Бійці 210-го ОШП евакуювали наземним роботом пораненого бійця з-під обстрілів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри евакуації наземним роботизованим комплексом, який виконує завдання у зонах підвищеної небезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано успішну евакуацію пораненого українського побратима бійцями 210-го окремого штурмового полку.

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Зазначається, що НРК працюють там, де перебування людини є надзвичайно ризикованим.

Наземні роботи здатні діставатися у зони під щільними обстрілами, куди евакуаційні групи не можуть безпечно пройти.

Зокрема такі комплекси використовуються для евакуації поранених військових, доставки спорядження та виконання інших завдань без ризику для життя особового складу.

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