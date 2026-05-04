Новости
В Эстонии назвали возможный год новой агрессии России

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о риске новой агрессии со стороны России после завершения войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его колонке на общественном вещателе ERR.

По оценке эстонского военного руководителя, ближайшим периодом потенциальной угрозы может стать 2027 год.

Риск новой войны: Россия может восстановить силы к 2027 году

Мерило подчеркнул, что завершение войны в Украине не будет означать утрату Россией способности к новым агрессивным действиям. Напротив, по его словам, страна уже работает над усилением своего военного потенциала.

"Это означает, что Россия будет восстанавливать свою боеготовность после того, как выйдет из войны против Украины. По моему мнению, 2027 год — это тот год, когда Россия может восстановить свою боеспособность, и если почувствует возможность применить силу еще где-то — она это сделает", — отметил он.

Командующий подчеркнул, что российская экономика фактически переведена на военные рельсы, а политическая система страны стимулирует продолжение конфликтов.

Как реагирует Эстония: подготовка к возможным сценариям

В своей колонке Мерило также обозначил подходы к укреплению обороноспособности Эстонии. Значительное внимание уделено урокам, извлеченным из опыта Украины в противостоянии российской агрессии.

В частности, в Эстонии уже принято решение об упрощении процедур принятия на вооружение беспилотников, а также о создании многоуровневой системы противодействия дронам.

  • В апреле 2026 года эстонская разведка сообщала, что на данный момент не фиксирует непосредственной угрозы открытия нового фронта Россией в странах Балтии.

Вчора ж Естонія казала - не лякайте нас кацапами
04.05.2026 20:16 Ответить
Самім лякатись можно ))
04.05.2026 20:19 Ответить
мабуть трамп всіх заражає, своїм слабоумієм.

04.05.2026 20:21 Ответить
Ну коли вони всі там додумаються, що простіше пуйло замочити, ніж жити в постійному страсті, що він ось-ось нападе? Чи наважиться хоч якась європейська спецслужба його укокошити?
04.05.2026 20:19 Ответить
Все можливо, путін хоче все що було в рамках срср, тому будь яка країна колишнього срср може стати наступною жертвою, але з Україною він програє в геополітичному плані, тому не факт, що він кудись ще полізе, бо основні цілі як мінімум мають бути змінені. Але маленьку виграшну війну у три дні може влаштувати... ну і війна з Україною не може просто так скінчитися, це війна на виснаження, хтось має впасти.
04.05.2026 20:22 Ответить
 
 