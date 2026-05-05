Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Королем Королівства Бахрейн Його Величністю Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Безпекова ситуація на Близькому Сході

Як зазначається, сьогодні під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості.

Говорили про удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, про ситуацію щодо Ормузької протоки.

"Практично щодня наша країна теж під такими ж терористичними ударами, і наші люди мають відповідний досвід повномасштабного захисту. Україна готова ділитися з Бахрейном такою безпековою експертизою та допомагати посилювати захист життя. Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, і домовились, що наші команди опрацюють деталі", - наголосив Зеленський.

Двосторонні відносини

Також зазначається, що окрему увагу вони приділили розвитку двосторонніх економічних відносин та партнерства у сфері аграрного виробництва.

Поінформував про ситуацію в Україні, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру.

Також підняли питання про взаємне відкриття посольств у наших країнах. Наша співпраця має значний потенціал у багатьох вимірах, і обовʼязково маємо це реалізувати.

Зеленський Володимир Близький Схід
05.05.2026 16:17 Відповісти
З 2020 року, оманські перевертні -зеленський з єрмаком, робили теж саме, мандруючи з численною шоблою вертухаїв та сраколизів, по країнах за гроші Українців… саміти міру-мір, угоди про наміри,…. Це достатньо відчутно позначилося на окупованих орками, територіях України ….
05.05.2026 16:21 Відповісти
Нехай цей Бахрейн забирає його собі наХрейн!
Житимуть весело!
05.05.2026 16:40 Відповісти
Були звучні назви --планів перемог Два роки гундосили і катались по світу Тепер туристичні поїзки і плани про співпрацю одне бла-бла.
05.05.2026 17:08 Відповісти
Pease-ділов вже наробив, тепер дрон-діли, ****** мохнорила
05.05.2026 21:15 Відповісти
 
 