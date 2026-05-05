Развитие наземных роботизированных комплексов тормозит связь, - Бескрестнов (Флеш)

В Украине развитие наземных роботизированных комплексов (НРК) сталкивается с серьезными технологическими ограничениями, главное из которых - обеспечение стабильной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет АрміяInform со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова.

В чем главная проблема

По словам специалиста, ключевым вызовом является создание связи, которая одновременно обеспечивает большую дальность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

"Самый важный, самый актуальный и самый сложный вопрос – это связь", – отметил он.

Почему это сложнее, чем кажется

Бескрестнов пояснил, что создание самой платформы не является сложной задачей.

"Любой цех может изготовить шасси, корпус, двигатели – это сугубо механика", – подчеркнул он.

В то же время основные трудности возникают именно на этапе управления.

Разница с воздушными дронами

Эффективное расстояние управления наземными роботами значительно меньше, чем у беспилотников в воздухе, из-за препятствий и рельефа.

Именно поэтому для НРК нужно искать отдельные технические решения.

Что дальше

По словам советника, существует много различных технологий для обеспечения связи, и именно в этом направлении сейчас сосредоточены основные разработки.

"Именно здесь будет реализовываться все самое интересное и самое важное", – подытожил он.

