В Херсоне приостановили движение троллейбусов из-за ситуации с безопасностью

С 4 мая в Херсоне приостановили движение электротранспорта из-за обострения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, сообщает Цензор.НЕТ.

Ситуация с безопасностью в городе ухудшилась

Как отмечается, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в районе дислокации подвижного состава троллейбусов перевозки электротранспортом в городе временно приостановлены.

"Троллейбусы не будут ходить ориентировочно неделю - с сегодняшнего дня до 10 мая. Учитывайте эту информацию при передвижении по городу", - добавил глава ГВА.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, еще семеро пострадали.
  • Впоследствии стало известно, что россияне во второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель.

