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Новини Атаки безпілотників на Херсонщину Атаки безпілотників на Херсон
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Російський безпілотник скинув вибухівку на мешканця Херсону, - ОВА

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика

6 липня внаслідок скидання російським БпЛА вибухів у Херсоні постраждала одна людина.

Про це інформує Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ще один мирний житель Херсона постраждав від атаки ворожого дрона. У Дніпровському районі внаслідок скидання вибухівки з БпЛА вибухову травму та уламкове поранення стегна дістав 61-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Наслідки ворожих атак на Херсонщину: Двоє загиблих та троє поранених, пошкоджено цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4471) Херсон (3484) Херсонська область (5972) Херсонський район (425)


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