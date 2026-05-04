В эстонском Нарве вывесят портрет Путина в образе Гитлера

В эстонском Нарве, граничащем с Россией, 9 мая планируется разместить на стене Нарвского замка плакат с изображением российского диктатора Владимира Путина в образе Гитлера.

Инициатива реализуется Нарвским музеем, который уже несколько лет подряд вывешивает на своих стенах плакат, где Путина объявлен военным преступником.

Символическая акция на границе с Россией

По данным музея, плакат будет размещен на флагштоке башни Нарвского замка 9 мая. Таким образом организаторы хотят напомнить о войне России против Украины и военных преступлениях, которые инкриминируются Путину.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова пояснила, что акция носит информационный и символический характер.

"Плакат будет размещен на башне Нарвского замка 9 мая в качестве напоминания о продолжающейся войне и о военных преступлениях России против украинского народа", — отметила она.

Реакция Эстонии и предыдущие акции

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна публично поддержал инициативу музея, назвав ее политическим сигналом в контексте российской агрессии.

Он также напомнил, что подобные акции уже проводились в предыдущие годы. В частности, в 2023 году на стенах музея появлялся плакат с обозначением Путина как военного преступника, а в 2024 году использовали изображение, сочетающее образы Путина и Гитлера.

Ранее мы сообщали, что в Эстонии назвали возможный год новой агрессии России. По данным командующего Силами обороны Эстонии Андруса Мерила, ближайшим периодом потенциальной угрозы может стать 2027 год.

04.05.2026 22:28 Ответить
Це були зєльоні мрії,але потужник підвів лохторат.Вже неактуально.
05.05.2026 00:34 Ответить
Естонцям респект! тролять кацапів по чорному!
04.05.2026 22:31 Ответить
+💯 👍🏿!

хоча б естонці замість обісраних ЗЄлєю українців пошлють буйла подалі

04.05.2026 23:53 Ответить
Той плакат мав би вже давно там висіти, а не 9 травня.
Там ще можна фільми про Бучу показувати на стіні і т.п.
Але рузьгаму ваньке на том бєрєгу не дійде нічого, як не старайся.
Там тільки груба сила допоможе...
04.05.2026 22:32 Ответить
"... подібні акції вже проводилися у попередні роки. Зокрема, у 2023 році на стінах музею з'являвся плакат із позначенням Путіна як воєнного злочинця, а в 2024 році використовували зображення, що поєднувало образи Путіна та Гітлера."
04.05.2026 23:38 Ответить
Ось чому не треба приймати кожну маленьку країну в НАТО. Особливо сусідів парашки.
04.05.2026 23:35 Ответить
ти о чьом, болєзний ?

в цієї маленької країни яйці побільше ніж у Францій-Італій разом взятих

04.05.2026 23:50 Ответить
 
 