В Херсоне объяснили плату за въезд под антидроновую сетку на автовокзале

В херсонских СМИ появилось сообщение о том, что на местном автовокзале взимают плату в размере 10 гривен за въезд на территорию под антидроновой сеткой. В ОВА уже прокомментировали ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, в Херсонской ОГА уверяют, что эта плата никоим образом не связана с установкой защитных сеток.

Почему взимают плату

В администрации отметили, что содержание автостанции требует значительных ресурсов.

"Владелец отвечает за техническое состояние объектов, безопасность пассажиров и транспорта, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований", – пояснили в ОВА.

Также часть услуг является платной в соответствии с законодательством.

Что говорят об антидроновых сетках

В ХОГА подчеркнули, что плата за въезд не связана с установкой защитных сеток.

"Это отдельная практика, которая действовала и до полномасштабного вторжения", – подчеркнули в администрации.

Кто управляет автостанцией

В настоящее время управление Херсонской междугородной автостанцией осуществляет ООО "МОПАС".

Для транспорта, не имеющего заключенных договоров с предприятием, предусмотрена разовая оплата.

Сколько стоит въезд

Для легковых автомобилей плата составляет 10 гривен.

В администрации также подчеркнули, что автостанция должна использоваться по назначению, а не как место для парковки частного транспорта.

