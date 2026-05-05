В Херсоне объяснили плату за въезд под антидроновую сетку на автовокзале

В ОВА прокомментировали плату за въезд под антидроновую сетку на автовокзале в Херсоне

В херсонских СМИ появилось сообщение о том, что на местном автовокзале взимают плату в размере 10 гривен за въезд на территорию под антидроновой сеткой. В ОВА уже прокомментировали ситуацию. 

Как передает Цензор.НЕТ, в Херсонской ОГА уверяют, что эта плата никоим образом не связана с установкой защитных сеток.

Почему взимают плату

В администрации отметили, что содержание автостанции требует значительных ресурсов.

"Владелец отвечает за техническое состояние объектов, безопасность пассажиров и транспорта, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований", – пояснили в ОВА.

Также часть услуг является платной в соответствии с законодательством.

Что говорят об антидроновых сетках

В ХОГА подчеркнули, что плата за въезд не связана с установкой защитных сеток.

"Это отдельная практика, которая действовала и до полномасштабного вторжения", – подчеркнули в администрации.

Кто управляет автостанцией

В настоящее время управление Херсонской междугородной автостанцией осуществляет ООО "МОПАС".

Для транспорта, не имеющего заключенных договоров с предприятием, предусмотрена разовая оплата.

Сколько стоит въезд

Для легковых автомобилей плата составляет 10 гривен.

В администрации также подчеркнули, что автостанция должна использоваться по назначению, а не как место для парковки частного транспорта.

безопасность (1188) защита (227) дроны (6996) Херсонская область (5639)
Топ комментарии
+12
Міндіч аплодіруєт стоя
05.05.2026 11:20 Ответить
+7
Потужно
05.05.2026 11:18 Ответить
+3
так розумію керівництво автовокзалу натягнуло сітку для рейсового транспорту а автовласники ставлять туди свої приватні авто, і хочуть це робити безкоштовно, ну такоє
05.05.2026 12:06 Ответить
Напевно так. Як би не бойові дії- то заборонити. Ал4 якщо обстріли. Хоч 10 гривень..
05.05.2026 11:21 Ответить
10 грн раз в туалет сходить
05.05.2026 11:32 Ответить
О... "Набігли"... Та навіть якщо пов'язане з "антидроновими сітками" - виправдать адміністрацію, можна... Дивимся на це, з іншого боку:
1. Привокзальна територія - "не гумова". Вона має чітко визначені межі.
2. Привокзальна територія - місце масового скупчення людей. Тобто - "зона підвищеного ризику", при ударах артилерією, чи авіацією.
3. Перебування в зоні підвищеного ризику "зайвих" транспортних засобів, створює перешкоди, у випадку евакуації автобусів з пасажирами, при артилерійському чи авіанальоті...

Нагадать, як у радянські часм, водії зупинялися у зонах, де зупинка, чи стоянка, заборонена ПДР, включаючи сигнал аварійної зупинки, та створюючи передумови для виникнення аварійної ситуації?...
05.05.2026 11:33 Ответить
Швидше за все власник автовокзалу просто підняв плату за в'їзд на територію. Він, той в'їзд, давно платний, або плата за договір обслуговування автостанцією. Але хтось вирішив хайпонути і приплів сюди оті сітки.
05.05.2026 11:39 Ответить
так розумію керівництво автовокзалу натягнуло сітку для рейсового транспорту а автовласники ставлять туди свої приватні авто, і хочуть це робити безкоштовно, ну такоє
05.05.2026 12:06 Ответить
Волонтери поставили сітки - для держави - безкоштовно. А держава не лох - де дно - нема.
05.05.2026 13:04 Ответить
У Львові давно платний в'їзд центральний автовокзал, що по вул. Стрийській, 109 (55 грн за легковий автомобіль ), та на автовокзал "Північний", що по вул. Б. Хмельницького, 225.
05.05.2026 15:25 Ответить
Таке було завжди і не тільки в Херсоні.Все законно і сіток не стосується.Хтось хвилю погнав.❤️🇺🇦❤️
06.05.2026 08:23 Ответить
 
 