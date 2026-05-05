У Херсоні пояснили плату за заїзд під антидронову сітку на автовокзалі

У Херсонських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що на місцевому автовокзалі беруть плату 10 гривень за заїзд на територію під антидроновою сіткою. У ОВА вже прокоментували ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ, в Херсонській ОВА запевняють, що ця плата жодним чином не пов’язана з облаштуванням захисних сіток.

Чому стягують плату

В адміністрації зазначили, що утримання автостанції потребує значних ресурсів.

"Власник відповідає за технічний стан об’єктів, безпеку пасажирів і транспорту, а також дотримання санітарно-гігієнічних вимог", – пояснили в ОВА.

Також частина послуг є платною відповідно до законодавства.

Що кажуть про антидронові сітки

У ХОВА наголосили, що плата за заїзд не пов’язана з облаштуванням захисних сіток.

"Це окрема практика, яка діяла і до повномасштабного вторгнення", – підкреслили в адміністрації.

Хто керує автостанцією

Наразі управління Херсонською міжміською автостанцією здійснює ТОВ "МОПАС".

Для транспорту, який не має укладених договорів із підприємством, передбачена разова оплата.

Скільки коштує заїзд

Для легкових автомобілів плата становить 10 гривень.

У адміністрації також наголосили, що автостанція має використовуватися за призначенням, а не як місце для паркування приватного транспорту.

