Залежно від ситуації вночі та завтра: Зеленський попередив про дзеркальні дії у відповідь на атаки РФ

Росія порушила запропонований режим повної тиші та продовжила удари по території держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, попри пропозицію України щодо припинення вогню, російська сторона не зупинила бойові дії та продовжила атаки по низці регіонів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія не припинила обстріли

Глава держави зазначив, що протягом дня надходили повідомлення про удари з різних областей, зокрема Донеччини, Харківщини, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини.

За словами Зеленського, жоден із видів військової активності Росія не зупинила, попри заклик до припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів переговори з Алієвим: говорили про безпеку й стабільність

Україна готує дзеркальні відповіді

Президент підкреслив, що Україна діятиме у відповідь на дії РФ.

"Росія порушила режим тиші. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра ми також будемо визначатись із нашими відповідями", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна залишається відкритою до дипломатичного шляху та готова працювати заради завершення війни, однак відповідатиме на кожну агресію.

Також президент подякував державам і лідерам, які підтримали українську ініціативу щодо встановлення режиму тиші.

На вечір 6 травні Росія продовжує обстрілювати Україну. Зокрема повітряна тривога лунає через атаку ударних безпілотників у низці регіонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль стягує на парад у Москву ППО. Це відкриває шлях для далекобійних санкцій України, - Зеленський