Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Обстріл України
О 19:30 - Повідомлялося про БпЛА повз Дубровицю на Рівненщині - курсом на захід.
О 19:34 - БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморське).
О 19:47 - Одещина: БпЛА у напрямку Цебрикового/Захарівки.
О 20:33 - БпЛА курсом на Суми, Запоріжжя.
О 21:21 - Група БпЛА в напрямку Миколаєва.
О 21:42 - Пуски КАБ на Сумську, Донецьку та Запорізьку області.
О 22:30 - Харківщина: група БпЛА курсом на Барвінкове.
О 23:33 - Харківщина: БпЛА в напрямку Богодухова.
О 23:57 - Повітряні сили повідомляють:
- Чернігівщина: групи БпЛА курсом на Корюківку.
- БпЛА на Харків.
О 00:40 - Чернігівщина: групи БпЛА курсом на Ніжин.
О 01:01 - БпЛА - курсом на Павлоград.
О 01:17 - БпЛА із Чернігівщини у напрямку Броварів.
О 01:39 - БпЛА курсом на Київ.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що 6 травня ворог ударив дронами по дитсадку у центрі Сум. Є загиблі та поранені.
А Краматорськ лупашать
лічені хвилини чи секунди,
гинуть люди.
Ввалити по тому параду в Москві.
Законна ціль.
Російські дрони використовують повітряний простір Білорусі для обходу зон української ППО. БпЛА можуть прямувати вздовж кордону або заходити вглиб білоруської території, щоб змінити траєкторію та атакувати Україну з несподіваних напрямків.
Hа території Білорусі розгорнуто допоміжну інфраструктуру, включаючи станції управління та ретранслятори. Це дозволяє операторам керувати дронами типу «Шахед» безпосередньо з території Білорусі.
Це вже перемир'я, зелені???