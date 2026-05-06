Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України

О 19:30 - Повідомлялося про БпЛА повз Дубровицю на Рівненщині - курсом на захід.

О 19:34 - БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморське).

О 19:47 - Одещина: БпЛА у напрямку Цебрикового/Захарівки.

О 20:33 - БпЛА курсом на Суми, Запоріжжя.

О 21:21 - Група БпЛА в напрямку Миколаєва.

О 21:42 - Пуски КАБ на Сумську, Донецьку та Запорізьку області.

О 22:30 - Харківщина: група БпЛА курсом на Барвінкове.

О 23:33 - Харківщина: БпЛА в напрямку Богодухова.

О 23:57 - Повітряні сили повідомляють: 

  • Чернігівщина: групи БпЛА курсом на Корюківку.
  • БпЛА на Харків.

О 00:40 - Чернігівщина: групи БпЛА курсом на Ніжин.

О 01:01 - БпЛА - курсом на Павлоград.

О 01:17 - БпЛА із Чернігівщини у напрямку Броварів.

О 01:39 - БпЛА курсом на Київ.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що 6 травня ворог ударив дронами по дитсадку у центрі Сум. Є загиблі та поранені.

Цих хоч можуть оповістити
А Краматорськ лупашать
лічені хвилини чи секунди,
гинуть люди.
Ввалити по тому параду в Москві.
Законна ціль.
06.05.2026 20:24 Відповісти
Цікаво ,як це вони на Рівненщині опинились ,в Києві тривоги ж не було ,напевно з космосу прилетіли.
06.05.2026 20:29 Відповісти
Якраз була на півночі Київщини, просто вони спокійно 3 годинки майже летіли, як завжди, з Чернігівщини ажжжж до Волині, а хто їм заборонить.
06.05.2026 20:36 Відповісти
Через Чорнобильську зону - коридор до Західної України ,і ППО немає ,бо їм ніколи, вони небо дубайщини захищають і заробляють для зєлі гроші.
06.05.2026 20:40 Відповісти
Росія активно використовує територію Білорусі для атак на Україну ударними БпЛА.
Російські дрони використовують повітряний простір Білорусі для обходу зон української ППО. БпЛА можуть прямувати вздовж кордону або заходити вглиб білоруської території, щоб змінити траєкторію та атакувати Україну з несподіваних напрямків.
Hа території Білорусі розгорнуто допоміжну інфраструктуру, включаючи станції управління та ретранслятори. Це дозволяє операторам керувати дронами типу «Шахед» безпосередньо з території Білорусі.
07.05.2026 02:24 Відповісти
Отаке воно перемир'я товаріща Оманського та товаріща Путлера. Українців вбивати можна а російських окупантів ні. Оманський кістьми ляже але не поставить під загрозу фюзеляж свого кумира Прутіна. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього.
06.05.2026 20:41 Відповісти
Ну вже Київ та область тривога..

Це вже перемир'я, зелені???
07.05.2026 01:30 Відповісти
07.05.2026 03:32 Відповісти
 
 