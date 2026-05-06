Цензор.НЕТ
Новости
Китай о предложенном Украиной прекращении огня 6 мая: Призываем урегулировать "кризис"

В Китае призвали Россию и Украину урегулировать конфликт "путем диалога и переговоров".

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Позиция Китая

"В вопросе "украинского кризиса" позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал он в ответ на просьбу Укрінформ прокомментировать новое предложение Украины о прекращении огня с 6 мая.

"Китай призывает все стороны конфликта приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования "кризиса" путем диалога и переговоров", - добавил представитель МИД.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

В сраку рису тобі 🤬🤬🤬🤬
06.05.2026 12:50 Ответить
+💯 👍🏿!

будемо бити по красной, а потім по тянь-янь- мину

"вы ещьо за Тайвань ответите !"
06.05.2026 15:45 Ответить
Знову з пустого в порожнє!
06.05.2026 12:51 Ответить
***** заклич. То не ми по Дніпру і Запоріжжю вчора насипали.
06.05.2026 12:54 Ответить
китай, від щірого серця бажаю вам згинути на віка вічні ,як тоталітарної держави !!! Амінь !!!...
06.05.2026 12:55 Ответить
вже кацапи ***** врегулювали
06.05.2026 12:55 Ответить
кризу ми врегулюєм після війни.
06.05.2026 12:56 Ответить
це не криза, а війна яка триває 13-тий рік !!! угомоніть свого васала Ху*ло !!!
до речі, Дрони ЗСУ мають відвідати так званий "парад" так званого "победобесія" в центрі дерьовні Кучка (Кучково, Кучкіно) що на болотах Гнилої Води !!!
06.05.2026 12:56 Ответить
Спільнота готуйтеся, там Зеленський вже промукав щодо перемир'я. Думаю Цензор скоро викладе. Невеликий спойлер - потужний здувся 🤬
06.05.2026 12:57 Ответить
Закликаю китай - Йдіть нах*й!!!!
06.05.2026 13:00 Ответить
Пора вже визнати нездатність Китаю щось там вирішувати. Навіть з питанням Ормузу, через який вони отримують значну кількість нафти Китай знатно обісрався. За китайською багатозначної маскою ховається банальна імпотентність.
06.05.2026 13:01 Ответить
"Китайские гегемонисты" призывают). В жопу лицемерный экзорцизм.
06.05.2026 13:04 Ответить
Опудало китайське🤮, то у вас криза, замість мізків....В Україні Війна, яку розв'язала терористична росія)
06.05.2026 13:12 Ответить
З китайського благословіння.
06.05.2026 13:33 Ответить
Перестаньте постачати росії компоненти до зброї і ,,криза,, почне вщухати.
06.05.2026 13:12 Ответить
ПДР кризисні..в червоних труселях і з таким партквитком нам поради дають..скажем китайосам- ідитте -ка ви на ...уйськін.... тобто - бажаємо вам 9 травня потрапити на концерт Кабзона з х..йлом..
06.05.2026 13:15 Ответить
06.05.2026 13:22 Ответить
Друга світова криза, теж добре звучить.
06.05.2026 13:33 Ответить
"Українська криза", а не агресія Кремля? Тобто Китай не визнає Україну як суверенну державу?
06.05.2026 13:34 Ответить
Жовтопикі косоокі ліцеміри, немає ніякої кризи - є вторгнення ядерної держави в нейтральну державу
06.05.2026 13:55 Ответить
жуй сраку!
06.05.2026 14:17 Ответить
це не криза, а війна яка триває 13-тий рік !!! угомоніть свого васала Ху*ло !!!
до речі, Дрони ЗСУ мають відвідати так званий "парад" так званого "победобесія" в центрі дерьовні Кучка (Кучково, Кучкіно) що на болотах Гнилої Води !!!
06.05.2026 14:27 Ответить
Косоокі йдуть на хер.
06.05.2026 14:31 Ответить
Шахед в небі - дир-дир-дир
А китайці - все за мир
06.05.2026 14:34 Ответить
***** взагалі кожен раз говорити одне й те саме?
06.05.2026 15:05 Ответить
повбивав би всіх китайозів з касапами впридачу
06.05.2026 15:08 Ответить
 
 