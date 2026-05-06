Китай поставляет РФ и Ирану компоненты для дронов Shahed в обход санкций, - WSJ

состав шахидов

Китайские компании в больших объемах поставляют в Иран и Россию двигатели, микрочипы и другие комплектующие, необходимые для производства дронов-камикадзе типа Shahed, фактически обходя американские санкционные ограничения.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Обход санкций

Согласно данным китайской таможни, китайские компании отправляют сотни контейнеров с компонентами на заводы в Иране и России. В частности, компания Xiamen Victory Technology продает двигатели Limbach L550 - ключевой компонент дрона-камикадзе Shahed-136, который Россия использует для атак на украинские города.

На веб-сайте компании изображение беспилотника типа "Shahed" размещено рядом с рекламным слоганом: "Инновационные решения для авиационных двигателей".

поставки деталей для шахидов

Некоторое время китайские экспортеры намеренно указывали ложные данные о некоторых грузах, чтобы обойти санкции США и Европы, но, по словам высокопоставленных чиновников Министерства финансов США и аналитиков по вопросам вооружений, во многих случаях они даже не утруждают себя этим.

Китай выполняет роль транзитного хаба

По словам бывших чиновников Министерства финансов США, Китай уже длительное время выполняет роль транзитного хаба для американских и европейских комплектующих, которые впоследствии могут переправляться на предприятия по производству дронов в Иране и России. В то же время они отмечают, что все большая часть таких деталей теперь изготавливается непосредственно в Китае — часто на небольших производствах, которые не обращают внимания на западные санкционные ограничения.

Расследование Минфина США показало, что почти все компоненты, происходящие из США и ЕС, сначала поступают через официальных дистрибьюторов к розничным поставщикам в материковом Китае или Гонконге, а уже оттуда отправляются в Иран или Россию.

Оплата за такие поставки обычно проходит через сеть фиктивных компаний, которые легко регистрируются в Гонконге и используются для сокрытия конечного получателя товара.

В 2024 году американский Минфин ввел санкции против группы подставных компаний в Гонконге, связанных с Хамедом Дехганом - иранским торговцем, чья структура обеспечивала поставки для программ производства беспилотников и ракет. Впоследствии, как отмечается, его деятельность продолжилась через вновь созданную сеть аналогичных фирм.

Бывший сотрудник OFAC Миад Малеки заявил, что китайская сторона фактически игнорировала эти потоки, даже несмотря на их неоднократное разоблачение в официальных отчетах и в ходе принятия санкционных решений.

Британская организация Conflict Armament Research, занимающаяся изучением незаконного оборота вооружений, зафиксировала заметный рост использования китайских компонентов в дронах типа Shahed.

Таможенные данные Китая также указывают на то, что местные компании все активнее участвуют в поставках деталей для беспилотников, несмотря на санкции США и ЕС.

Реакция американской стороны

В то же время действующие и бывшие американские чиновники признают, что полностью остановить такие схемы США не могут, поэтому главной задачей остается максимальное повышение стоимости и сложности этих поставок для Ирана и России.

Топ комментарии
+6
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
показать весь комментарий
06.05.2026 08:44 Ответить
+6
Саме про це я , сьогодні, й писав: "Капіталісти продадуть нам вірьовку, на якій ми їх і повісимо..." (приписується Леніну)
Тайвань купує у РФ, продукти нафтопереробки. На ці гроші РФ та Іран купують у Китаю компоненти для "шахєдів". На гроші, виручені від продажу компонентів для "шахєдів", Китай купує нафтопродукти, та розвиває розробку та виробництво БПЛА, якими готується завоювать Тайвань...
"Круговорот гімна, в природі...".
показать весь комментарий
06.05.2026 09:00 Ответить
+5
Тільки звідти. Так що ситуація дзеркальна.
Китай міг би дати команду не відвантажувати взагалі ніякі вироби, дотичні до дронів, крім до росії та Ірану, на протязі півроку. Цього було б достатньо для впевненого розгрому ЗСУ.
Але грошей хочеться більше, ніж славной побєди кацапского вассала.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:02 Ответить
а у нас в эпицентрах китай авто китай ...кому война и горе а кому лаве... така ..уйня малята.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:41 Ответить
Яке авто?)).Для мене недавно стало відкриттям шо в Україні в гіпермаркетах 80 % ринку займае імпортований китайський часник,при чому вже давненько.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:57 Ответить
Це тому що виростити власний не дадуть місцеві кровосісі. Або податками / поборами задавлять, або просто відберуть бізнес (і *********, тому що тупі рукожопі макаки). Простіше десь за кордоном купити, сплатити мзду митникам і перепродавати через "солідні" торгові мережі.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:09 Ответить
Так підтримаємо ж гаманцем китайського виробника. 😁
Всі в "Аврору"!!!
показать весь комментарий
06.05.2026 08:43 Ответить
Може колись до людей дійде в перестануть купляти китайське гамно.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:57 Ответить
Не все там лайно - китайські електромобілі по продажі в Європі обійшли Теслу
показать весь комментарий
06.05.2026 09:15 Ответить
Ну якщо китайські електромобілі обійшли тесту, то да потрібно купляти китайське гамно, від трусів до автомобілів. Ну що ударимо по своїх гаманцях, піднімемо китайське виробництво, нехай і далі допомогають нашим ворогам, так ? Чи може зможемо підняти наше виробництво ?
показать весь комментарий
06.05.2026 09:37 Ответить
Ширпотреб - який вони гонят по всьому світу не потрібно путати з якісними речами - товарооборот США - Китай - 800 млд - у 3 -х денній війні Індії і Пакистану 4 пакистанських/китайських/ літаки завалили Міраж і 4 індійських/кацапських/ літаки - і війна закінчилась так і не розгорівшись
показать весь комментарий
06.05.2026 09:51 Ответить
Дешевші - не означає кращі.

Так чи інакше Китай не є джерелом нових технологій та взірцем якості.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:39 Ответить
Не дійде.
Більшість є тупими споживаторами, що не мають причинно-наслідкових зв'язків у голові.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:37 Ответить
А шо їм може помішати - Сі хороший хлопець - скоро поїду до нього перебазарити - Трамп
показать весь комментарий
06.05.2026 08:50 Ответить
А ми в обхід китайських обмежень тягаємо компоненти для своїх дронів.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:50 Ответить
А звідки тягнути компоненти для своїх дронів?
показать весь комментарий
06.05.2026 08:55 Ответить
Чому коли Захід продає кацапам все, винні узбеки і туркмени, а коли Китай то комуністичний режим. Це суть журналістів, створювати потрібну їм реальність.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:32 Ответить
У тебе є якась "конкретика", а не "тріпологія журналістська"? Бо ти виниш журналістів у "створенні потрібній їм, реальності" - а сам займаєшся саме цим...
показать весь комментарий
06.05.2026 10:44 Ответить
А враховуючи що кожна друга новина фейк, вони практично створюють паралельний світ, який існує тільки в головах баранів, яких вони зомбують.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:42 Ответить
На свої "слова і дії", подивися...
показать весь комментарий
06.05.2026 10:47 Ответить
Наче ці санкції існують. Америка теж постачає айфони та інше сміття в обхід санкцій. Чому китайський бізнес повинен слухатися американських макак, які вміють тільки голосно пищати. Вони навіть Іран перемогти не можуть. Підкрадаються через сусідні країни, стріляють і тікають. Дорогі бази все *********.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:28 Ответить
Поки немає штрафів за неповагу до кітайців кажу як є - жовтопикі наживаються на війні в Україні і їм по-барабану хто і де гине.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:22 Ответить
 
 