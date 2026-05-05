Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Королем Королівства Бахрейн Його Величністю Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Безпекова ситуація на Близькому Сході

Як зазначається, сьогодні під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості.

Говорили про удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, про ситуацію щодо Ормузької протоки.

"Практично щодня наша країна теж під такими ж терористичними ударами, і наші люди мають відповідний досвід повномасштабного захисту. Україна готова ділитися з Бахрейном такою безпековою експертизою та допомагати посилювати захист життя. Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, і домовились, що наші команди опрацюють деталі", - наголосив Зеленський.

Двосторонні відносини

Також зазначається, що окрему увагу вони приділили розвитку двосторонніх економічних відносин та партнерства у сфері аграрного виробництва.

Поінформував про ситуацію в Україні, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру.

Також підняли питання про взаємне відкриття посольств у наших країнах. Наша співпраця має значний потенціал у багатьох вимірах, і обовʼязково маємо це реалізувати.

