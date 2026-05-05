1 242 21

Доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності співпраці з ЄС щодо Drone Deal, - Зеленський. ВIДЕО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Доповідь Гнатова

Зазначається, що генерал Гнатов доповів щодо захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу.

"Є хороші результати. Дякую Силам оборони, усім нашим воїнам, виробникам, хто працює над цим напрямом далекобійних ударів. Будемо й надалі нарощувати свою силу", - повідомив президент.

Доповідь Умєрова

За словами Зеленського, Умєров детально доповідав про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Рухаємося за планом.

Окремо триває робота щодо стратегічного напряму Drone Deal з Євросоюзом.

"Напередодні детально говорили про це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки.

Доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (27681) Умєров Рустем (886) Гнатов Андрій (42)
військові модальності )))...на фото ГНИДОТА умєров

і сам проведення з ним наради Оманської Гнидою - це підтвердження що Оманська Гнида в долі.
показати весь коментар
05.05.2026 15:29 Відповісти
Цікаво що Міндіч доручив Умерову,Вова ж не в курсе...
показати весь коментар
05.05.2026 15:34 Відповісти
Звісно знає
показати весь коментар
05.05.2026 15:37 Відповісти
цим фото Оманська Гнида з умєровим вам наочно показує , українці .. що клав він на вас те саме, що і на піаніно

дякую 73% зебіли ..як вас ненавиджу, все ж таки
показати весь коментар
05.05.2026 15:35 Відповісти
Drone Deal- це "ЗЕЛЕНА" корупція найвищого гатунку пограбування України і її народу в часі війни
показати весь коментар
05.05.2026 15:36 Відповісти
Це тому Умєрову, що з плівок Міндіча? Злодієві? А хто із наших закордонних партнерів захоче мати з таким щось спільне?
показати весь коментар
05.05.2026 15:42 Відповісти
Так Умєров - судячи по плівках - злодій в квадраті - тільки шось НАБУ не чешеться
показати весь коментар
05.05.2026 15:46 Відповісти
Це на солодке, а вишенька на торті плівка с голосом зе як він іпав українців, таке є.
показати весь коментар
05.05.2026 16:04 Відповісти
Модальності, кейси, страйки, генератор незрозумілих для нього слів, але ж звучить потужно!
показати весь коментар
05.05.2026 15:52 Відповісти
Та тю на вас... Хто-хто а зебiли розумiють, шо кейс - це халява, а модальнiсть, котра вiдповiдае на питання як?, вiдображае ваше бачення-чи сприйняття тих чи iнших подiй, як на них ви дивитесь , чи як сприймаете... Отже модальнicть на торгiвлю зброею це i е тролингом вас, мовляв, якщо ви дупля вiдбиваете, то як воно вам?
показати весь коментар
05.05.2026 16:38 Відповісти
Адженда Абирвалг...
показати весь коментар
05.05.2026 17:36 Відповісти
Так хто покривав ці схеми розкрадання військового бюджету якщо умеров знову на місці ?тоді все йде від президента саме ти покриваєш злочини свого оточеня.
показати весь коментар
05.05.2026 15:59 Відповісти
Термін "Модальности" дуже любив вживати сросійська коняка лавров,путя,коли йшлося про Донецьку,Луганську обл.
показати весь коментар
05.05.2026 16:03 Відповісти
Чебурек с вовою процент новий від хламіндіча обговорили
показати весь коментар
05.05.2026 16:07 Відповісти
Відео створено за допомогою ШІ.
Уморов ще з минулої осені в Україну свого носа не показує.
показати весь коментар
05.05.2026 16:08 Відповісти
Фото сходняка?
показати весь коментар
05.05.2026 16:09 Відповісти
Знову Умеров( на прибуткове мicце). Ось вам, бабусю, i Юр`iв день.
показати весь коментар
05.05.2026 16:27 Відповісти
Два державних зрадника, за сумісництвом топ-корупціонери - загальновідомий, так сказати, медицинський факт. Проблема глибша: Начальник генерального штабу - офіцер без честі.
показати весь коментар
05.05.2026 16:35 Відповісти
Доручило ху* в !!!...
показати весь коментар
05.05.2026 16:41 Відповісти
Оманська **** щоб ти зд.х
показати весь коментар
05.05.2026 16:57 Відповісти
Так умеров корупціонер? Чи подєльщик зелі? Як такому можна щось довіряти?
показати весь коментар
05.05.2026 17:53 Відповісти
 
 