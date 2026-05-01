В результате вражеских ударов по Херсонщине 2 человека погибли, еще 9 получили ранения. ВИДЕО

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Камишаны, Приднепровское, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Кизомыс, Новодмитровка, Никольское, Понятовка, Токаревка, Станислав, Софиевка, Берислав, Змиевка, Новая Кубань, Чаривное, Великая Александровка, Трифоновка, Гавриловка, Золотая Балка, Тягинка, Львово, Отрадокаменка, Осокоровка, Милово, Новокаиры, Саблуковка, Веселое и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 15 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, почтовое отделение, автобус и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.

Обстрел Херсона

Около 06:00 российские военные атаковали с БПЛА велосипедиста в Днепровском районе Херсона. К сожалению, в результате удара 65-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также утром российские оккупанты ударили по жилому дому в Корабельном районе Херсона. В результате попадания в дом произошел пожар, который вызвал серьезные разрушения. Пламя уже ликвидировали спасатели ГСЧС.

В момент обстрела в доме находились пожилые супруги. Пострадала женщина – сейчас она в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 331 710 человек (+1 420 за сутки), 11 903 танка, 41 044 артиллерийских системы, 24 496 ББТ. ИНФОГРАФИКА