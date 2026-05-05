Предложил заключить Drone Deal и расширить сотрудничество с Бахрейном, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с королем Королевства Бахрейн Его Величеством Хамадом бин Исой Аль Халифой.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке
Как отмечается, сегодня во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также ключевые вызовы и возможности в сфере безопасности.
Говорили об ударах из Ирана по Бахрейну и другим странам, о ситуации вокруг Ормузского пролива.
"Практически каждый день наша страна тоже подвергается таким же террористическим ударам, и у наших людей есть соответствующий опыт полномасштабной защиты. Украина готова делиться с Бахрейном такой экспертизой в сфере безопасности и помогать укреплять защиту жизни. Предложил заключить Drone Deal и расширить сотрудничество с Бахрейном, и договорились, что наши команды проработают детали", - подчеркнул Зеленский.
Двусторонние отношения
Также отмечается, что особое внимание они уделили развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства.
Проинформировал о ситуации в Украине, дипломатической работе для достижения достойного мира.
Также подняли вопрос о взаимном открытии посольств в наших странах. Наше сотрудничество имеет значительный потенциал во многих измерениях, и мы обязательно должны это реализовать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Житимуть весело!