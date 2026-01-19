Китай уперше запустив військовий розвідувальний дрон у бік Тайваню

Уранці в суботу, 17 січня, військовий розвідувальний безпілотник Китаю вперше залетів у повітряний простір Тайваню, провівши там кілька хвилин поблизу острова Пратас.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними оборонного відомства Тайваню, китайський розвідувальний БпЛА перебував у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин. Острів розташований у південній частині Тайванської протоки, приблизно за 400 км від основного острова Тайваню.

Безпілотник летів на висоті, недосяжній для тайванських засобів ППО. Після попереджень, які Тайвань передав по міжнародних радіочастотах, дрон залишив цей район.

Заява Китаю

Китайські військові заявили у соцмережах, що політ був "законним і правомірним тренуванням".

У Міноборони Тайваню додали, що інцидент є черговим прикладом військового тиску з боку Пекіну. Тайвань відкидає претензії Китаю на свою територію, а за президента Лая Цінде активніше зміцнює оборону, щоб стримати можливий напад.

Що передувало?

У своєму новорічному зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання китайців по обидва боки Тайванської протоки "є неминучим". Тоді у Державному департаменті США наголосили, що військові маневри та риторика Пекіну навколо Тайваню "посилюють напруженість".

