Через ворожі удари по Херсонщині 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Золота Балка, Берислав, Раківка, Червоне, Новорайськ, Хрещенівка, Сагайдачне, Комишани, Білозерка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Приозерне, Саблуківка, Садове, Токарівка, Тягинка, Томина Балка, Чорнобаївка, Іванівка, Михайлівка, Придніпровське, Понятівка, Микільське, Інгулець, Дар'ївка, Розлив, Зорівка, Надіївка та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, складське приміщення, карети швидкої допомоги та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення. Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

Також читайте: Примусова присяга: ворог залучив військових до створення загону "Юнармії" в Олешках. ФОТОрепортаж