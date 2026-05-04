344 0
В Херсоне приостановили движение троллейбусов из-за ситуации с безопасностью
С 4 мая в Херсоне приостановили движение электротранспорта из-за обострения ситуации с безопасностью.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация с безопасностью в городе ухудшилась
Как отмечается, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в районе дислокации подвижного состава троллейбусов перевозки электротранспортом в городе временно приостановлены.
"Троллейбусы не будут ходить ориентировочно неделю - с сегодняшнего дня до 10 мая. Учитывайте эту информацию при передвижении по городу", - добавил глава ГВА.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, еще семеро пострадали.
- Впоследствии стало известно, что россияне во второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль