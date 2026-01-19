Китай уперше запустив військовий розвідувальний дрон у бік Тайваню

Уранці в суботу, 17 січня, військовий розвідувальний безпілотник Китаю вперше залетів у повітряний простір Тайваню, провівши там кілька хвилин поблизу острова Пратас.

Дрон перебував близько 4 хвилин

За даними оборонного відомства Тайваню, китайський розвідувальний БпЛА перебував у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин. Острів розташований у південній частині Тайванської протоки, приблизно за 400 км від основного острова Тайваню.

Безпілотник летів на висоті, недосяжній для тайванських засобів ППО. Після попереджень, які Тайвань передав по міжнародних радіочастотах, дрон залишив цей район.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США в обмін на зниження мит

Заява Китаю

Китайські військові заявили у соцмережах, що політ був "законним і правомірним тренуванням".

У Міноборони Тайваню додали, що інцидент є черговим прикладом військового тиску з боку Пекіну. Тайвань відкидає претензії Китаю на свою територію, а за президента Лая Цінде активніше зміцнює оборону, щоб стримати можливий напад.

Що передувало?

  • У своєму новорічному зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання китайців по обидва боки Тайванської протоки "є неминучим". Тоді у Державному департаменті США наголосили, що військові маневри та риторика Пекіну навколо Тайваню "посилюють напруженість".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Пекін до стриманості на тлі військових навчань поблизу Тайваню

Сі просто хоче миру. Чому всім можна а йому ні?
19.01.2026 17:04 Відповісти
Цікаво як Тромб збирається захищати Тайвань бо це означає воювати з Іраном і Китаєм без Європи і без НАТО?
19.01.2026 17:33 Відповісти
Весь світ так зайнятий Тайванем, то китайці думають шо ніхто не помітить...
19.01.2026 17:05 Відповісти
Поки Трамп керує, можна наважитися на окупацію. Іншим можна, а їм - ні.?
19.01.2026 17:13 Відповісти
трумп ше вінні пуха у свою секту миру не запросив? от облом косоокому буде.
19.01.2026 17:15 Відповісти
А Тайвань продает станки в Рашку и не проявляет никакой инициативы сотрудничать с Украиной в производстве дронов.
19.01.2026 17:21 Відповісти
Китай відволікає сша, сша - Європу. А разом роблять добру справу для хла.
19.01.2026 17:32 Відповісти
Так. Ще такий кут погляду на проблему: кнр має васала московію як "криголам" ( "лєдокол" термін В.Рєзуна-Суворова )
19.01.2026 18:39 Відповісти
Трамп меньше мае прав на Гренландію чим Китай на Тайвань, чому Пуйлу та Трампу можна а Сі не можна?
19.01.2026 17:45 Відповісти
Кнр це дзеркально як московія, яка викрала всі права держави Київської ( Русь, Земля Руська) і хоче поглинути неньку-пращурку. Так само брудні комуняки хочуть знищити Китайську Республіку.
І так само обманон, освяченим американцями і "оон" вони забрали у неньки навіть місце в оон та Радбезі
19.01.2026 18:38 Відповісти
Скорботно, що комунякав давно не давали пиЗЕ∆ прочуханки
19.01.2026 18:35 Відповісти
Борзіють... Намагаються залякати "морським ополченням"

Супутниковий знімок китайських риболовецьких суден які беруть участь у маневрах 10 січня 2026 року. Фото The New York Times, супутникове зображення від Planet Labs

«Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань», - зазначив у коментарі для The New York Times Ґреґорі Полінґ, директор Asia Maritime Transparency Initiative.

«Морське ополчення»

https://militarnyi.com/uk/blogs/the-little-blue-men/ Морська міліція (ополчення) Народних збройних сил Китаю - це парамілітарна структура, яка бере участь в операціях у «сірій зоні», спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю.

Ці операції включають забезпечення збройного супроводу китайських рибальських суден, залякування комерційних суден інших країн у спірних водах та стримування берегової охорони і флотів інших претендентів від патрулювання власних вод через страх можливої ескалації з Пекіном.

«Морське ополчення» переважно складається з працівників державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку, подібну до підготовки резервістів чи Національної гвардії. Водночас «ядром» організації є кадрові військові.
19.01.2026 18:51 Відповісти
 
 