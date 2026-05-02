РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Зранку 2 травня російський дрон вдарив по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсону. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.

"Травми, несумісні з життям, дістав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та невідома жінка, особу якої встановлюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Постраждали ще 7 пасажирів маршрутки - 6 чоловіків і жінка. 4 з них - комунальники. Наразі вони всі в лікарні. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма.

Обстріли області за добу: 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили музей, поштове відділення, магазин, зупинку громадського транспорту та приватні автомобілі.

