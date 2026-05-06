Дроны Украины стали ключевым интересом Тайваня, - New York Times
Индустрия дронов
Тайвань уделяет все больше внимания своей безопасности из-за растущей угрозы со стороны Китая. В связи с этим Тайбэй стремится использовать опыт Украины в войне против более сильного противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания New York Times.
Почему Тайвань интересуется украинским опытом
По данным журналистов, один из тайваньских военных, воюющий на стороне Украины против России, уже получил практический боевой опыт. Он отмечает, что для Тайваня особенно ценны украинские наработки в сфере беспилотников, в частности - морских, а также роботизированных систем.
Эти технологии доказали свою эффективность в реальных боевых условиях и могут быть полезны для сдерживания потенциальной агрессии Китая.
Как происходит сотрудничество, несмотря на ограничения
Официальные контакты между Украиной и Тайванем остаются ограниченными. В то же время, обмен опытом все же происходит - через волонтеров, частные компании и международных оборонных подрядчиков.
В частности, некоторые компании уже обращались к украинским инженерам с запросом на разработку решений, адаптированных к потребностям Тайваня. В то же время, процесс осложняет секретность военных технологий, особенно в сфере дронов.
Несмотря на это, Тайвань продолжает искать возможности перенять украинский опыт, поскольку угроза со стороны Пекина только растет.
"Опыт Украины в использовании беспилотников в реальных боевых условиях очень ценен", - отметил представитель Министерства экономики Тайваня Цзо Ю-сень.
- Ранее президент Зеленский заявил, что поручил Гнатову и Умерову проработать военные модальности сотрудничества с ЕС по Drone Deal.
Тайвань, купуючи у Росії, ресурси, дає їм гроші, для продовження війни, в Україні. Таким чином він зміцнює РФ, як союзника свого ворога - комуністичний Китай...
Не треба забувать, що спроби "сидіння на двох стільцях" часто призводять до трагічних результатів... (У 1991 році, був у Саратовському госпіталі (загострення сезонної алергії). І там бачив одного капітана - "ширшого, ніж довшого". Виявилося, що проходив ВЛК - на комісацію. Якось сів на два стільці. А у одного підломилися ніжки. І яйця, випадково, між "сидушками" затисло... Травматична кастрація...)
Московія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, яке використовується для виробництва зброї. У січні 2024 року повідомлялося про постачання на суму понад 30 млн доларів.