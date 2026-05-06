Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка, - Зеленский
Украина вернула деньги и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты венгерскими спецслужбами в марте 2026 года во время задержания украинских инкассаторов.
Об этом сообщил президент в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктивный и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей. Слава Украине!" — написал Зеленский.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая Венгрии подтвердила задержание семерых граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але схоже, що тест на мінімальну адекватність Мадяр таки пройшов.
Якщо зєля не *******, звісно.
Але до нього вже прислухаються... чиновники нюхом відчувають зміну напрямуполітичного вітру... і не на одній мад'ярщині...
Почекайте, коли Зеля стане кульгавою качкою - побачите це на наших вітчизняних прикладах...
Тому твоє "не розумієш" - це пердь в калюжу.
Орбан типова кульгава качка, і це стало відомо не 12-го квітня, а десь шостого, коли оприлюднили остаточні рейтинги.
І зеля таким буде - але задовго до виборів, Так само, як Порошенко став на початку березня 2019, після "свинарчукового" скандалу.
Бо я щось не вірю і виглядає на якесь "рішалово"
раз зелене кончене гундосе зе!чмо, а не голова нац банку, це каже, значить грошики чудо юдо клану повернули.
і у нього все добре.
злітає в бахрейн, пристроїть куди треба.
Якщо я вкраду гроші я потраплю в тюрячку.
А якщо якась мадярщина вкраде і буде їх використовувати то ніц не буде?
По ходу треба збирати свою власну банду-чим більша банда тим більше можна без наказано вкрасти.