Китай впервые запустил военный разведывательный дрон в сторону Тайваня
Утром в субботу, 17 января, военный разведывательный беспилотник Китая впервые залетел в воздушное пространство Тайваня, проведя там несколько минут вблизи острова Пратас.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Дрон находился около 4 минут
По данным оборонного ведомства Тайваня, китайский разведывательный БПЛА находился в воздушном пространстве острова Пратас около четырех минут. Остров расположен в южной части Тайваньского пролива, примерно в 400 км от основного острова Тайваня.
Беспилотник летел на высоте, недосягаемой для тайваньских средств ПВО. После предупреждений, которые Тайвань передал по международным радиочастотам, дрон покинул этот район.
Заявление Китая
Китайские военные заявили в соцсетях, что полет был "законной и правомерной тренировкой".
В Минобороны Тайваня добавили, что инцидент является очередным примером военного давления со стороны Пекина. Тайвань отвергает претензии Китая на свою территорию, а при президенте Лае Цинде более активно укрепляет оборону, чтобы сдержать возможное нападение.
Что предшествовало?
- В своем новогоднем обращении лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что воссоединение китайцев по обе стороны Тайваньского пролива "неизбежно". Тогда в Государственном департаменте США подчеркнули, что военные маневры и риторика Пекина вокруг Тайваня "усиливают напряженность".
І так само обманон, освяченим американцями і "оон" вони забрали у неньки навіть місце в оон та Радбезі
Супутниковий знімок китайських риболовецьких суден які беруть участь у маневрах 10 січня 2026 року. Фото The New York Times, супутникове зображення від Planet Labs
«Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань», - зазначив у коментарі для The New York Times Ґреґорі Полінґ, директор Asia Maritime Transparency Initiative.
«Морське ополчення»
https://militarnyi.com/uk/blogs/the-little-blue-men/ Морська міліція (ополчення) Народних збройних сил Китаю - це парамілітарна структура, яка бере участь в операціях у «сірій зоні», спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю.
Ці операції включають забезпечення збройного супроводу китайських рибальських суден, залякування комерційних суден інших країн у спірних водах та стримування берегової охорони і флотів інших претендентів від патрулювання власних вод через страх можливої ескалації з Пекіном.
«Морське ополчення» переважно складається з працівників державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку, подібну до підготовки резервістів чи Національної гвардії. Водночас «ядром» організації є кадрові військові.