340 0
У Херсоні призупинили рух тролейбусів через безпекову ситуацію
Із 4 травня в Херсоні призупинили рух електротранспорту через загострення безпекової ситуації.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.
Безпекова ситуація в місті погіршилася
Як зазначається, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу тролейбусів перевезення електротранспортом в місті тимчасово призупинені.
"Тролейбуси не ходитимуть орієнтовно тиждень - відсьогодні до 10 травня. Зважайте на цю інформацію при пересуванні містом", - додав очільник МВА.
Що передувало?
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль