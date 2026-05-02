РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Зранку 2 травня російський дрон вдарив по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсону. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.

"Травми, несумісні з життям, дістав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та невідома жінка, особу якої встановлюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Постраждали ще 7 пасажирів маршрутки - 6 чоловіків і жінка. 4 з них - комунальники. Наразі вони всі в лікарні. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма.

Наслідки атаки

Удар дрона по маршрутці в Херсоні: двоє загиблих
Обстріли області за добу:  1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили музей, поштове відділення, магазин, зупинку громадського транспорту та приватні автомобілі.

Топ коментарі
+9
Безкарність.
02.05.2026 08:25 Відповісти
+8
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,ворг відчув свою безкарність ,що за всі злочини їм нічого не буде ,хтось чув від "найвеличнішого" про варварський геноцид ,ні він про це не любить говорити що йому український народ.
02.05.2026 09:11 Відповісти
+4
Воровство безнаказанное. Уже давно можно было поставить РЭБ на маршрутки и скорые. Но у нас только полицаи с РЭБом ездят.
02.05.2026 08:59 Відповісти
02.05.2026 08:25 Відповісти
02.05.2026 08:59 Відповісти
Поліцейські теж гинуть. А що ви ТЦКшників н4 згадали? ваші клюбленці?
02.05.2026 09:44 Відповісти
В Херсоне их нет т.к. некого мобилизовывать.
02.05.2026 09:47 Відповісти
Тобто ви, кацапоязичничати так й надалі будете?
02.05.2026 09:49 Відповісти
Мешканці туаПсіни з вами не згодні.
02.05.2026 10:01 Відповісти
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,ворг відчув свою безкарність ,що за всі злочини їм нічого не буде ,хтось чув від "найвеличнішого" про варварський геноцид ,ні він про це не любить говорити що йому український народ.
02.05.2026 09:11 Відповісти
Пропоную СПАЛИТИ УСІ АВПАРКИ РАШКИ до Уралу .
зуб за зуб
02.05.2026 09:43 Відповісти
Біль тупої ідеї важко придумати: дороговартісні збройні ресурси мають використовуватися з максмиальною віддачею для знищення військового потенціалу рф.
02.05.2026 10:25 Відповісти
Ось ваша реєстрація Реєстрація: 02.02.2025 занадто свіжа, щоб з вами спілкуватись. Продержитесь на форумі ще рік і тоді я Вас почну сприймати уважно
02.05.2026 11:14 Відповісти
А мене сприймаєте?
02.05.2026 23:51 Відповісти
Вас даже не перевіряю на реєстрацію . Ви людина відома, адекватна, українська
03.05.2026 02:16 Відповісти
В Херсоні не було що робити і до 2022, а зараз - тим більше.
Кому не цікаво вмерти чи покалічитись під москальськими обстрілами, то краще тікайте звідти.
02.05.2026 09:53 Відповісти
До себе у квартиру скількох біженців приймеш?
02.05.2026 11:24 Відповісти
100 % !
АЛЕ! Але має бути державна програма, щоб допомогли старим та інвалідам . А як у людини нема куди їхати і нема за що жити в дорогих "безпечних" регіонах ??? Іншим теж поміч, щоб не вагались з переїздом !!
02.05.2026 13:32 Відповісти
