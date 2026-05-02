РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7510 посетителей онлайн
Новости Фото Удар РФ по маршрутке в Херсоне
519 2

Россияне второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель. ФОТОрепортаж

В Херсоне зафиксирована вторая за день атака российского беспилотника на общественный транспорт. Около 10:40 вражеский дрон поразил маршрутный автобус в Центральном районе города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате вражеского удара пострадал водитель. Сейчас он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Россия массированно атаковала Херсон беспилотниками

Утром Херсон подвергся массированной атаке российских беспилотников. Для ударов враг одновременно применил большое количество БПЛА различных типов, в частности FPV-дроны, дроны типа "Молния", а также беспилотники на оптоволоконном управлении.

По имеющейся информации, удары наносились с использованием нескольких типов дронов одновременно, что затрудняло их перехват и создавало дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Украинские военные и подразделения ПВО работали над противодействием воздушной угрозе и уничтожением вражеских беспилотников. В то же время отмечается, что риск повторных массированных атак по городу остается высоким.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Последствия атаки

Враг снова атаковал маршрутку в Херсоне
Враг снова атаковал маршрутку в Херсоне
Враг снова атаковал маршрутку в Херсоне
Враг снова атаковал маршрутку в Херсоне

Автор: 

маршрутки (538) обстрел (32395) Херсон (3282) Херсонская область (5626) Херсонский район (836)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропоную розбомбити усі автопарки аж до Уралу
Зуб за зуб
показать весь комментарий
02.05.2026 11:35 Ответить
А якщо кацапи вдарять ядерною зброєю по Одесі, бо вони своїх асвабаждают. Буде жорсткий 22 пакет санкцій?
показать весь комментарий
02.05.2026 11:37 Ответить
 
 