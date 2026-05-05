Єврокомісія розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері БпЛА: оголошено конкурс для пошуку засновників

Європейська комісія оголосила конкурс на прийом заявок для засновників Альянсу ЄС-Україна з питань безпілотників (EU-Ukraine Drone Alliance).

Оголошено конкурс

"Для досягнення цих цілей ми шукаємо підходящих кандидатів, які є юридичними особами з підтвердженим досвідом і знаннями у сфері оборонних дронів і засобів протидії їм у ЄС та/або Україні, а також готових до активної участі в діяльності альянсу. Мета цього першого конкурсу – відбір членів-засновників альянсу, які сформують першу раду, здатну визначати його діяльність і пріоритети", – зазначено в комюніке ЄК.

Як пояснили в Брюсселі, зміцнення європейського потенціалу в галузі безпілотних літальних апаратів і протидії їм "має ґрунтуватися на уроках, отриманих із досвіду України".

Деталі про Альянс

Так, очікується, що "Альянс буде ініціативою, очолюваною промисловістю, яка об'єднає виробників систем і новаторів, включно зі стартапами та компаніями, що перебувають на стадії масштабування, а також кінцевими користувачами з країн ЄС, держав Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі та України".

Його мета - "сприяння поточним європейським зусиллям зі створення всеосяжного потенціалу в галузі безпілотників і протидії їм".

У Єврокомісії зауважили, що нещодавні неодноразові порушення повітряного простору держав-членів ЄС продемонстрували нагальну необхідність створення гнучкого, оперативного та сучасного європейського потенціалу протидії безпілотним літальним апаратам.

"Безпілотники та засоби протидії їм є одним із пріоритетних напрямів (...), визначених та узгоджених державами-членами", – додали в ЄК.