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Новости Видео Наземные роботизированные комплексы НРК Эвакуация раненых
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Бойцы 210-го ОШП эвакуировали наземным роботом раненого бойца из-под обстрелов. ВИДЕО

В сети появились кадры эвакуации с помощью наземного роботизированного комплекса, выполняющего задачи в зонах повышенной опасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео запечатлена успешная эвакуация раненого украинского сослуживца бойцами 210-го отдельного штурмового полка.

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Отмечается, что НРК работают там, где пребывание человека чрезвычайно рискованно.

Наземные роботы способны добираться в зоны под плотным обстрелом, куда эвакуационные группы не могут безопасно пройти.

В частности, такие комплексы используются для эвакуации раненых военных, доставки снаряжения и выполнения других задач без риска для жизни личного состава.

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