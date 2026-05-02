РФ атаковала маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, ещё семеро получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получили работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и неизвестная женщина, личность которой устанавливают соответствующие службы", — говорится в сообщении.
Пострадали еще 7 пассажиров маршрутки — 6 мужчин и одна женщина. 4 из них — коммунальщики. Сейчас все они находятся в больнице. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма.
Последствия атаки
Обстрелы области за сутки: 1 человек погиб, еще 10 получили ранения.
Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты разрушили музей, почтовое отделение, магазин, остановку общественного транспорта и частные автомобили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зуб за зуб
Кому не цікаво вмерти чи покалічитись під москальськими обстрілами, то краще тікайте звідти.
АЛЕ! Але має бути державна програма, щоб допомогли старим та інвалідам . А як у людини нема куди їхати і нема за що жити в дорогих "безпечних" регіонах ??? Іншим теж поміч, щоб не вагались з переїздом !!