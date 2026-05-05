Развитие наземных роботизированных комплексов тормозит связь, - Бескрестнов (Флеш)

В Украине развитие наземных роботизированных комплексов (НРК) сталкивается с серьезными технологическими ограничениями, главное из которых - обеспечение стабильной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет АрміяInform со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова.

В чем главная проблема

По словам специалиста, ключевым вызовом является создание связи, которая одновременно обеспечивает большую дальность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

"Самый важный, самый актуальный и самый сложный вопрос – это связь", – отметил он.

Почему это сложнее, чем кажется

Бескрестнов пояснил, что создание самой платформы не является сложной задачей.

"Любой цех может изготовить шасси, корпус, двигатели – это сугубо механика", – подчеркнул он.

В то же время основные трудности возникают именно на этапе управления.

Разница с воздушными дронами

Эффективное расстояние управления наземными роботами значительно меньше, чем у беспилотников в воздухе, из-за препятствий и рельефа.

Именно поэтому для НРК нужно искать отдельные технические решения.

Что дальше

По словам советника, существует много различных технологий для обеспечения связи, и именно в этом направлении сейчас сосредоточены основные разработки.

"Именно здесь будет реализовываться все самое интересное и самое важное", – подытожил он.

Топ комментарии
+2
А першим реченням обмежитися не можна було? Обов'язково треба було жовчі додати?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:47 Ответить
+1
за все хороше проти всього поганого. "експерт флеш" як завжди варить воду. тих видів зв'язку у 21 столітті стільки, що вибір є під кожну задачу. більше того, деякі виробники, які не економлять на сірниках, встановлють одразу три різновиди зв'язку на свої НРК. так, шоб навєрняка.
P.S.: у тіпа всі карти в руках, а він, схоже, щє в телеграмі залишився.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:43 Ответить
+1
… який провисить там максимум 10 хвилин, необхідних для запуску і підльоту руснявого зенітного дрону!
Ліпше вже з нашого боку підняти аеростат кілометрів на 5-10
показать весь комментарий
05.05.2026 14:13 Ответить
А якщо поєднати РНК з дронами? Наприклад, над РНК завжди висітиме дрон-ретранслятор, через який буде здійснюватися керування РНК.
05.05.2026 13:39
показать весь комментарий
05.05.2026 13:39 Ответить
вже так роблять. просто "експерт" не вкурсі.
05.05.2026 13:45
показать весь комментарий
05.05.2026 13:45 Ответить
не можна. людину взяли на серйозну посаду. вона цього або не розуміє, або попросту не відповідає цій посаді. і це стосується не тільки конкретного флеша, а процентів 50 людей, які мають вплив на армію. починаючи з купи гєнєралов, без практичних навичок, закінчуючи всякими радниками та експертами.
05.05.2026 13:57
показать весь комментарий
05.05.2026 13:57 Ответить
Прив'язний дрон на НРК, збільшує відстань стабільного зв'язку.
05.05.2026 15:58
показать весь комментарий
05.05.2026 15:58 Ответить
Ставте на НРК невеличку антену і нехай шпацірює
05.05.2026 13:39
показать весь комментарий
05.05.2026 13:39 Ответить
В додати до радіокерування дубль через котушку з оптичним волокном не пробували?
05.05.2026 13:55
показать весь комментарий
05.05.2026 13:55 Ответить
Ну, вибирайте варіанти (у кожного є свої плюси і мінуси): 1. УКХ-радіоканал через повітряний ретранслятор чи без нього. 2. КХ-радіоканал. 3. Канал супутникового зв'язку типу Старлінк. 4. Волоконно-оптичний кабель. 5. Мідний кабель типу П-274М
05.05.2026 14:23
показать весь комментарий
05.05.2026 14:23 Ответить
 
 