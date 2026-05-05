Доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності співпраці з ЄС щодо Drone Deal, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Доповідь Гнатова

Зазначається, що генерал Гнатов доповів щодо захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу.

"Є хороші результати. Дякую Силам оборони, усім нашим воїнам, виробникам, хто працює над цим напрямом далекобійних ударів. Будемо й надалі нарощувати свою силу", - повідомив президент.

Доповідь Умєрова

За словами Зеленського, Умєров детально доповідав про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Рухаємося за планом.

Окремо триває робота щодо стратегічного напряму Drone Deal з Євросоюзом.

"Напередодні детально говорили про це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки.

Доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом", - додав Зеленський.

