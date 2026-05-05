Развитие наземных роботизированных комплексов тормозит связь, - Бескрестнов (Флеш)
Индустрия дронов
В Украине развитие наземных роботизированных комплексов (НРК) сталкивается с серьезными технологическими ограничениями, главное из которых - обеспечение стабильной связи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет АрміяInform со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова.
В чем главная проблема
По словам специалиста, ключевым вызовом является создание связи, которая одновременно обеспечивает большую дальность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.
"Самый важный, самый актуальный и самый сложный вопрос – это связь", – отметил он.
Почему это сложнее, чем кажется
Бескрестнов пояснил, что создание самой платформы не является сложной задачей.
"Любой цех может изготовить шасси, корпус, двигатели – это сугубо механика", – подчеркнул он.
В то же время основные трудности возникают именно на этапе управления.
Разница с воздушными дронами
Эффективное расстояние управления наземными роботами значительно меньше, чем у беспилотников в воздухе, из-за препятствий и рельефа.
Именно поэтому для НРК нужно искать отдельные технические решения.
Что дальше
По словам советника, существует много различных технологий для обеспечения связи, и именно в этом направлении сейчас сосредоточены основные разработки.
"Именно здесь будет реализовываться все самое интересное и самое важное", – подытожил он.
Ліпше вже з нашого боку підняти аеростат кілометрів на 5-10
P.S.: у тіпа всі карти в руках, а він, схоже, щє в телеграмі залишився.