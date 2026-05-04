У Херсоні призупинили рух тролейбусів через безпекову ситуацію

Із 4 травня в Херсоні призупинили рух електротранспорту через загострення безпекової ситуації.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

Безпекова ситуація в місті погіршилася

Як зазначається, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу тролейбусів перевезення електротранспортом в місті тимчасово призупинені.

"Тролейбуси не ходитимуть орієнтовно тиждень - відсьогодні до 10 травня. Зважайте на цю інформацію при пересуванні містом", - додав очільник МВА.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 2 травня російський дрон вдарив по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсону. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

Згодом стало відомо, що росіяни вдруге за день атакували маршрутку в Херсоні: постраждав водій.

