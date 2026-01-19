Китай впервые запустил военный разведывательный дрон в сторону Тайваня

Утром в субботу, 17 января, военный разведывательный беспилотник Китая впервые залетел в воздушное пространство Тайваня, проведя там несколько минут вблизи острова Пратас.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дрон находился около 4 минут

По данным оборонного ведомства Тайваня, китайский разведывательный БПЛА находился в воздушном пространстве острова Пратас около четырех минут. Остров расположен в южной части Тайваньского пролива, примерно в 400 км от основного острова Тайваня.

Беспилотник летел на высоте, недосягаемой для тайваньских средств ПВО. После предупреждений, которые Тайвань передал по международным радиочастотам, дрон покинул этот район.

Заявление Китая

Китайские военные заявили в соцсетях, что полет был "законной и правомерной тренировкой".

В Минобороны Тайваня добавили, что инцидент является очередным примером военного давления со стороны Пекина. Тайвань отвергает претензии Китая на свою территорию, а при президенте Лае Цинде более активно укрепляет оборону, чтобы сдержать возможное нападение.

Что предшествовало?

В своем новогоднем обращении лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что воссоединение китайцев по обе стороны Тайваньского пролива "неизбежно". Тогда в Государственном департаменте США подчеркнули, что военные маневры и риторика Пекина вокруг Тайваня "усиливают напряженность".

