Россия атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Обстрел Украины
В 19:30 сообщалось о БПЛА мимо Дубровицы в Ривненской области - курсом на запад.
В 19:34 — БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморское).
В 19:47 - Одесская область: БПЛА в направлении Цебриково/Захаровка.
Обновленная информация
В 20:33 - БпЛА курсом на Сумы, Запорожье.
В 21:21 - группа БпЛА в направлении Николаева.
В 21:42 - пуски КАБ на Сумскую, Донецкую и Запорожскую области.
Обновленная информация
В 22:30 – Харьковщина: группа БпЛА курсом на Барвинково.
В 23:33 Харьковщина: БпЛА в направлении Богодухова.
- Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что 6 мая враг нанес удар дронами по детскому саду в центре Сум. Есть погибшие и раненые.
А Краматорськ лупашать
лічені хвилини чи секунди,
гинуть люди.
Ввалити по тому параду в Москві.
Законна ціль.
Російські дрони використовують повітряний простір Білорусі для обходу зон української ППО. БпЛА можуть прямувати вздовж кордону або заходити вглиб білоруської території, щоб змінити траєкторію та атакувати Україну з несподіваних напрямків.
Hа території Білорусі розгорнуто допоміжну інфраструктуру, включаючи станції управління та ретранслятори. Це дозволяє операторам керувати дронами типу «Шахед» безпосередньо з території Білорусі.
Це вже перемир'я, зелені???