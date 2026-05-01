Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 2 людей загинуло, ще 9 - дістали поранення. ВIДЕО

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Зміївка, Нова Кубань, Чарівне, Велика Олександрівка, Трифонівка, Гаврилівка, Золота Балка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Милове, Новокаїри, Саблуківка, Веселе та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, поштове відділення, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

Обстріл Херсону

Близько 06:00 російські військові атакували з БпЛА велосипедиста у Дніпровському районі Херсона. На жаль, внаслідок удару 65-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям.

Також зранку російські окупанти вдарили по житловому будинку у Корабельному районі Херсона. Внаслідок влучання в оселі сталася пожежа, яка спричинила серйозні руйнування. Полум’я вже ліквідували рятувальники ДСНС.

У момент обстрілу в будинку перебувало літнє подружжя. Постраждала жінка - нині вона в лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.

