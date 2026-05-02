Россияне второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель. ФОТОрепортаж

В Херсоне зафиксирована вторая за день атака российского беспилотника на общественный транспорт. Около 10:40 вражеский дрон поразил маршрутный автобус в Центральном районе города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"В результате вражеского удара пострадал водитель. Сейчас он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Россия массированно атаковала Херсон беспилотниками

Утром Херсон подвергся массированной атаке российских беспилотников. Для ударов враг одновременно применил большое количество БПЛА различных типов, в частности FPV-дроны, дроны типа "Молния", а также беспилотники на оптоволоконном управлении.

По имеющейся информации, удары наносились с использованием нескольких типов дронов одновременно, что затрудняло их перехват и создавало дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Украинские военные и подразделения ПВО работали над противодействием воздушной угрозе и уничтожением вражеских беспилотников. В то же время отмечается, что риск повторных массированных атак по городу остается высоким.

