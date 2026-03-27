РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11681 посетитель онлайн
Новости Видео Беспилотные технологии
8 909 13

Наземный робот "Змій" прорвался к бойцам, 5 суток державшим оборону в полной изоляции. ВИДЕО

Бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко успешно применили наземный роботизированный комплекс (НРК) "Змій" для проведения сверхсложной логистической операции на линии фронта. Робот совершил прорыв к украинским защитникам, которые в течение пяти суток находились в полной изоляции на передовых позициях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Миссия была крайне опасной: "Змій" должен был преодолеть расстояние в 13 километров, значительная часть которого пролегала в непосредственной близости от вражеских подразделений. Любая ошибка или обнаружение робота врагом могли стоить жизни бойцам, ожидавшим помощи.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите: Операторы дронов SIGNUM уничтожили НРК, автомобили и тайник техники РФ на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

логистика (140) 110 отдельная механизированная бригада (144) НРК наземный роботизированный комплекс (146)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Слава Героїчним Силам Оборони України!
❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
27.03.2026 16:25 Ответить
+16
героїзм ЗСУ в таких випадках - це коли пройобує zельоне командування кинувши їх напризволяще (або ж свідомо здає)

а потім на цьому героїзмі піариться те саме zельоне командування
показать весь комментарий
27.03.2026 16:43 Ответить
+13
Це, як сержанта Журавля, якого особисто похерив пересидент зеленський, наобіцявши зробити їх ще раз???
показать весь комментарий
27.03.2026 16:52 Ответить

Загрузка...

 
 