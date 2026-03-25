БПАК UB60D и НРК Protector имеются в наличии на складе и доступны для заказа через DOT-Chain и Brave1 Market в рамках программ "е-Бали" и Defence

В состав беспилотного авиационного комплекса UB60D входит 250 дронов, оснащенных 60-мм осколочной миной, которые работают на расстоянии до 20 км. Их уникальность заключается в том, что дрон сразу готов к применению без дополнительной подготовки. Дроны можно заказать как по отдельности, так и в комплексе.

НРК Protector - тяжелый дрон для инженерных, логистических и эвакуационных задач. Он способен перевозить до 3 раненых, более 700 кг и буксировать до 2 тонн в радиусе до 14 км. Комплекс обеспечивает стабильную работу в сложных условиях, ведь обладает высокой проходимостью благодаря полному приводу и клиренсу в 235 мм. Стабильная связь поддерживается благодаря Starlink, который поставляется вместе с НРК.

Сегодня Силы безопасности и обороны Украины применяют на фронте более 13 000 БПЛА UB60D и около 20 единиц НРК Protector.

беспилотник НРК наземный роботизированный комплекс
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дай то бог , щоб це була правда ...а не ще одна зільона брехня !!!
25.03.2026 19:35 Ответить
тож, тим часом:
падає в центі міст.
київ
львів
франек
вінниця
25.03.2026 19:37 Ответить
 
 