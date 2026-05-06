Залежно від ситуації вночі та завтра: Зеленський попередив про дзеркальні дії у відповідь на атаки РФ

Звернення Зеленського

Росія порушила запропонований режим повної тиші та продовжила удари по території держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, попри пропозицію України щодо припинення вогню, російська сторона не зупинила бойові дії та продовжила атаки по низці регіонів.

Росія не припинила обстріли

Глава держави зазначив, що протягом дня надходили повідомлення про удари з різних областей, зокрема Донеччини, Харківщини, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини.

За словами Зеленського, жоден із видів військової активності Росія не зупинила, попри заклик до припинення вогню.

Україна готує дзеркальні відповіді

Президент підкреслив, що Україна діятиме у відповідь на дії РФ.

"Росія порушила режим тиші. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра ми також будемо визначатись із нашими відповідями", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна залишається відкритою до дипломатичного шляху та готова працювати заради завершення війни, однак відповідатиме на кожну агресію.

Також президент подякував державам і лідерам, які підтримали українську ініціативу щодо встановлення режиму тиші.

  • На вечір 6 травні Росія продовжує обстрілювати Україну. Зокрема повітряна тривога лунає через атаку ударних безпілотників у низці регіонів. 

Та всі і так знають, що ти воздухан і нічого по Москві не полетить
06.05.2026 21:22 Відповісти
Скоріш за все так і буде, але ..

На мою суб'єктивну думку є ситуація, коли Найвеличніший дасть команду вгатити дронами по Мацкві.

Це якщо Путло Погане вирішить , що йому треба вже припиняти війну та фіксувати свою "перемогу" по ЛБЗ . А мир чи перемир'я для ЦАРЯ та Царської Влади то страшніше за атомну війну! От тоді, ЦАР і може дати наказ вдарити по Мацкві, щоб Путло Погане знов озвіріло та навіть не думало зістрибувати з цієї війни, яка забезпечує Найвеличнішому НЕСКІНЧЕНЕ ЦАРЮВАННЯ!
06.05.2026 23:15 Відповісти
Пздц як ця казочки стара - "не можна бо х7йло нападе"..... вигадайте вже щось нове.
07.05.2026 01:23 Відповісти
+💯 👍🏿!

так праздник паБєдобєсія 9 мая !
в мацквє

вова, не переплутай !

.
07.05.2026 01:27 Відповісти
На 5й рік,а ведеш себе як москалі "за ета атвєтітє"((Не соромишся ніфіга((
06.05.2026 21:26 Відповісти
Конечно,Зеля затіяв то дурне переміріє, щоб пояснити офігевшим нє семітам, чому він знов потужно просрався від страху та не чіпав Москву на 9 травня. Не може же ж він сказать, що він ссикло, зрадник та все вже втіхаря порішав. Наплете про більш пріорітетні цілі, потужне ППО Москви та целесообразность (що часто тут зелеботи пишуть).
06.05.2026 21:29 Відповісти
Ми від цього Дзеркального про удари у відповідь чуємо з 2022. "Ні один удар не залишиться від відповіді!"
06.05.2026 21:31 Відповісти
де ж , твій вова , блекаут на москві ? Ясний перец, щотвоім міндічам , "денех жалко "було на укриття єнергоатому, а от " двушечкі на москву "не жалко І дє ж , обіцяні 3 000 ракет , до кінця 2025 року??? як не брехнє , то не дихне
06.05.2026 22:47 Відповісти
Хрипатість Потужної Хуцпи
06.05.2026 21:42 Відповісти
мало сьогодні прилетіло, да? піздабол...
06.05.2026 21:43 Відповісти
Шапша для охлосу. Прутін вже на тебе поклав і безнаказано вбив і покалічив показово десятки українців Як кремлівський куратор Оманському наказав так він і буде робити. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього.
06.05.2026 21:43 Відповісти
06.05.2026 21:54 Відповісти
Янелох плавно дотянет с этими гнилыми базарами до 9 мая, что и надо }{уйлу.
06.05.2026 22:00 Відповісти
У будь якому випадку, якщо ВВХ вирішить вдарити по центру Києва, то Шашличного і в країні не буде, як завжди.
06.05.2026 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UtolZT78CN0
06.05.2026 22:18 Відповісти
Якби хоч в нас було чим ту Москву атакувати. А так знову наш гарант розпалює нереальні очікування в українців. Мовляв зараз як їбанем, то всі москвичі обісруться і путіну голову відкрутять. А по факту лише раз в пів року чи рік наш дрон долітає до околиць кацапської столиці при запусках сотень дронів в її напрямку на тиждень. Тобто ефективність наближається до нуля. Про ракети взагалі дуже болюча тема. Виробництво Нептунів недофінансовують на користь корупційних Фламінго, які по суті є експериментальною зброєю, а балістичні Сапсани схоже остаточно поховали. Тому чуємо чергові пустопорожні монологи. Розумна людина взагалі б не піднімала тему з цим перемир'ям на загал, а робила свою роботу мовчки. А так багато інформаційного шуму і все
06.05.2026 22:21 Відповісти
Він себе на фламінго запустить збирається......А ні, вона же не долетить)
06.05.2026 22:47 Відповісти
Всрався
06.05.2026 22:48 Відповісти
ясно, все буде по пу ЯЗ дієва "дипломатія"
Так, яка ж держава сьогодні вімовиться від збагачення урану?
06.05.2026 23:02 Відповісти
авжеж, авжеж !

наприклад, Германія та Польща, Скандинавські країни в Європі.
або Південна Корея, Японія, Індонезія та Вьєтнам в Пацифіці...

а воно США та китаю треба ?

за ядрьон батон путці голову відірве в першу чергу дядюшка Сі

.
07.05.2026 01:34 Відповісти
Не треба йти на поводу кацапстану, потрібно атакувати їх незалежно від дій вдень чи вночі!
06.05.2026 23:36 Відповісти
Стихотворение Дмитрия Быкова
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.

Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.

Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!

Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.

Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!

Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.

Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.

Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.

Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.
07.05.2026 02:53 Відповісти
 
 