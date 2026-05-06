Россия атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрел Украины

В 19:30 сообщалось о БПЛА мимо Дубровицы в Ривненской области - курсом на запад.

В 19:34 — БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморское).

В 19:47 - Одесская область: БПЛА в направлении Цебриково/Захаровка.

Обновленная информация

В 20:33 - БпЛА курсом на Сумы, Запорожье.

В 21:21 - группа БпЛА в направлении Николаева.

В 21:42 - пуски КАБ на Сумскую, Донецкую и Запорожскую области.

Обновленная информация

В 22:30 – Харьковщина: группа БпЛА курсом на Барвинково.

В 23:33 Харьковщина: БпЛА в направлении Богодухова.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что 6 мая враг нанес удар дронами по детскому саду в центре Сум. Есть погибшие и раненые.

Читайте также: В результате вражеских ударов по Херсонской области 1 человек погиб, еще 10 получили ранения