Бойцы 210-го ОШП эвакуировали наземным роботом раненого бойца из-под обстрелов. ВИДЕО

В сети появились кадры эвакуации с помощью наземного роботизированного комплекса, выполняющего задачи в зонах повышенной опасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео запечатлена успешная эвакуация раненого украинского сослуживца бойцами 210-го отдельного штурмового полка.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что НРК работают там, где пребывание человека чрезвычайно рискованно.

Наземные роботы способны добираться в зоны под плотным обстрелом, куда эвакуационные группы не могут безопасно пройти.

В частности, такие комплексы используются для эвакуации раненых военных, доставки снаряжения и выполнения других задач без риска для жизни личного состава.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наземный робот "Змій" прорвался к бойцам, которые 5 суток держали оборону в полной изоляции. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский наземный робот протаранил FPV-дрон рашистов во время попытки атаки на Константиновском направлении. ВИДЕО