Украинские дроны теперь могут атаковать четверть территории и 70% населения РФ, - Bloomberg

Украинские дроны дальнего действия теперь могут поражать цели на территории России на расстоянии до 1600 километров; в зоне поражения находится четверть территории страны.

Как пишет Bloomberg, украинские беспилотники теперь регулярно поражают цели в глубине России, достигая Уральских гор и населенных пунктов, где большинство людей считали войну далекой проблемой, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, 25 апреля в Екатеринбурге был нанесен удар по многоэтажному жилому дому - это первый ущерб, нанесенный городу с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. С начала апреля власти пять раз временно приостанавливали работу местного аэропорта в ответ на угрозы беспилотников.

Издание отмечает, что этот удар имеет символическое значение для Екатеринбурга, ведь ранее считалось, что он находится вне зоны досягаемости войны. Город расположен на восточной стороне Урала, примерно в 1700 километрах от украинской границы, и во время Второй мировой войны служил тыловой базой, куда из соображений безопасности были перенесены заводы, поскольку город считался находящимся вне зоны досягаемости атак из Европы.

Bloomberg подчеркивает, что поскольку война на передовой зашла в тупик, беспилотники играют все более важную роль. Обе стороны теперь ежедневно наносят удары по городам друг друга сотнями беспилотных летательных аппаратов.

