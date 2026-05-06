В зависимости от ситуации ночью и завтра: Зеленский предупредил о зеркальных действиях в ответ на атаки РФ

Обращение Зеленского

Россия нарушила предложенный режим полного затишья и продолжила наносить удары по территории страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на предложение Украины о прекращении огня, российская сторона не прекратила боевые действия и продолжила атаки по ряду регионов.

Россия не прекратила обстрелы

Глава государства отметил, что в течение дня поступали сообщения об ударах по различным областям, в частности по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской.

По словам Зеленского, Россия не прекратила ни один из видов военной активности, несмотря на призыв к прекращению огня.

Украина готовит зеркальные ответы

Президент подчеркнул, что Украина будет действовать в ответ на действия РФ.

"Россия нарушила режим тишины. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации ночью и завтра мы также будем определяться с нашими ответами", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина остается открытой для дипломатического пути и готова работать ради завершения войны, однако будет отвечать на каждую агрессию.

Также президент поблагодарил государства и лидеров, поддержавших украинскую инициативу по установлению режима тишины.

  • Вечером 6 мая Россия продолжает обстреливать Украину. В частности, воздушная тревога звучит из-за атаки ударных беспилотников в ряде регионов. 

Та всі і так знають, що ти воздухан і нічого по Москві не полетить
06.05.2026 21:22 Ответить
Яке кончене.
06.05.2026 21:25 Ответить
Хрипатість Потужної Хуцпи
06.05.2026 21:42 Ответить
Скоріш за все так і буде, але ..

На мою суб'єктивну думку є ситуація, коли Найвеличніший дасть команду вгатити дронами по Мацкві.

Це якщо Путло Погане вирішить , що йому треба вже припиняти війну та фіксувати свою "перемогу" по ЛБЗ . А мир чи перемир'я для ЦАРЯ та Царської Влади то страшніше за атомну війну! От тоді, ЦАР і може дати наказ вдарити по Мацкві, щоб Путло Погане знов озвіріло та навіть не думало зістрибувати з цієї війни, яка забезпечує Найвеличнішому НЕСКІНЧЕНЕ ЦАРЮВАННЯ!
06.05.2026 23:15 Ответить
Пздц як ця казочки стара - "не можна бо х7йло нападе"..... вигадайте вже щось нове.
07.05.2026 01:23 Ответить
так праздник паБєдобєсія 9 мая !
в мацквє

вова, не переплутай !

.
07.05.2026 01:27 Ответить
На 5й рік,а ведеш себе як москалі "за ета атвєтітє"((Не соромишся ніфіга((
06.05.2026 21:26 Ответить
Конечно,Зеля затіяв то дурне переміріє, щоб пояснити офігевшим нє семітам, чому він знов потужно просрався від страху та не чіпав Москву на 9 травня. Не може же ж він сказать, що він ссикло, зрадник та все вже втіхаря порішав. Наплете про більш пріорітетні цілі, потужне ППО Москви та целесообразность (що часто тут зелеботи пишуть).
06.05.2026 21:29 Ответить
Ми від цього Дзеркального про удари у відповідь чуємо з 2022. "Ні один удар не залишиться від відповіді!"
06.05.2026 21:31 Ответить
де ж , твій вова , блекаут на москві ? Ясний перец, щотвоім міндічам , "денех жалко "було на укриття єнергоатому, а от " двушечкі на москву "не жалко І дє ж , обіцяні 3 000 ракет , до кінця 2025 року??? як не брехнє , то не дихне
06.05.2026 22:47 Ответить
мало сьогодні прилетіло, да? піздабол...
06.05.2026 21:43 Ответить
Шапша для охлосу. Прутін вже на тебе поклав і безнаказано вбив і покалічив показово десятки українців Як кремлівський куратор Оманському наказав так він і буде робити. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього.
06.05.2026 21:43 Ответить
06.05.2026 21:54 Ответить
Янелох плавно дотянет с этими гнилыми базарами до 9 мая, что и надо }{уйлу.
06.05.2026 22:00 Ответить
У будь якому випадку, якщо ВВХ вирішить вдарити по центру Києва, то Шашличного і в країні не буде, як завжди.
06.05.2026 22:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UtolZT78CN0
06.05.2026 22:18 Ответить
Якби хоч в нас було чим ту Москву атакувати. А так знову наш гарант розпалює нереальні очікування в українців. Мовляв зараз як їбанем, то всі москвичі обісруться і путіну голову відкрутять. А по факту лише раз в пів року чи рік наш дрон долітає до околиць кацапської столиці при запусках сотень дронів в її напрямку на тиждень. Тобто ефективність наближається до нуля. Про ракети взагалі дуже болюча тема. Виробництво Нептунів недофінансовують на користь корупційних Фламінго, які по суті є експериментальною зброєю, а балістичні Сапсани схоже остаточно поховали. Тому чуємо чергові пустопорожні монологи. Розумна людина взагалі б не піднімала тему з цим перемир'ям на загал, а робила свою роботу мовчки. А так багато інформаційного шуму і все
06.05.2026 22:21 Ответить
Він себе на фламінго запустить збирається......А ні, вона же не долетить)
06.05.2026 22:47 Ответить
Всрався
06.05.2026 22:48 Ответить
ясно, все буде по пу ЯЗ дієва "дипломатія"
Так, яка ж держава сьогодні вімовиться від збагачення урану?
06.05.2026 23:02 Ответить
авжеж, авжеж !

наприклад, Германія та Польща, Скандинавські країни в Європі.
або Південна Корея, Японія, Індонезія та Вьєтнам в Пацифіці...

а воно США та китаю треба ?

за ядрьон батон путці голову відірве в першу чергу дядюшка Сі

.
07.05.2026 01:34 Ответить
Не треба йти на поводу кацапстану, потрібно атакувати їх незалежно від дій вдень чи вночі!
06.05.2026 23:36 Ответить
Стихотворение Дмитрия Быкова
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.

Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.

Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!

Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.

Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!

Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.

Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.

Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.

Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.
07.05.2026 02:53 Ответить
Россия понимает силу и ответ, смысл на 2 дня остановки
07.05.2026 06:24 Ответить
 
 