Зеленський провів переговори з Алієвим: говорили про безпеку й стабільність

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо подальшої реалізації домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту до Баку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави держави у Фейсбуці.

Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин та координацію дій із партнерами у регіоні.

"Продовжуємо працювати над розвитком як двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, так і відносин з іншими країнами регіону для збільшення безпеки й стабільності", — зазначив Зеленський.

Акцент на безпеці та спільних кроках

Під час розмови президенти обмінялися інформацією про контакти з міжнародними партнерами та узгодили подальші кроки співпраці.

Окрему увагу приділили питанням посилення безпеки і стабільності в регіоні, а також розвитку політичного діалогу між країнами.

"Разом ми точно можемо додати більше сили нашим людям", — підкреслив глава держави.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі обговорювали досвід України у сфері дронів.

