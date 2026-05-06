Зеленський провів переговори з Алієвим: говорили про безпеку й стабільність
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо подальшої реалізації домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту до Баку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави держави у Фейсбуці.
Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин та координацію дій із партнерами у регіоні.
"Продовжуємо працювати над розвитком як двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, так і відносин з іншими країнами регіону для збільшення безпеки й стабільності", — зазначив Зеленський.
Акцент на безпеці та спільних кроках
Під час розмови президенти обмінялися інформацією про контакти з міжнародними партнерами та узгодили подальші кроки співпраці.
Окрему увагу приділили питанням посилення безпеки і стабільності в регіоні, а також розвитку політичного діалогу між країнами.
"Разом ми точно можемо додати більше сили нашим людям", — підкреслив глава держави.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі обговорювали досвід України у сфері дронів.
