Розвиток наземних роботизованих комплексів гальмує зв’язок, - Бескрестнов (Флеш)

В Україні розвиток наземних роботизованих комплексів (НРК) стикається з серйозними технологічними обмеженнями, головне з яких – забезпечення стабільного зв’язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform з посиланням на радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова.

У чому головна проблема

За словами фахівця, ключовим викликом є створення зв’язку, який одночасно забезпечує велику дальність і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

"Найважливіше, найактуальніше і найважче питання – це зв’язок", – зазначив він.

Чому це складніше, ніж здається

Бескрестнов пояснив, що створення самої платформи не є складним завданням.

"Будь-який цех може зробити шасі, корпус, двигуни – це суто механіка", – наголосив він.

Водночас основні труднощі виникають саме на етапі керування.

Різниця з повітряними дронами

Ефективна відстань керування наземними роботами значно менша, ніж у безпілотників у повітрі, через перешкоди та рельєф.

Саме тому для НРК потрібно шукати окремі технічні рішення.

Що далі

За словами радника, існує багато різних технологій для забезпечення зв’язку, і саме в цьому напрямку зараз зосереджені основні розробки.

"Саме тут буде реалізовуватися усе найцікавіше та найважливіше", – підсумував він.

