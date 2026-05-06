РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Разговор Зеленского с Алиевым
733 9

Зеленский провел переговоры с Алиевым: говорили о безопасности и стабильности

Переговоры Зеленского и Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросам дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Баку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы государства в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и координацию действий с партнерами в регионе.

"Продолжаем работать над развитием как двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном, так и отношений с другими странами региона для повышения безопасности и стабильности", — отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка, - Зеленский

Акцент на безопасности и совместных шагах

Во время разговора президенты обменялись информацией о контактах с международными партнерами и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству.

Особое внимание уделили вопросам укрепления безопасности и стабильности в регионе, а также развитию политического диалога между странами.

"Вместе мы точно можем придать больше сил нашим людям", — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян во время встречи обсуждали опыт Украины в сфере дронов.

Читайте также: РФ сорвала режим прекращения огня, определимся с нашими дальнейшими действиями, — Зеленский

Автор: 

Алиев Ильхам (175) безопасность (1188) Зеленский Владимир (24169) переговоры (5752)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну все - тепер вже буде безпечно і стабільно!?
показать весь комментарий
06.05.2026 19:51 Ответить
Стабільна срака - теж стабільність
показать весь комментарий
06.05.2026 19:51 Ответить
"Безпекову угоду" підписав?
показать весь комментарий
06.05.2026 19:56 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 19:58 Ответить
Гарно гарно с Алієвим пообнімався, вчора Пашиняна вилизував. І вашим і нашим.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:07 Ответить
Вова , коли в Україну повертаєшся?
показать весь комментарий
06.05.2026 21:05 Ответить
Щось у Зелі тільки одне - "обговорили". Ось і всі досягнення з його гастролів.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:35 Ответить
А як подумав з футболістом поговорили за безпеку і стабільність!🤣😉😂🥳🤪
показать весь комментарий
06.05.2026 22:39 Ответить
 
 