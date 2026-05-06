РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7663 посетителя онлайн
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
5 955 42

Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка, - Зеленский

ощадбанк

Украина вернула деньги и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты венгерскими спецслужбами в марте 2026 года во время задержания украинских инкассаторов.

Об этом сообщил президент в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктивный и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей. Слава Украине!" — написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мадяр о возвращении Украине средств "Ощадбанка": Буду говорить об этом с Зеленским, но есть более важные вопросы

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол в Венгрии Шандор о деле инкассаторов: Должно произойти не только возвращение ценностей, но и наказание виновных

Автор: 

Венгрия (2559) Зеленский Владимир (24169) инкассаторы (108) Ощадбанк (247) Зеленская Елена (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А кому повернули?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:04 Ответить
+12
Злитки золота теж повернули? Це ж мабуть ті самі, котрі задекларував звичайнісінький військовослужбовець Бучанського районного ТЦК, Олег Коломієць?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:12 Ответить
+11
А це вже, вибачаюсь, наші внутрішні проблеми.
Але схоже, що тест на мінімальну адекватність Мадяр таки пройшов.
Якщо зєля не *******, звісно.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та по дорозі в Ощадбанк їх кількість може зменшитися або взагалі зникне😸
показать весь комментарий
06.05.2026 16:03 Ответить
слово " справедливість" з брехливого рота " яжнелоха" цє смішно , будівництво "палаців дінастія" за намародерені мільярди , під час , найкривавішої війни і невистачання самого необхідного для фронту , сому військові , вимушені постійно прохати , а твоі міністри мародерять , як перед останнім днем Помпеї , і за це їм доріжка послом , щоб і далі ганьбити Україну Ви виродки , навіть гуманітарку грабуетє , гноїтє , аби людям не дісталась
показать весь комментарий
07.05.2026 05:31 Ответить
🤘
показать весь комментарий
06.05.2026 16:03 Ответить
а проценти за користування?...
показать весь комментарий
06.05.2026 16:04 Ответить
А кому повернули?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:04 Ответить
А це вже, вибачаюсь, наші внутрішні проблеми.
Але схоже, що тест на мінімальну адекватність Мадяр таки пройшов.
Якщо зєля не *******, звісно.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:05 Ответить
Мадяр ще не Прем'єр, повної влади не має, тільки готується до неї.
Але до нього вже прислухаються... чиновники нюхом відчувають зміну напрямуполітичного вітру... і не на одній мад'ярщині...
Почекайте, коли Зеля стане кульгавою качкою - побачите це на наших вітчизняних прикладах...
показать весь комментарий
06.05.2026 16:16 Ответить
Бо це питання, фактично, вирішене. "Тиса" має конституційну більшість з запасом у декілька крісел, кОрбанівці тепер справді стали у ролі "кремлівських політичних мишей": здатні лише крисити і гидити з-під плинтуса.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:18 Ответить
🤣 Ти навіть не розумієш терміну: "Кульгава качка". Цей термін означає, що всі розуміють, що глава держави через деякий короткий термін точно втратить владу, і тому вже не має такого впливу. Зеленський до кінця війни точно владу не втратить (якщо Україна, як держава, буде існувати), і має право обиратись на другий термін.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:51 Ответить
а де я сказав, що Зеля незабаром втратить владу? А те, що це станеться - це невідворотньо, рано чи пізно. От, коли виборчий процес буде на фініші, коли стане ясно, що переобратися Зелі не вдасться - тоді він стане "кульгавим"
Тому твоє "не розумієш" - це пердь в калюжу.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:14 Ответить
Невідворотно ми всі колись помремо, але це не робить всіх "кульгавими качками".
показать весь комментарий
06.05.2026 20:26 Ответить
щоб ти придурок здох, будеш ще тут мені свої теорії наводити
Орбан типова кульгава качка, і це стало відомо не 12-го квітня, а десь шостого, коли оприлюднили остаточні рейтинги.
І зеля таким буде - але задовго до виборів, Так само, як Порошенко став на початку березня 2019, після "свинарчукового" скандалу.
показать весь комментарий
07.05.2026 02:24 Ответить
я бачу, що саме адміни захрестили. тому ти ПНХ
показать весь комментарий
07.05.2026 02:25 Ответить
рано , бо , воно , був , є і будє зрадником , брехуном на повідку " козиря-"ермака- рашистських партнерів ,перевертень -главарь бандформування "дінастія"
показать весь комментарий
07.05.2026 05:43 Ответить
"Українській військовій мафії" - це ж ви хотіли почути?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:18 Ответить
"українській" династії )))
показать весь комментарий
06.05.2026 16:46 Ответить
А суд за незаконне затримання та конфіскацію буде? Схоже що не буде і все порішали як братки. Схоже що то були вкрадені у українців гроші і Оманський в долі.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:06 Ответить
Нігуя собі! - тишком - нишком - без піару - а Орбан грозився зробити розслідування звідки дровішки
показать весь комментарий
06.05.2026 16:09 Ответить
Злитки золота теж повернули? Це ж мабуть ті самі, котрі задекларував звичайнісінький військовослужбовець Бучанського районного ТЦК, Олег Коломієць?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:12 Ответить
А МОЖНО ФОТО??????

