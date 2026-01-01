РУС
Угроза нападения Китая на Тайвань Отношения США и Тайваня
735

США призывают Пекин к сдержанности на фоне военных учений вблизи Тайваня

Военные учения Китая вблизи Тайваня

Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, что повысило региональную напряженность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Томас Пиготт.

Власти США выразили обеспокоенность действиями Пекина и призвали к сдержанности и открытому диалогу для поддержания мира.

Напряженность между Китаем и Тайванем

По словам Пиготта, США подтвердили свою приверженность стабильности в Тайваньском проливе и выступают против любых попыток изменить статус-кво силой или принуждением.

"Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог", - заявил Томас Пиготт.

Напряженность между Китаем и Тайванем растет в последние годы из-за частых военных маневров и политической риторики Пекина. Предыдущие учения уже вызвали сильную реакцию международного сообщества.

Реакция Тайваня и Китая

Президент Тайваня Лай Цзиньде заявил о готовности защищать суверенитет и усиливать обороноспособность в ответ на агрессию Китая. 

В свою очередь, глава МИД Китая объявил планы "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях. Пекин также пообещал "жесткую отпор" странам, поставляющим Тайваню оружие.

Китай США Тайвань
стурбованість?!
та якби трамп би був президентом, цих навчань би ніколи не сталось!
у нього дуже добрі відносини з Сі..
показать весь комментарий
01.01.2026 23:39 Ответить
а чому США не питають чи є Тайваня корисні копалини ?
Тайвань не зможе перемогти "великий китай" чому так не кажуть тампоновці ?
показать весь комментарий
01.01.2026 23:41 Ответить
Тому що Тайвань має щось краще ніж копалини, але щоб це розуміти треба думати деколи
показать весь комментарий
01.01.2026 23:55 Ответить
NazAmb деякі взагалі не розуміють що таке іронія
показать весь комментарий
01.01.2026 23:58 Ответить
Ну і в чому твоя іронія полягає? Аналогія з Україною не сумісна взагалі
показать весь комментарий
02.01.2026 00:18 Ответить
Тайваню не варто нападати на Китай, якщо вона не зможе його перемогти!
показать весь комментарий
02.01.2026 00:00 Ответить
Саме так. Воювати проти сильнішого противника коли роками не можеш перемогти це дебілізм
показать весь комментарий
02.01.2026 00:19 Ответить
комуністичний китай окупує тайвань, і сша нічого з ними за це не зроблять, бо слабкі куколди
показать весь комментарий
01.01.2026 23:42 Ответить
В грудні США ухвалили продаж Тайваню зброї на $11 млрд. Японія теж не збирається стояти осторонь. Схоже, що в 2026-му китай почне морську блокаду Тайваню.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:43 Ответить
США?
які США!
забирайтесь геть в ваш новостворений Американський залів за "чудовим великим океаном"!
і сидіть мовчки без союзників

Японія сама за три роки створить ЯО, льогко
так само як і Південна Корея.
а за ними й В'єтнам з Індонезією підтягнутися...

і тоді Тихий океан реально стане тихим, без *********

.
.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:44 Ответить
Нехай китайські солдати наліплять собі на форму к@ц@пські аквафреші і вся стурбованість США зникне.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:46 Ответить
А що там з картами? У кого які карти на руках? Сумніваюсь що у Тайваня "Flesh Royal"
показать весь комментарий
01.01.2026 23:48 Ответить
по есмінцям карти у китаю

.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:52 Ответить
Ось у кого а у Тайваня є "flush royale"
показать весь комментарий
02.01.2026 00:21 Ответить
Go and f.yourself. А на яку іншу відповідь ви чекали? Тайвань не є в латинській Америці, прибічники недо доктрини рудого недо Монро.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:54 Ответить
Може замість закликів відправити флот з під венесуели до Тайваню.
Чи рудий довбень здатен тільки топити беззахістні човни з наркокурьєрами.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:07 Ответить
"Запомните, это не моя война" - Дональд Трамп
показать весь комментарий
02.01.2026 00:11 Ответить
не здатен !

рудий НЕ здатен захопити танкер з наркотою

.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:21 Ответить
О ЦЕ ЦІКАВО !)
показать весь комментарий
02.01.2026 00:52 Ответить
 
 