;
2023 - наступ ворога на Бахмут - провал контрнаступу ЗСУ - початок наступу противника на Авдіївку у жовтні;
2024 - захоплення ворогом Авдіївського укріпрайону та Очеретинських висот - а під кінець року захоплені Вугледар, Селидове та Курахове, ворожі сили підступили до Покровська;
2025 - поразка українських військ на Курському виступі та наступ ворога на Суми - а під кінець року стрімке його просування й захоплення Гуляйполя, Сіверська, Більшої частини Покровсько-Мирноградської агломерації, прориви кордону й створення окупаційних смуг у Сумській і Харківській областях.
В от на початку цього року визначних успіхів у армії пітьми на фронті не вбачається. І певне, що й до кінця року вже не буде.
19.04.2026 13:41 Відповісти
гадалки трампівські чи НАТОвські не кодуються в Україні.. Не нагадали нам колись НАТівські Ванги про те що зрадять Україну по Будапештському меморандуму ті США Великобританія і сам агресор
19.04.2026 14:12 Відповісти
Американцы ничего не обещали. Это был жест доброй воли. Наверно поверили в сказки самого известного идиота Америки Фукудятла про "конец истории". Совки были наивными как дети.
19.04.2026 14:32 Відповісти
Помню как совковые дебилы смотрели на каждого приезжего с Запада как на чудо-природы. Ахах. **** это было нечто.
19.04.2026 14:34 Відповісти
і якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим" Джерело: https://censor.net/ua/n3611257

Якби так каби.
Тоді всі тоді боялися ядреної бімби і ніхто ні чого не давав і по факту не дав би.
19.04.2026 15:24 Відповісти
Це яку класичну війну має цей адмірал ? Всі маркери чергового походу бабуїнів виражені в статті Герасимова в 2013 році. Ясна річ, що Муму нічого не писав, це продукт самого )(уйла. Там чіткі наративи Окурка, які він до цього часу мантрує. Оголошення війни це анахронізм, ціллю кампанії є зміна уряду в супротивника. Підготовка до вторгнення повинна бути таємною і повсякденною, необхідність упору на внутрішніх союзників. Зброя повинна бути заснована на нових фізичних властивостях. І найсвіжіше. Госдура щойно табуювала закон про захист військами рускоязичних по всьому світу. І без попередження. Це ж саме )(уйло видав і в 2013 році. Щодо китайців. Самі китайці ніколи не воювали за своїми межами. Тільки один раз, коли хотіли відомстити за Пол-пота, висунулись у В'єтнам але СВО закінчилась плачевно, ініціаторів -банду чотирьох швидко скрутили. Вони століттями дотримуються принципу - ми на горі і дивимось як внизу тигри борюкаються.
19.04.2026 16:32 Відповісти
Ідіот. Нічого класичного тут немає. Треба щоб просто кацапи розвернулися та залишили територію України...Визнану до речі міжнародно. В тому числі самими кацапами.
19.04.2026 18:05 Відповісти
 
 