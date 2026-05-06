Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку, - Зеленський

Україна повернула гроші та цінності "Ощадбанку", які захопили угорські спецслужби в березні 2026 року під час затримки українських інкасаторів.

Про це повідомив президент у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території й кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей. Слава Україні!" - написав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мадяр про повернення Україні коштів "Ощадбанку": Говоритиму про це із Зеленським, але є важливіші питання

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол в Угорщині Шандор про справу інкасаторів: Має відбутися не лише повернення цінностей, а й покарання винних