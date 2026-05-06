Зеленский провел переговоры с Алиевым: говорили о безопасности и стабильности

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросам дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Баку.

Об этом говорится в посте главы государства в Facebook.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и координацию действий с партнерами в регионе.

"Продолжаем работать над развитием как двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном, так и отношений с другими странами региона для повышения безопасности и стабильности", — отметил Зеленский.

Акцент на безопасности и совместных шагах

Во время разговора президенты обменялись информацией о контактах с международными партнерами и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству.

Особое внимание уделили вопросам укрепления безопасности и стабильности в регионе, а также развитию политического диалога между странами.

"Вместе мы точно можем придать больше сил нашим людям", — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян во время встречи обсуждали опыт Украины в сфере дронов.

