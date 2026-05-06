В результате вражеских ударов по Херсонщине 1 человек погиб, еще 10 получили ранения

За минувшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Золотая Балка, Берислав, Раковка, Червоное, Новорайск, Крещеновка, Сагайдачное, Камишаны, Белозерка, Антоновка, Веселое, Днепровское, Зеленовка, Кизомыс, Казацкое, Львово, Новокаиры, Новоалександровка, Новотягинка, Приозерное, Саблуковка, Садовое, Токаревка, Тягинка, Томина Балка, Чернобаевка, Ивановка, Михайловка, Приднепровское, Понятовка, Никольское, Ингулец, Дарьевка, Разлив, Зоровка, Надиевка и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку, складское помещение, машины скорой помощи и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 получили ранения. Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 2 человека.

Читайте также: Принудительная присяга: враг привлек военных к созданию отряда "Юнармии" в Олешках. ФОТОрепортаж