Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка, - Зеленский

Украина вернула деньги и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты венгерскими спецслужбами в марте 2026 года во время задержания украинских инкассаторов.

Об этом сообщил президент в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктивный и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей. Слава Украине!" — написал Зеленский.

Что предшествовало?

