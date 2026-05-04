В эстонском Нарве вывесят портрет Путина в образе Гитлера

В эстонском Нарве, граничащем с Россией, 9 мая планируется разместить на стене Нарвского замка плакат с изображением российского диктатора Владимира Путина в образе Гитлера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Инициатива реализуется Нарвским музеем, который уже несколько лет подряд вывешивает на своих стенах плакат, где Путина объявлен военным преступником.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Символическая акция на границе с Россией

По данным музея, плакат будет размещен на флагштоке башни Нарвского замка 9 мая. Таким образом организаторы хотят напомнить о войне России против Украины и военных преступлениях, которые инкриминируются Путину.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова пояснила, что акция носит информационный и символический характер.

"Плакат будет размещен на башне Нарвского замка 9 мая в качестве напоминания о продолжающейся войне и о военных преступлениях России против украинского народа", — отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия объявила "перемирие" на 8-9 мая и угрожает ударами по центру Киева в случае "провокаций"

Реакция Эстонии и предыдущие акции

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна публично поддержал инициативу музея, назвав ее политическим сигналом в контексте российской агрессии.

Он также напомнил, что подобные акции уже проводились в предыдущие годы. В частности, в 2023 году на стенах музея появлялся плакат с обозначением Путина как военного преступника, а в 2024 году использовали изображение, сочетающее образы Путина и Гитлера.

Ранее мы сообщали, что в Эстонии назвали возможный год новой агрессии России. По данным командующего Силами обороны Эстонии Андруса Мерила, ближайшим периодом потенциальной угрозы может стать 2027 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония поддержала удары Украины по РФ, но призвала избегать инцидентов в своем воздушном пространстве