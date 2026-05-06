РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7657 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
2 329 12

Дроны Украины стали ключевым интересом Тайваня, - New York Times

Индустрия дронов

Тайвань перенимает военный опыт Украины

Тайвань уделяет все больше внимания своей безопасности из-за растущей угрозы со стороны Китая. В связи с этим Тайбэй стремится использовать опыт Украины в войне против более сильного противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания New York Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему Тайвань интересуется украинским опытом

По данным журналистов, один из тайваньских военных, воюющий на стороне Украины против России, уже получил практический боевой опыт. Он отмечает, что для Тайваня особенно ценны украинские наработки в сфере беспилотников, в частности - морских, а также роботизированных систем.

Эти технологии доказали свою эффективность в реальных боевых условиях и могут быть полезны для сдерживания потенциальной агрессии Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложил заключить Drone Deal и расширить сотрудничество с Бахрейном, - Зеленский. ВИДЕО

Как происходит сотрудничество, несмотря на ограничения

Официальные контакты между Украиной и Тайванем остаются ограниченными. В то же время, обмен опытом все же происходит - через волонтеров, частные компании и международных оборонных подрядчиков.

В частности, некоторые компании уже обращались к украинским инженерам с запросом на разработку решений, адаптированных к потребностям Тайваня. В то же время, процесс осложняет секретность военных технологий, особенно в сфере дронов.

Несмотря на это, Тайвань продолжает искать возможности перенять украинский опыт, поскольку угроза со стороны Пекина только растет.

"Опыт Украины в использовании беспилотников в реальных боевых условиях очень ценен", - отметил представитель Министерства экономики Тайваня Цзо Ю-сень.

  • Ранее президент Зеленский заявил, что поручил Гнатову и Умерову проработать военные модальности сотрудничества с ЕС по Drone Deal.

Читайте также: Китай впервые запустил военный разведывательный дрон в сторону Тайваня

Автор: 

беспилотник (5147) Китай (3335) Тайвань (137) война в Украине (8177)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Тайваньці, вас не врятує ніщо крім ядерної зброї. Only nuclear weapon can save Taiwan.
показать весь комментарий
06.05.2026 02:03 Ответить
+3
Тайвань став одним із найбільших покупців російського лігроїну (нафтохімічної сировини) та збільшив імпорт нафтопродуктів з РФ. За даними на кінець 2025 року, імпорт зріс у 6 разів порівняно з 2022 роком, принісши Кремлю 1,7 млрд доларів, що підриває заявлену Тайванем підтримку України
показать весь комментарий
06.05.2026 02:30 Ответить
+3
Тайвань, а если быть точным называется это Китайская Республика, это те же хитрожопые китайцы, только не коммунисты
показать весь комментарий
06.05.2026 05:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тайваньці, вас не врятує ніщо крім ядерної зброї. Only nuclear weapon can save Taiwan.
показать весь комментарий
06.05.2026 02:03 Ответить
Тайвань став одним із найбільших покупців російського лігроїну (нафтохімічної сировини) та збільшив імпорт нафтопродуктів з РФ. За даними на кінець 2025 року, імпорт зріс у 6 разів порівняно з 2022 роком, принісши Кремлю 1,7 млрд доларів, що підриває заявлену Тайванем підтримку України
показать весь комментарий
06.05.2026 02:30 Ответить
Тайвань, а если быть точным называется это Китайская Республика, это те же хитрожопые китайцы, только не коммунисты
показать весь комментарий
06.05.2026 05:57 Ответить
Комунистов в Китае нет давно. Просто
показать весь комментарий
06.05.2026 06:25 Ответить
яка назва правлячої партії китая? просто
показать весь комментарий
06.05.2026 09:40 Ответить
Ну так від комунізму там лише назва партії і лишилася. Ідейних там нема взагалі, вся компартія Китаю то олігархи і доларові мільярдери.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:01 Ответить
Тайвань хоче "усидіть на двох стільцях"... Колись у політиці більшовиків прозвучало цікаве висловлювання (його, частіше всього, приписують Леніну) - "Капиталисты продадут нам верёвку, на которой мы их, и павесим...".
Тайвань, купуючи у Росії, ресурси, дає їм гроші, для продовження війни, в Україні. Таким чином він зміцнює РФ, як союзника свого ворога - комуністичний Китай...
Не треба забувать, що спроби "сидіння на двох стільцях" часто призводять до трагічних результатів... (У 1991 році, був у Саратовському госпіталі (загострення сезонної алергії). І там бачив одного капітана - "ширшого, ніж довшого". Виявилося, що проходив ВЛК - на комісацію. Якось сів на два стільці. А у одного підломилися ніжки. І яйця, випадково, між "сидушками" затисло... Травматична кастрація...)
показать весь комментарий
06.05.2026 07:43 Ответить
Розумне теля дві цицьки сосе.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:03 Ответить
А ти впевнений, що воно "розумне"? Бо надія на США стає все більш ефемерною... І треба спираться на реально існуючі сили... А не на слова "балабола", з деменцією...
показать весь комментарий
06.05.2026 10:06 Ответить
Так, згідно з розслідуваннями (зокрема, за даними The Washington Post та The Insider), Тайвань став одним із ключових постачальників високоточних металообробних верстатів для МО РФ, попри запроваджені санкції.
Московія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, яке використовується для виробництва зброї. У січні 2024 року повідомлялося про постачання на суму понад 30 млн доларів.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:51 Ответить
"Тайвань - мировой лидер в производстве микросхем, обеспечивающий около 60% мирового объема и более 90% самых передовых полупроводников." было бы полезно струдничать...
показать весь комментарий
06.05.2026 12:22 Ответить
🇹🇼
показать весь комментарий
06.05.2026 14:23 Ответить
 
 