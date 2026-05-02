Росіяни вдруге за день атакували маршрутку в Херсоні: постраждав водій. ФОТОрепортаж

У Херсоні зафіксовано повторну за день атаку російського безпілотника по громадському транспорту. Близько 10:40 ворожий дрон влучив у маршрутний автобус у Центральному районі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Росія масовано атакувала Херсон безпілотниками

Зранку Херсон зазнав масованої атаки російських безпілотників. Для ударів ворог одночасно застосував велику кількість БпЛА різних типів, зокрема FPV-дрони, дрони типу "Молнія", а також безпілотники на оптоволоконному керуванні.

За наявною інформацією, удари здійснювалися з використанням кількох типів дронів одночасно, що ускладнювало їхнє перехоплення та створювало додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони й мобільні вогневі групи.

Українські військові та підрозділи ППО працювали над протидією повітряній загрозі та знищенням ворожих безпілотників. Водночас наголошується, що ризик повторних масованих атак по місту залишається високим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки







