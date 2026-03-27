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Наземний робот "Змій" прорвався до бійців, які 5 діб тримали оборону в повній ізоляції. ВIДЕО
Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка успішно застосували наземний роботизований комплекс (НРК) "Змій" для проведення надскладної логістичної операції на лінії фронту. Робот здійснив прорив до українських захисників, які протягом п’яти діб перебували у повній ізоляції на передових позиціях. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Місія була критично небезпечною: "Змій" мав подолати дистанцію у 13 кілометрів, значна частина якої пролягала у безпосередній близькості до ворожих підрозділів. Будь-яка помилка або виявлення робота ворогом могли коштувати життя бійцям, які очікували на допомогу.
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а потім на цьому героїзмі піариться те саме zельоне командування