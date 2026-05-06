Залежно від ситуації вночі та завтра: Зеленський попередив про дзеркальні дії у відповідь на атаки РФ
Росія порушила запропонований режим повної тиші та продовжила удари по території держави.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент Володимир Зеленський.
За його словами, попри пропозицію України щодо припинення вогню, російська сторона не зупинила бойові дії та продовжила атаки по низці регіонів.
Росія не припинила обстріли
Глава держави зазначив, що протягом дня надходили повідомлення про удари з різних областей, зокрема Донеччини, Харківщини, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини.
За словами Зеленського, жоден із видів військової активності Росія не зупинила, попри заклик до припинення вогню.
Україна готує дзеркальні відповіді
Президент підкреслив, що Україна діятиме у відповідь на дії РФ.
"Росія порушила режим тиші. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра ми також будемо визначатись із нашими відповідями", — заявив Зеленський.
Він наголосив, що Україна залишається відкритою до дипломатичного шляху та готова працювати заради завершення війни, однак відповідатиме на кожну агресію.
Також президент подякував державам і лідерам, які підтримали українську ініціативу щодо встановлення режиму тиші.
- На вечір 6 травні Росія продовжує обстрілювати Україну. Зокрема повітряна тривога лунає через атаку ударних безпілотників у низці регіонів.
На мою суб'єктивну думку є ситуація, коли Найвеличніший дасть команду вгатити дронами по Мацкві.
Це якщо Путло Погане вирішить , що йому треба вже припиняти війну та фіксувати свою "перемогу" по ЛБЗ . А мир чи перемир'я для ЦАРЯ та Царської Влади то страшніше за атомну війну! От тоді, ЦАР і може дати наказ вдарити по Мацкві, щоб Путло Погане знов озвіріло та навіть не думало зістрибувати з цієї війни, яка забезпечує Найвеличнішому НЕСКІНЧЕНЕ ЦАРЮВАННЯ!
так праздник паБєдобєсія 9 мая !
в мацквє
вова, не переплутай !
Так, яка ж держава сьогодні вімовиться від збагачення урану?
наприклад, Германія та Польща, Скандинавські країни в Європі.
або Південна Корея, Японія, Індонезія та Вьєтнам в Пацифіці...
а воно США та китаю треба ?
за ядрьон батон путці голову відірве в першу чергу дядюшка Сі
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.
Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!
Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.
Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!
Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.
Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.
Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.
Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.