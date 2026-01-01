США призывают Пекин к сдержанности на фоне военных учений вблизи Тайваня

Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, что повысило региональную напряженность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Томас Пиготт.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Власти США выразили обеспокоенность действиями Пекина и призвали к сдержанности и открытому диалогу для поддержания мира.

Напряженность между Китаем и Тайванем

По словам Пиготта, США подтвердили свою приверженность стабильности в Тайваньском проливе и выступают против любых попыток изменить статус-кво силой или принуждением.

"Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог", - заявил Томас Пиготт.

Читайте также: США ввели санкции против китайских компаний и танкеров, связанных с Венесуэлой

Напряженность между Китаем и Тайванем растет в последние годы из-за частых военных маневров и политической риторики Пекина. Предыдущие учения уже вызвали сильную реакцию международного сообщества.

Реакция Тайваня и Китая

Президент Тайваня Лай Цзиньде заявил о готовности защищать суверенитет и усиливать обороноспособность в ответ на агрессию Китая.

В свою очередь, глава МИД Китая объявил планы "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях. Пекин также пообещал "жесткую отпор" странам, поставляющим Тайваню оружие.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в нападение Китая на Тайвань.

Читайте: Китай ожидает соглашения, которое устранит "первопричины конфликта" в Украине, - Ван И