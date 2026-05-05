В Херсоне объяснили плату за въезд под антидроновую сетку на автовокзале
В херсонских СМИ появилось сообщение о том, что на местном автовокзале взимают плату в размере 10 гривен за въезд на территорию под антидроновой сеткой. В ОВА уже прокомментировали ситуацию.
Как передает Цензор.НЕТ, в Херсонской ОГА уверяют, что эта плата никоим образом не связана с установкой защитных сеток.
Почему взимают плату
В администрации отметили, что содержание автостанции требует значительных ресурсов.
"Владелец отвечает за техническое состояние объектов, безопасность пассажиров и транспорта, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований", – пояснили в ОВА.
Также часть услуг является платной в соответствии с законодательством.
Что говорят об антидроновых сетках
В ХОГА подчеркнули, что плата за въезд не связана с установкой защитных сеток.
"Это отдельная практика, которая действовала и до полномасштабного вторжения", – подчеркнули в администрации.
Кто управляет автостанцией
В настоящее время управление Херсонской междугородной автостанцией осуществляет ООО "МОПАС".
Для транспорта, не имеющего заключенных договоров с предприятием, предусмотрена разовая оплата.
Сколько стоит въезд
Для легковых автомобилей плата составляет 10 гривен.
В администрации также подчеркнули, что автостанция должна использоваться по назначению, а не как место для парковки частного транспорта.
1. Привокзальна територія - "не гумова". Вона має чітко визначені межі.
2. Привокзальна територія - місце масового скупчення людей. Тобто - "зона підвищеного ризику", при ударах артилерією, чи авіацією.
3. Перебування в зоні підвищеного ризику "зайвих" транспортних засобів, створює перешкоди, у випадку евакуації автобусів з пасажирами, при артилерійському чи авіанальоті...
Нагадать, як у радянські часм, водії зупинялися у зонах, де зупинка, чи стоянка, заборонена ПДР, включаючи сигнал аварійної зупинки, та створюючи передумови для виникнення аварійної ситуації?...