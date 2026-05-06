Китай поставляет РФ и Ирану компоненты для дронов Shahed в обход санкций, - WSJ

Китайские компании в больших объемах поставляют в Иран и Россию двигатели, микрочипы и другие комплектующие, необходимые для производства дронов-камикадзе типа Shahed, фактически обходя американские санкционные ограничения.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Обход санкций

Согласно данным китайской таможни, китайские компании отправляют сотни контейнеров с компонентами на заводы в Иране и России. В частности, компания Xiamen Victory Technology продает двигатели Limbach L550 - ключевой компонент дрона-камикадзе Shahed-136, который Россия использует для атак на украинские города.

На веб-сайте компании изображение беспилотника типа "Shahed" размещено рядом с рекламным слоганом: "Инновационные решения для авиационных двигателей".

Некоторое время китайские экспортеры намеренно указывали ложные данные о некоторых грузах, чтобы обойти санкции США и Европы, но, по словам высокопоставленных чиновников Министерства финансов США и аналитиков по вопросам вооружений, во многих случаях они даже не утруждают себя этим.

Китай выполняет роль транзитного хаба

По словам бывших чиновников Министерства финансов США, Китай уже длительное время выполняет роль транзитного хаба для американских и европейских комплектующих, которые впоследствии могут переправляться на предприятия по производству дронов в Иране и России. В то же время они отмечают, что все большая часть таких деталей теперь изготавливается непосредственно в Китае — часто на небольших производствах, которые не обращают внимания на западные санкционные ограничения.

Расследование Минфина США показало, что почти все компоненты, происходящие из США и ЕС, сначала поступают через официальных дистрибьюторов к розничным поставщикам в материковом Китае или Гонконге, а уже оттуда отправляются в Иран или Россию.

Оплата за такие поставки обычно проходит через сеть фиктивных компаний, которые легко регистрируются в Гонконге и используются для сокрытия конечного получателя товара.

В 2024 году американский Минфин ввел санкции против группы подставных компаний в Гонконге, связанных с Хамедом Дехганом - иранским торговцем, чья структура обеспечивала поставки для программ производства беспилотников и ракет. Впоследствии, как отмечается, его деятельность продолжилась через вновь созданную сеть аналогичных фирм.

Бывший сотрудник OFAC Миад Малеки заявил, что китайская сторона фактически игнорировала эти потоки, даже несмотря на их неоднократное разоблачение в официальных отчетах и в ходе принятия санкционных решений.

Британская организация Conflict Armament Research, занимающаяся изучением незаконного оборота вооружений, зафиксировала заметный рост использования китайских компонентов в дронах типа Shahed.

Таможенные данные Китая также указывают на то, что местные компании все активнее участвуют в поставках деталей для беспилотников, несмотря на санкции США и ЕС.

Реакция американской стороны

В то же время действующие и бывшие американские чиновники признают, что полностью остановить такие схемы США не могут, поэтому главной задачей остается максимальное повышение стоимости и сложности этих поставок для Ирана и России.