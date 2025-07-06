Російський безпілотник скинув вибухівку на мешканця Херсону, - ОВА

6 липня внаслідок скидання російським БпЛА вибухів у Херсоні постраждала одна людина.

Про це інформує Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ще один мирний житель Херсона постраждав від атаки ворожого дрона. У Дніпровському районі внаслідок скидання вибухівки з БпЛА вибухову травму та уламкове поранення стегна дістав 61-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

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