США закликають Пекін до стриманості на тлі військових навчань поблизу Тайваню

Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню, що підвищило регіональну напруженість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Томас Піготт.

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Влада США висловила стурбованість через дії Пекіна та закликала до стриманості та відкритого діалогу для підтримки миру.

Напруженість між Китаєм і Тайванем

За словами Піготта, США підтвердили свою прихильність стабільності у Тайванській протоці та виступають проти будь-яких спроб змінити статус-кво силою чи примусом.

"Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань та натомість розпочати змістовний діалог", – заявив Томас Піготт.

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Напруженість між Китаєм і Тайванем зростає останніми роками через часті військові маневри та політичну риторику Пекіна. Попередні навчання вже викликали сильну реакцію міжнародної спільноти.

Реакція Тайваню та Китаю

Президент Тайваню Лай Цзінде заявив про готовність захищати суверенітет і посилювати обороноздатність у відповідь на агресію Китаю.

У свою чергу, голова МЗС Китаю оголосив плани "возз’єднання" з Тайванем та попередив США про можливі наслідки. Пекін також пообіцяв "жорстку відсіч" країнам, які постачають Тайваню зброю.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у напад Китаю на Тайвань.

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