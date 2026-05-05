Розвиток наземних роботизованих комплексів гальмує зв’язок, - Бескрестнов (Флеш)
Індустрія дронів
В Україні розвиток наземних роботизованих комплексів (НРК) стикається з серйозними технологічними обмеженнями, головне з яких – забезпечення стабільного зв’язку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform з посиланням на радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова.
У чому головна проблема
За словами фахівця, ключовим викликом є створення зв’язку, який одночасно забезпечує велику дальність і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
"Найважливіше, найактуальніше і найважче питання – це зв’язок", – зазначив він.
Чому це складніше, ніж здається
Бескрестнов пояснив, що створення самої платформи не є складним завданням.
"Будь-який цех може зробити шасі, корпус, двигуни – це суто механіка", – наголосив він.
Водночас основні труднощі виникають саме на етапі керування.
Різниця з повітряними дронами
Ефективна відстань керування наземними роботами значно менша, ніж у безпілотників у повітрі, через перешкоди та рельєф.
Саме тому для НРК потрібно шукати окремі технічні рішення.
Що далі
За словами радника, існує багато різних технологій для забезпечення зв’язку, і саме в цьому напрямку зараз зосереджені основні розробки.
"Саме тут буде реалізовуватися усе найцікавіше та найважливіше", – підсумував він.
Ліпше вже з нашого боку підняти аеростат кілометрів на 5-10
P.S.: у тіпа всі карти в руках, а він, схоже, щє в телеграмі залишився.