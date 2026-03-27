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Наземный робот "Змій" прорвался к бойцам, 5 суток державшим оборону в полной изоляции. ВИДЕО
Бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко успешно применили наземный роботизированный комплекс (НРК) "Змій" для проведения сверхсложной логистической операции на линии фронта. Робот совершил прорыв к украинским защитникам, которые в течение пяти суток находились в полной изоляции на передовых позициях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Миссия была крайне опасной: "Змій" должен был преодолеть расстояние в 13 километров, значительная часть которого пролегала в непосредственной близости от вражеских подразделений. Любая ошибка или обнаружение робота врагом могли стоить жизни бойцам, ожидавшим помощи.
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а потім на цьому героїзмі піариться те саме zельоне командування