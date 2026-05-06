Китай о предложенном Украиной прекращении огня 6 мая: Призываем урегулировать "кризис"

В Китае призвали Россию и Украину урегулировать конфликт "путем диалога и переговоров".

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Позиция Китая

"В вопросе "украинского кризиса" позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал он в ответ на просьбу Укрінформ прокомментировать новое предложение Украины о прекращении огня с 6 мая.

"Китай призывает все стороны конфликта приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования "кризиса" путем диалога и переговоров", - добавил представитель МИД.

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

