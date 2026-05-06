Дроны Украины стали ключевым интересом Тайваня, - New York Times

Тайвань уделяет все больше внимания своей безопасности из-за растущей угрозы со стороны Китая. В связи с этим Тайбэй стремится использовать опыт Украины в войне против более сильного противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания New York Times.

Почему Тайвань интересуется украинским опытом

По данным журналистов, один из тайваньских военных, воюющий на стороне Украины против России, уже получил практический боевой опыт. Он отмечает, что для Тайваня особенно ценны украинские наработки в сфере беспилотников, в частности - морских, а также роботизированных систем.

Эти технологии доказали свою эффективность в реальных боевых условиях и могут быть полезны для сдерживания потенциальной агрессии Китая.

Как происходит сотрудничество, несмотря на ограничения

Официальные контакты между Украиной и Тайванем остаются ограниченными. В то же время, обмен опытом все же происходит - через волонтеров, частные компании и международных оборонных подрядчиков.

В частности, некоторые компании уже обращались к украинским инженерам с запросом на разработку решений, адаптированных к потребностям Тайваня. В то же время, процесс осложняет секретность военных технологий, особенно в сфере дронов.

Несмотря на это, Тайвань продолжает искать возможности перенять украинский опыт, поскольку угроза со стороны Пекина только растет.

"Опыт Украины в использовании беспилотников в реальных боевых условиях очень ценен", - отметил представитель Министерства экономики Тайваня Цзо Ю-сень.

Ранее президент Зеленский заявил, что поручил Гнатову и Умерову проработать военные модальности сотрудничества с ЕС по Drone Deal.

