Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України

О 19:30 - Повідомлялося про БпЛА повз Дубровицю на Рівненщині - курсом на захід.

О 19:34 - БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморське).

О 19:47 - Одещина: БпЛА у напрямку Цебрикового/Захарівки.

О 20:33 - БпЛА курсом на Суми, Запоріжжя.

О 21:21 - Група БпЛА в напрямку Миколаєва.

О 21:42 - Пуски КАБ на Сумську, Донецьку та Запорізьку області.

О 22:30 - Харківщина: група БпЛА курсом на Барвінкове.

О 23:33 - Харківщина: БпЛА в напрямку Богодухова.

О 23:57 - Повітряні сили повідомляють:

Чернігівщина: групи БпЛА курсом на Корюківку.

БпЛА на Харків.

О 00:40 - Чернігівщина: групи БпЛА курсом на Ніжин.

О 01:01 - БпЛА - курсом на Павлоград.

О 01:17 - БпЛА із Чернігівщини у напрямку Броварів.

О 01:39 - БпЛА курсом на Київ.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що 6 травня ворог ударив дронами по дитсадку у центрі Сум. Є загиблі та поранені.

