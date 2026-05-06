РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
3 263 11

Россия атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрел Украины

В 19:30  сообщалось о БПЛА мимо Дубровицы в Ривненской области - курсом на запад.

В 19:34 — БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморское).

В 19:47 - Одесская область: БПЛА в направлении Цебриково/Захаровка.

Обновленная информация

В 20:33 - БпЛА курсом на Сумы, Запорожье.

В 21:21 - группа БпЛА в направлении Николаева.

В 21:42 - пуски КАБ на Сумскую, Донецкую и Запорожскую области.

Обновленная информация

В 22:30 – Харьковщина: группа БпЛА курсом на Барвинково.

В 23:33 Харьковщина: БпЛА в направлении Богодухова.

  • Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что 6 мая враг нанес удар дронами по детскому саду в центре Сум. Есть погибшие и раненые.

Читайте также: В результате вражеских ударов по Херсонской области 1 человек погиб, еще 10 получили ранения

Автор: 

беспилотник (5147) обстрел (32473) атака (1365) Шахед (2155)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Цих хоч можуть оповістити
А Краматорськ лупашать
лічені хвилини чи секунди,
гинуть люди.
Ввалити по тому параду в Москві.
Законна ціль.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:24 Ответить
+3
Через Чорнобильську зону - коридор до Західної України ,і ППО немає ,бо їм ніколи, вони небо дубайщини захищають і заробляють для зєлі гроші.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:40 Ответить
+2
Якраз була на півночі Київщини, просто вони спокійно 3 годинки майже летіли, як завжди, з Чернігівщини ажжжж до Волині, а хто їм заборонить.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цих хоч можуть оповістити
А Краматорськ лупашать
лічені хвилини чи секунди,
гинуть люди.
Ввалити по тому параду в Москві.
Законна ціль.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:24 Ответить
Цікаво ,як це вони на Рівненщині опинились ,в Києві тривоги ж не було ,напевно з космосу прилетіли.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:29 Ответить
Якраз була на півночі Київщини, просто вони спокійно 3 годинки майже летіли, як завжди, з Чернігівщини ажжжж до Волині, а хто їм заборонить.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:36 Ответить
Через Чорнобильську зону - коридор до Західної України ,і ППО немає ,бо їм ніколи, вони небо дубайщини захищають і заробляють для зєлі гроші.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:40 Ответить
Росія активно використовує територію Білорусі для атак на Україну ударними БпЛА.
Російські дрони використовують повітряний простір Білорусі для обходу зон української ППО. БпЛА можуть прямувати вздовж кордону або заходити вглиб білоруської території, щоб змінити траєкторію та атакувати Україну з несподіваних напрямків.
Hа території Білорусі розгорнуто допоміжну інфраструктуру, включаючи станції управління та ретранслятори. Це дозволяє операторам керувати дронами типу «Шахед» безпосередньо з території Білорусі.
показать весь комментарий
07.05.2026 02:24 Ответить
Не карате. Самбо. Все вкючене.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:48 Ответить
Самбо эффективнее для реальной самообороны, так как сочетает борьбу и ударную технику (особенно боевое), развивая стойкость и умение работать в клинче. Карате лучше развивает дисциплину, скорость ударов руками/ногами и контроль дистанции.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:51 Ответить
Отаке воно перемир'я товаріща Оманського та товаріща Путлера. Українців вбивати можна а російських окупантів ні. Оманський кістьми ляже але не поставить під загрозу фюзеляж свого кумира Прутіна. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:41 Ответить
Ну вже Київ та область тривога..

Це вже перемир'я, зелені???
показать весь комментарий
07.05.2026 01:30 Ответить
Не знаю. https://www.youtube.com/watch?v=q6Vg66qif_Q Victoria Niro - Не знаю 😘💐❤️🔥🎤✨ (наживо на музичній платформі України)
показать весь комментарий
07.05.2026 03:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JKU58Ci-60w ОРАНГУТАН ПОЧТИ ЧЕЛОВЕК!
показать весь комментарий
07.05.2026 06:36 Ответить
 
 