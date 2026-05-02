РФ атаковала маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, ещё семеро получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получили работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и неизвестная женщина, личность которой устанавливают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Пострадали еще 7 пассажиров маршрутки — 6 мужчин и одна женщина. 4 из них — коммунальщики. Сейчас все они находятся в больнице. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма.

Последствия атаки







Обстрелы области за сутки: 1 человек погиб, еще 10 получили ранения.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты разрушили музей, почтовое отделение, магазин, остановку общественного транспорта и частные автомобили.

