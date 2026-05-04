В эстонском Нарве вывесят портрет Путина в образе Гитлера
В эстонском Нарве, граничащем с Россией, 9 мая планируется разместить на стене Нарвского замка плакат с изображением российского диктатора Владимира Путина в образе Гитлера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
Инициатива реализуется Нарвским музеем, который уже несколько лет подряд вывешивает на своих стенах плакат, где Путина объявлен военным преступником.
Символическая акция на границе с Россией
По данным музея, плакат будет размещен на флагштоке башни Нарвского замка 9 мая. Таким образом организаторы хотят напомнить о войне России против Украины и военных преступлениях, которые инкриминируются Путину.
Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова пояснила, что акция носит информационный и символический характер.
"Плакат будет размещен на башне Нарвского замка 9 мая в качестве напоминания о продолжающейся войне и о военных преступлениях России против украинского народа", — отметила она.
Реакция Эстонии и предыдущие акции
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна публично поддержал инициативу музея, назвав ее политическим сигналом в контексте российской агрессии.
Он также напомнил, что подобные акции уже проводились в предыдущие годы. В частности, в 2023 году на стенах музея появлялся плакат с обозначением Путина как военного преступника, а в 2024 году использовали изображение, сочетающее образы Путина и Гитлера.
Ранее мы сообщали, что в Эстонии назвали возможный год новой агрессии России. По данным командующего Силами обороны Эстонии Андруса Мерила, ближайшим периодом потенциальной угрозы может стать 2027 год.
хоча б естонці замість обісраних ЗЄлєю українців пошлють буйла подалі
Там ще можна фільми про Бучу показувати на стіні і т.п.
Але рузьгаму ваньке на том бєрєгу не дійде нічого, як не старайся.
Там тільки груба сила допоможе...
в цієї маленької країни яйці побільше ніж у Францій-Італій разом взятих
