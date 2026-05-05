Еврокомиссия приступает к формированию Альянса ЕС-Украина в сфере БПЛА: объявлен конкурс на поиск учредителей
Индустрия дронов
Европейская комиссия объявила конкурс на прием заявок для учредителей Альянса ЕС-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов (EU-Ukraine Drone Alliance).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Объявлен конкурс
"Для достижения этих целей мы ищем подходящих кандидатов, которые являются юридическими лицами с подтвержденным опытом и знаниями в сфере оборонных дронов и средств противодействия им в ЕС и/или Украине, а также готовых к активному участию в деятельности альянса. Цель этого первого конкурса – отбор членов-учредителей альянса, которые сформируют первый совет, способный определять его деятельность и приоритеты", – отмечается в коммюнике ЕК.
Как пояснили в Брюсселе, укрепление европейского потенциала в области беспилотных летательных аппаратов и противодействия им "должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины".
Детали об Альянсе
Так, ожидается, что "Альянс станет инициативой, возглавляемой промышленностью, которая объединит производителей систем и новаторов, включая стартапы и компании, находящиеся на стадии масштабирования, а также конечных пользователей из стран ЕС, государств Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли и Украины".
Его цель - "содействие текущим европейским усилиям по созданию всеобъемлющего потенциала в области беспилотников и противодействия им".
В Еврокомиссии отметили, что недавние неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов ЕС продемонстрировали насущную необходимость создания гибкого, оперативного и современного европейского потенциала противодействия беспилотным летательным аппаратам.
"Беспилотники и средства противодействия им являются одним из приоритетных направлений (...), определенных и согласованных государствами-членами", – добавили в ЕК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль