Предложил заключить Drone Deal и расширить сотрудничество с Бахрейном, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с королем Королевства Бахрейн Его Величеством Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке

Как отмечается, сегодня во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также ключевые вызовы и возможности в сфере безопасности.

Говорили об ударах из Ирана по Бахрейну и другим странам, о ситуации вокруг Ормузского пролива.

"Практически каждый день наша страна тоже подвергается таким же террористическим ударам, и у наших людей есть соответствующий опыт полномасштабной защиты. Украина готова делиться с Бахрейном такой экспертизой в сфере безопасности и помогать укреплять защиту жизни. Предложил заключить Drone Deal и расширить сотрудничество с Бахрейном, и договорились, что наши команды проработают детали", - подчеркнул Зеленский.

Двусторонние отношения

Также отмечается, что особое внимание они уделили развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства.

Проинформировал о ситуации в Украине, дипломатической работе для достижения достойного мира.

Также подняли вопрос о взаимном открытии посольств в наших странах. Наше сотрудничество имеет значительный потенциал во многих измерениях, и мы обязательно должны это реализовать.

05.05.2026 16:17 Ответить
З 2020 року, оманські перевертні -зеленський з єрмаком, робили теж саме, мандруючи з численною шоблою вертухаїв та сраколизів, по країнах за гроші Українців… саміти міру-мір, угоди про наміри,…. Це достатньо відчутно позначилося на окупованих орками, територіях України ….
05.05.2026 16:21 Ответить
Нехай цей Бахрейн забирає його собі наХрейн!
Житимуть весело!
05.05.2026 16:40 Ответить
Були звучні назви --планів перемог Два роки гундосили і катались по світу Тепер туристичні поїзки і плани про співпрацю одне бла-бла.
05.05.2026 17:08 Ответить
Pease-ділов вже наробив, тепер дрон-діли, ****** мохнорила
