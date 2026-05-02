РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6626 посетителей онлайн
Новости
2 122 15

РФ атаковала маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, ещё семеро получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Травмы, несовместимые с жизнью, получили работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и неизвестная женщина, личность которой устанавливают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Пострадали еще 7 пассажиров маршрутки — 6 мужчин и одна женщина. 4 из них — коммунальщики. Сейчас все они находятся в больнице. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял маршрутку в Херсоне: девять пострадавших. За сутки - один человек погиб, еще 18 ранены (обновлено)

Последствия атаки

Удар дрона по маршрутке в Херсоне: двое погибших
Удар дрона по маршрутке в Херсоне: двое погибших
Удар дрона по маршрутке в Херсоне: двое погибших

Обстрелы области за сутки: 1 человек погиб, еще 10 получили ранения.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты разрушили музей, почтовое отделение, магазин, остановку общественного транспорта и частные автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Измаил снова под атакой РФ: враг нанес удар по порту. ФОТО

Автор: 

маршрутки (538) обстрел (32395) Херсон (3282) Херсонская область (5626) Херсонский район (836)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Безкарність.
показать весь комментарий
02.05.2026 08:25 Ответить
+8
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,ворг відчув свою безкарність ,що за всі злочини їм нічого не буде ,хтось чув від "найвеличнішого" про варварський геноцид ,ні він про це не любить говорити що йому український народ.
показать весь комментарий
02.05.2026 09:11 Ответить
+4
Воровство безнаказанное. Уже давно можно было поставить РЭБ на маршрутки и скорые. Но у нас только полицаи с РЭБом ездят.
показать весь комментарий
02.05.2026 08:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безкарність.
показать весь комментарий
02.05.2026 08:25 Ответить
Воровство безнаказанное. Уже давно можно было поставить РЭБ на маршрутки и скорые. Но у нас только полицаи с РЭБом ездят.
показать весь комментарий
02.05.2026 08:59 Ответить
Поліцейські теж гинуть. А що ви ТЦКшників н4 згадали? ваші клюбленці?
показать весь комментарий
02.05.2026 09:44 Ответить
В Херсоне их нет т.к. некого мобилизовывать.
показать весь комментарий
02.05.2026 09:47 Ответить
Тобто ви, кацапоязичничати так й надалі будете?
показать весь комментарий
02.05.2026 09:49 Ответить
Мешканці туаПсіни з вами не згодні.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:01 Ответить
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,ворг відчув свою безкарність ,що за всі злочини їм нічого не буде ,хтось чув від "найвеличнішого" про варварський геноцид ,ні він про це не любить говорити що йому український народ.
показать весь комментарий
02.05.2026 09:11 Ответить
Пропоную СПАЛИТИ УСІ АВПАРКИ РАШКИ до Уралу .
зуб за зуб
показать весь комментарий
02.05.2026 09:43 Ответить
Біль тупої ідеї важко придумати: дороговартісні збройні ресурси мають використовуватися з максмиальною віддачею для знищення військового потенціалу рф.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:25 Ответить
Ось ваша реєстрація Реєстрація: 02.02.2025 занадто свіжа, щоб з вами спілкуватись. Продержитесь на форумі ще рік і тоді я Вас почну сприймати уважно
показать весь комментарий
02.05.2026 11:14 Ответить
А мене сприймаєте?
показать весь комментарий
02.05.2026 23:51 Ответить
В Херсоні не було що робити і до 2022, а зараз - тим більше.
Кому не цікаво вмерти чи покалічитись під москальськими обстрілами, то краще тікайте звідти.
показать весь комментарий
02.05.2026 09:53 Ответить
До себе у квартиру скількох біженців приймеш?
показать весь комментарий
02.05.2026 11:24 Ответить
100 % !
АЛЕ! Але має бути державна програма, щоб допомогли старим та інвалідам . А як у людини нема куди їхати і нема за що жити в дорогих "безпечних" регіонах ??? Іншим теж поміч, щоб не вагались з переїздом !!
показать весь комментарий
02.05.2026 13:32 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2026 13:21 Ответить
 
 