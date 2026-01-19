Китай уперше запустив військовий розвідувальний дрон у бік Тайваню
Уранці в суботу, 17 січня, військовий розвідувальний безпілотник Китаю вперше залетів у повітряний простір Тайваню, провівши там кілька хвилин поблизу острова Пратас.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Дрон перебував близько 4 хвилин
За даними оборонного відомства Тайваню, китайський розвідувальний БпЛА перебував у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин. Острів розташований у південній частині Тайванської протоки, приблизно за 400 км від основного острова Тайваню.
Безпілотник летів на висоті, недосяжній для тайванських засобів ППО. Після попереджень, які Тайвань передав по міжнародних радіочастотах, дрон залишив цей район.
Заява Китаю
Китайські військові заявили у соцмережах, що політ був "законним і правомірним тренуванням".
У Міноборони Тайваню додали, що інцидент є черговим прикладом військового тиску з боку Пекіну. Тайвань відкидає претензії Китаю на свою територію, а за президента Лая Цінде активніше зміцнює оборону, щоб стримати можливий напад.
Що передувало?
- У своєму новорічному зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання китайців по обидва боки Тайванської протоки "є неминучим". Тоді у Державному департаменті США наголосили, що військові маневри та риторика Пекіну навколо Тайваню "посилюють напруженість".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І так само обманон, освяченим американцями і "оон" вони забрали у неньки навіть місце в оон та Радбезі
Супутниковий знімок китайських риболовецьких суден які беруть участь у маневрах 10 січня 2026 року. Фото The New York Times, супутникове зображення від Planet Labs
«Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань», - зазначив у коментарі для The New York Times Ґреґорі Полінґ, директор Asia Maritime Transparency Initiative.
«Морське ополчення»
https://militarnyi.com/uk/blogs/the-little-blue-men/ Морська міліція (ополчення) Народних збройних сил Китаю - це парамілітарна структура, яка бере участь в операціях у «сірій зоні», спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю.
Ці операції включають забезпечення збройного супроводу китайських рибальських суден, залякування комерційних суден інших країн у спірних водах та стримування берегової охорони і флотів інших претендентів від патрулювання власних вод через страх можливої ескалації з Пекіном.
«Морське ополчення» переважно складається з працівників державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку, подібну до підготовки резервістів чи Національної гвардії. Водночас «ядром» організації є кадрові військові.