Бо я щось не вірю і виглядає на якесь "рішалово"
показать весь комментарий
06.05.2026 16:14 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 16:21 Ответить
Трошки попрацювали напильником і повернули.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:24 Ответить
зелений бот тук як тут, бумажки ще немає з свіжою датою. не заплатить падляк тобі, лошара
показать весь комментарий
06.05.2026 16:47 Ответить
Не все. Тепер запануємо!
показать весь комментарий
06.05.2026 16:23 Ответить
ти не клієнт Ощаду ,а я клієнт
показать весь комментарий
06.05.2026 16:27 Ответить
От халепа. А я думав що між усіма поділимо... А тут тільки між клієнтами Ощаду буде поділ...
показать весь комментарий
06.05.2026 16:47 Ответить
Але покази затриманих залишилися у спецслужб Угорщини
показать весь комментарий
06.05.2026 16:30 Ответить
Золото Зелуботка
показать весь комментарий
06.05.2026 16:33 Ответить
зєлупотка )))
показать весь комментарий
06.05.2026 16:49 Ответить
нуууу.....
раз зелене кончене гундосе зе!чмо, а не голова нац банку, це каже, значить грошики чудо юдо клану повернули.
і у нього все добре.
злітає в бахрейн, пристроїть куди треба.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:37 Ответить
Там вони були цілі. Хай би і лежали до зміни влади. Тепер ці виродки все вкрадуть.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:54 Ответить
Мене цікавить одне- А не яких умовах?
Якщо я вкраду гроші я потраплю в тюрячку.
А якщо якась мадярщина вкраде і буде їх використовувати то ніц не буде?
По ходу треба збирати свою власну банду-чим більша банда тим більше можна без наказано вкрасти.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:58 Ответить
горбоноса банда вже зібралася, за нею ти вже .уй шо вкрадеш
показать весь комментарий
06.05.2026 17:32 Ответить
Тепер буде з чого унітази в кооперативі "династія" зробити. А то що, як лошарами блювати в фарфорові ходити?!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:19 Ответить
Як забирали- всі бачили, хотілося б побачити, як повертають! Вибач, але плівкам Міндіча, віримо більше ніж тобі...
показать весь комментарий
06.05.2026 17:35 Ответить
В первом предложении новости указано что ,,Украина вернула деньги,,---по ходу пьесы это уже тогда, когда отдали венгры, ну так выходит. Отсюда два вопроса---где злато в слитках всё таки, и зачем вернули опять---явно тогда стыреное, пусть лежит там, бо тут стырят другие! Вроде так.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:08 Ответить
Значить Вова ще трішечки багатшим став?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:31 Ответить
 
 