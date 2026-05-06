В зависимости от ситуации ночью и завтра: Зеленский предупредил о зеркальных действиях в ответ на атаки РФ

Россия нарушила предложенный режим полного затишья и продолжила наносить удары по территории страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на предложение Украины о прекращении огня, российская сторона не прекратила боевые действия и продолжила атаки по ряду регионов.

Россия не прекратила обстрелы

Глава государства отметил, что в течение дня поступали сообщения об ударах по различным областям, в частности по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской.

По словам Зеленского, Россия не прекратила ни один из видов военной активности, несмотря на призыв к прекращению огня.

Украина готовит зеркальные ответы

Президент подчеркнул, что Украина будет действовать в ответ на действия РФ.

"Россия нарушила режим тишины. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации ночью и завтра мы также будем определяться с нашими ответами", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина остается открытой для дипломатического пути и готова работать ради завершения войны, однако будет отвечать на каждую агрессию.

Также президент поблагодарил государства и лидеров, поддержавших украинскую инициативу по установлению режима тишины.

Вечером 6 мая Россия продолжает обстреливать Украину. В частности, воздушная тревога звучит из-за атаки ударных беспилотников в ряде регионов.

