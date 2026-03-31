Бійці 210-го ОШП евакуювали наземним роботом пораненого бійця з-під обстрілів. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри евакуації наземним роботизованим комплексом, який виконує завдання у зонах підвищеної небезпеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано успішну евакуацію пораненого українського побратима бійцями 210-го окремого штурмового полку.
Зазначається, що НРК працюють там, де перебування людини є надзвичайно ризикованим.
Наземні роботи здатні діставатися у зони під щільними обстрілами, куди евакуаційні групи не можуть безпечно пройти.
Зокрема такі комплекси використовуються для евакуації поранених військових, доставки спорядження та виконання інших завдань без ризику для життя особового складу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль