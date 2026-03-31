Бойцы 210-го ОШП эвакуировали наземным роботом раненого бойца из-под обстрелов. ВИДЕО
В сети появились кадры эвакуации с помощью наземного роботизированного комплекса, выполняющего задачи в зонах повышенной опасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео запечатлена успешная эвакуация раненого украинского сослуживца бойцами 210-го отдельного штурмового полка.
Отмечается, что НРК работают там, где пребывание человека чрезвычайно рискованно.
Наземные роботы способны добираться в зоны под плотным обстрелом, куда эвакуационные группы не могут безопасно пройти.
В частности, такие комплексы используются для эвакуации раненых военных, доставки снаряжения и выполнения других задач без риска для жизни личного состава.
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