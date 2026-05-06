Зеленский провел переговоры с Алиевым: говорили о безопасности и стабильности
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросам дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Баку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы государства в Facebook.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и координацию действий с партнерами в регионе.
"Продолжаем работать над развитием как двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном, так и отношений с другими странами региона для повышения безопасности и стабильности", — отметил Зеленский.
Акцент на безопасности и совместных шагах
Во время разговора президенты обменялись информацией о контактах с международными партнерами и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству.
Особое внимание уделили вопросам укрепления безопасности и стабильности в регионе, а также развитию политического диалога между странами.
"Вместе мы точно можем придать больше сил нашим людям", — подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян во время встречи обсуждали опыт Украины в сфере дронов.
