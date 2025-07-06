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Новости Атака беспилотников на Херсонщину Атаки беспилотников на Херсон
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Российский беспилотник сбросил взрывчатку на жителя Херсона, - ОВА

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на 11-летнего мальчика

6 июля в результате сброса российским БпЛА взрывов в Херсоне пострадал один человек.

Об этом информирует Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня еще один мирный житель Херсона пострадал от атаки вражеского дрона. В Днепровском районе в результате сброса взрывчатки с БпЛА взрывную травму и осколочное ранение бедра получил 61-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Читайте: Последствия вражеских атак на Херсонщину: Двое погибших и трое раненых, повреждены гражданские объекты. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3887) Херсон (2938) Херсонская область (4980) Херсонский район (417)


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