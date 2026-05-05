Розвиток наземних роботизованих комплексів гальмує зв’язок, - Бескрестнов (Флеш)

В Україні розвиток наземних роботизованих комплексів (НРК) стикається з серйозними технологічними обмеженнями, головне з яких – забезпечення стабільного зв’язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform з посиланням на радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова.

У чому головна проблема

За словами фахівця, ключовим викликом є створення зв’язку, який одночасно забезпечує велику дальність і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

"Найважливіше, найактуальніше і найважче питання – це зв’язок", – зазначив він.

Чому це складніше, ніж здається

Бескрестнов пояснив, що створення самої платформи не є складним завданням.

"Будь-який цех може зробити шасі, корпус, двигуни – це суто механіка", – наголосив він.

Водночас основні труднощі виникають саме на етапі керування.

Різниця з повітряними дронами

Ефективна відстань керування наземними роботами значно менша, ніж у безпілотників у повітрі, через перешкоди та рельєф.

Саме тому для НРК потрібно шукати окремі технічні рішення.

Що далі

За словами радника, існує багато різних технологій для забезпечення зв’язку, і саме в цьому напрямку зараз зосереджені основні розробки.

"Саме тут буде реалізовуватися усе найцікавіше та найважливіше", – підсумував він.

А якщо поєднати РНК з дронами? Наприклад, над РНК завжди висітиме дрон-ретранслятор, через який буде здійснюватися керування РНК.
05.05.2026 13:39 Відповісти
вже так роблять. просто "експерт" не вкурсі.
не можна. людину взяли на серйозну посаду. вона цього або не розуміє, або попросту не відповідає цій посаді. і це стосується не тільки конкретного флеша, а процентів 50 людей, які мають вплив на армію. починаючи з купи гєнєралов, без практичних навичок, закінчуючи всякими радниками та експертами.
05.05.2026 13:57 Відповісти
Прив'язний дрон на НРК, збільшує відстань стабільного зв'язку.
… який провисить там максимум 10 хвилин, необхідних для запуску і підльоту руснявого зенітного дрону!
Ліпше вже з нашого боку підняти аеростат кілометрів на 5-10
Ставте на НРК невеличку антену і нехай шпацірює
за все хороше проти всього поганого. "експерт флеш" як завжди варить воду. тих видів зв'язку у 21 столітті стільки, що вибір є під кожну задачу. більше того, деякі виробники, які не економлять на сірниках, встановлють одразу три різновиди зв'язку на свої НРК. так, шоб навєрняка.
P.S.: у тіпа всі карти в руках, а він, схоже, щє в телеграмі залишився.
В додати до радіокерування дубль через котушку з оптичним волокном не пробували?
05.05.2026 13:55 Відповісти
Ну, вибирайте варіанти (у кожного є свої плюси і мінуси): 1. УКХ-радіоканал через повітряний ретранслятор чи без нього. 2. КХ-радіоканал. 3. Канал супутникового зв'язку типу Старлінк. 4. Волоконно-оптичний кабель. 5. Мідний кабель типу П-274М
