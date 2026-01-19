РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17031 посетитель онлайн
Новости Угроза нападения Китая на Тайвань
2 092 12

Китай впервые запустил военный разведывательный дрон в сторону Тайваня

китай

Утром в субботу, 17 января, военный разведывательный беспилотник Китая впервые залетел в воздушное пространство Тайваня, проведя там несколько минут вблизи острова Пратас.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дрон находился около 4 минут

По данным оборонного ведомства Тайваня, китайский разведывательный БПЛА находился в воздушном пространстве острова Пратас около четырех минут. Остров расположен в южной части Тайваньского пролива, примерно в 400 км от основного острова Тайваня.

Беспилотник летел на высоте, недосягаемой для тайваньских средств ПВО. После предупреждений, которые Тайвань передал по международным радиочастотам, дрон покинул этот район.

Заявление Китая

Китайские военные заявили в соцсетях, что полет был "законной и правомерной тренировкой".

В Минобороны Тайваня добавили, что инцидент является очередным примером военного давления со стороны Пекина. Тайвань отвергает претензии Китая на свою территорию, а при президенте Лае Цинде более активно укрепляет оборону, чтобы сдержать возможное нападение.

Что предшествовало?

  • В своем новогоднем обращении лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что воссоединение китайцев по обе стороны Тайваньского пролива "неизбежно". Тогда в Государственном департаменте США подчеркнули, что военные маневры и риторика Пекина вокруг Тайваня "усиливают напряженность".

Автор: 

беспилотник (5092) Китай (3327) разведка (4180) Тайвань (136)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Сі просто хоче миру. Чому всім можна а йому ні?
показать весь комментарий
19.01.2026 17:04 Ответить
+7
А Тайвань продает станки в Рашку и не проявляет никакой инициативы сотрудничать с Украиной в производстве дронов.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:21 Ответить
+5
Поки Трамп керує, можна наважитися на окупацію. Іншим можна, а їм - ні.?
показать весь комментарий
19.01.2026 17:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сі просто хоче миру. Чому всім можна а йому ні?
показать весь комментарий
19.01.2026 17:04 Ответить
Цікаво як Тромб збирається захищати Тайвань бо це означає воювати з Іраном і Китаєм без Європи і без НАТО?
показать весь комментарий
19.01.2026 17:33 Ответить
Весь світ так зайнятий Тайванем, то китайці думають шо ніхто не помітить...
показать весь комментарий
19.01.2026 17:05 Ответить
Поки Трамп керує, можна наважитися на окупацію. Іншим можна, а їм - ні.?
показать весь комментарий
19.01.2026 17:13 Ответить
трумп ше вінні пуха у свою секту миру не запросив? от облом косоокому буде.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:15 Ответить
А Тайвань продает станки в Рашку и не проявляет никакой инициативы сотрудничать с Украиной в производстве дронов.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:21 Ответить
Китай відволікає сша, сша - Європу. А разом роблять добру справу для хла.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:32 Ответить
Так. Ще такий кут погляду на проблему: кнр має васала московію як "криголам" ( "лєдокол" термін В.Рєзуна-Суворова )
показать весь комментарий
19.01.2026 18:39 Ответить
Трамп меньше мае прав на Гренландію чим Китай на Тайвань, чому Пуйлу та Трампу можна а Сі не можна?
показать весь комментарий
19.01.2026 17:45 Ответить
Кнр це дзеркально як московія, яка викрала всі права держави Київської ( Русь, Земля Руська) і хоче поглинути неньку-пращурку. Так само брудні комуняки хочуть знищити Китайську Республіку.
І так само обманон, освяченим американцями і "оон" вони забрали у неньки навіть місце в оон та Радбезі
показать весь комментарий
19.01.2026 18:38 Ответить
Скорботно, що комунякав давно не давали пиЗЕ∆ прочуханки
показать весь комментарий
19.01.2026 18:35 Ответить
Борзіють... Намагаються залякати "морським ополченням"

Супутниковий знімок китайських риболовецьких суден які беруть участь у маневрах 10 січня 2026 року. Фото The New York Times, супутникове зображення від Planet Labs

«Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань», - зазначив у коментарі для The New York Times Ґреґорі Полінґ, директор Asia Maritime Transparency Initiative.

«Морське ополчення»

https://militarnyi.com/uk/blogs/the-little-blue-men/ Морська міліція (ополчення) Народних збройних сил Китаю - це парамілітарна структура, яка бере участь в операціях у «сірій зоні», спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю.

Ці операції включають забезпечення збройного супроводу китайських рибальських суден, залякування комерційних суден інших країн у спірних водах та стримування берегової охорони і флотів інших претендентів від патрулювання власних вод через страх можливої ескалації з Пекіном.

«Морське ополчення» переважно складається з працівників державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку, подібну до підготовки резервістів чи Національної гвардії. Водночас «ядром» організації є кадрові військові.
показать весь комментарий
19.01.2026 18:51 Ответить
 
 