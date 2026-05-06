В зависимости от ситуации ночью и завтра: Зеленский предупредил о зеркальных действиях в ответ на атаки РФ
Россия нарушила предложенный режим полного затишья и продолжила наносить удары по территории страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, несмотря на предложение Украины о прекращении огня, российская сторона не прекратила боевые действия и продолжила атаки по ряду регионов.
Россия не прекратила обстрелы
Глава государства отметил, что в течение дня поступали сообщения об ударах по различным областям, в частности по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской.
По словам Зеленского, Россия не прекратила ни один из видов военной активности, несмотря на призыв к прекращению огня.
Украина готовит зеркальные ответы
Президент подчеркнул, что Украина будет действовать в ответ на действия РФ.
"Россия нарушила режим тишины. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации ночью и завтра мы также будем определяться с нашими ответами", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина остается открытой для дипломатического пути и готова работать ради завершения войны, однако будет отвечать на каждую агрессию.
Также президент поблагодарил государства и лидеров, поддержавших украинскую инициативу по установлению режима тишины.
- Вечером 6 мая Россия продолжает обстреливать Украину. В частности, воздушная тревога звучит из-за атаки ударных беспилотников в ряде регионов.
На мою суб'єктивну думку є ситуація, коли Найвеличніший дасть команду вгатити дронами по Мацкві.
Це якщо Путло Погане вирішить , що йому треба вже припиняти війну та фіксувати свою "перемогу" по ЛБЗ . А мир чи перемир'я для ЦАРЯ та Царської Влади то страшніше за атомну війну! От тоді, ЦАР і може дати наказ вдарити по Мацкві, щоб Путло Погане знов озвіріло та навіть не думало зістрибувати з цієї війни, яка забезпечує Найвеличнішому НЕСКІНЧЕНЕ ЦАРЮВАННЯ!
так праздник паБєдобєсія 9 мая !
в мацквє
вова, не переплутай !
.
Так, яка ж держава сьогодні вімовиться від збагачення урану?
наприклад, Германія та Польща, Скандинавські країни в Європі.
або Південна Корея, Японія, Індонезія та Вьєтнам в Пацифіці...
а воно США та китаю треба ?
за ядрьон батон путці голову відірве в першу чергу дядюшка Сі
.
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.
Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!
Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.
Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!
Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.
Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.
Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.
Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.