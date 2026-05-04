В Херсоне приостановили движение троллейбусов из-за ситуации с безопасностью

С 4 мая в Херсоне приостановили движение электротранспорта из-за обострения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация с безопасностью в городе ухудшилась

Как отмечается, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в районе дислокации подвижного состава троллейбусов перевозки электротранспортом в городе временно приостановлены.

"Троллейбусы не будут ходить ориентировочно неделю - с сегодняшнего дня до 10 мая. Учитывайте эту информацию при передвижении по городу", - добавил глава ГВА.

Читайте также: В результате вражеских ударов по Херсонской области 2 человека погибли, еще 9 получили ранения. ВИДЕО

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, еще семеро пострадали.

Впоследствии стало известно, что россияне во второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ массированно обстреляли Херсон из РСЗО: 8 пострадавших, вспыхнули масштабные пожары