РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Зранку 2 травня російський дрон вдарив по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсону. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.
"Травми, несумісні з життям, дістав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та невідома жінка, особу якої встановлюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Постраждали ще 7 пасажирів маршрутки - 6 чоловіків і жінка. 4 з них - комунальники. Наразі вони всі в лікарні. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма.
Наслідки атаки
Обстріли області за добу: 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили музей, поштове відділення, магазин, зупинку громадського транспорту та приватні автомобілі.
зуб за зуб
Кому не цікаво вмерти чи покалічитись під москальськими обстрілами, то краще тікайте звідти.
АЛЕ! Але має бути державна програма, щоб допомогли старим та інвалідам . А як у людини нема куди їхати і нема за що жити в дорогих "безпечних" регіонах ??? Іншим теж поміч, щоб не вагались з переїздом !!