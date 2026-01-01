США призывают Пекин к сдержанности на фоне военных учений вблизи Тайваня
Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, что повысило региональную напряженность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Томас Пиготт.
Власти США выразили обеспокоенность действиями Пекина и призвали к сдержанности и открытому диалогу для поддержания мира.
Напряженность между Китаем и Тайванем
По словам Пиготта, США подтвердили свою приверженность стабильности в Тайваньском проливе и выступают против любых попыток изменить статус-кво силой или принуждением.
"Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог", - заявил Томас Пиготт.
Напряженность между Китаем и Тайванем растет в последние годы из-за частых военных маневров и политической риторики Пекина. Предыдущие учения уже вызвали сильную реакцию международного сообщества.
Реакция Тайваня и Китая
Президент Тайваня Лай Цзиньде заявил о готовности защищать суверенитет и усиливать обороноспособность в ответ на агрессию Китая.
В свою очередь, глава МИД Китая объявил планы "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях. Пекин также пообещал "жесткую отпор" странам, поставляющим Тайваню оружие.
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в нападение Китая на Тайвань.
та якби трамп би був президентом, цих навчань би ніколи не сталось!
у нього дуже добрі відносини з Сі..
Тайвань не зможе перемогти "великий китай" чому так не кажуть тампоновці ?
які США!
забирайтесь геть в ваш новостворений Американський залів за "чудовим великим океаном"!
і сидіть мовчки без союзників
Японія сама за три роки створить ЯО, льогко
так само як і Південна Корея.
а за ними й В'єтнам з Індонезією підтягнутися...
і тоді Тихий океан реально стане тихим, без *********
.
.
.
Чи рудий довбень здатен тільки топити беззахістні човни з наркокурьєрами.
рудий НЕ здатен захопити танкер з наркотою
.