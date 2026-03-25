БПАК "UB60D" та НРК "Protector" є в наявності на складі та доступні для замовлення через DOT-Chain та Brave1 Market у межах програм "є-Бали" та Defence

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До складу безпілотного авіаційного комплексу "UB60D" входить 250 дронів, споряджених 60-мм осколковою міною, які працюють на відстані до 20 км. Їх унікальність у тому, що дрон одразу готовий до застосування без додаткової підготовки. Дрони можна замовити як окремо, так і у комплексі.



НРК "Protector" — важкий дрон для інженерних, логістичних та евакуаційних завдань. Він здатний перевозити до 3 поранених, понад 700 кг та буксирувати до 2 тонн у радіусі до 14 км. Комплекс забезпечує стабільну роботу в складних умовах, адже має високу прохідність завдяки повному приводу та кліренсу у 235 мм. Стабільний зв’язок підтримується завдяки Starlink, що постачається разом із НРК.



Сьогодні Сили безпеки та оборони України застосовують на фронті понад 13 000 БпЛА "UB60D" та близько 20 одиниць НРК "Protector".

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