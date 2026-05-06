Китай о предложенном Украиной прекращении огня 6 мая: Призываем урегулировать "кризис"
В Китае призвали Россию и Украину урегулировать конфликт "путем диалога и переговоров".
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Позиция Китая
"В вопросе "украинского кризиса" позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал он в ответ на просьбу Укрінформ прокомментировать новое предложение Украины о прекращении огня с 6 мая.
"Китай призывает все стороны конфликта приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования "кризиса" путем диалога и переговоров", - добавил представитель МИД.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
будемо бити по красной, а потім по тянь-янь- мину
"вы ещьо за Тайвань ответите !"
до речі, Дрони ЗСУ мають відвідати так званий "парад" так званого "победобесія" в центрі дерьовні Кучка (Кучково, Кучкіно) що на болотах Гнилої Води !!!
А китайці - все за мир