У Херсоні пояснили плату за заїзд під антидронову сітку на автовокзалі
У Херсонських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що на місцевому автовокзалі беруть плату 10 гривень за заїзд на територію під антидроновою сіткою. У ОВА вже прокоментували ситуацію.
Як передає Цензор.НЕТ, в Херсонській ОВА запевняють, що ця плата жодним чином не пов’язана з облаштуванням захисних сіток.
Чому стягують плату
В адміністрації зазначили, що утримання автостанції потребує значних ресурсів.
"Власник відповідає за технічний стан об’єктів, безпеку пасажирів і транспорту, а також дотримання санітарно-гігієнічних вимог", – пояснили в ОВА.
Також частина послуг є платною відповідно до законодавства.
Що кажуть про антидронові сітки
У ХОВА наголосили, що плата за заїзд не пов’язана з облаштуванням захисних сіток.
"Це окрема практика, яка діяла і до повномасштабного вторгнення", – підкреслили в адміністрації.
Хто керує автостанцією
Наразі управління Херсонською міжміською автостанцією здійснює ТОВ "МОПАС".
Для транспорту, який не має укладених договорів із підприємством, передбачена разова оплата.
Скільки коштує заїзд
Для легкових автомобілів плата становить 10 гривень.
У адміністрації також наголосили, що автостанція має використовуватися за призначенням, а не як місце для паркування приватного транспорту.
1. Привокзальна територія - "не гумова". Вона має чітко визначені межі.
2. Привокзальна територія - місце масового скупчення людей. Тобто - "зона підвищеного ризику", при ударах артилерією, чи авіацією.
3. Перебування в зоні підвищеного ризику "зайвих" транспортних засобів, створює перешкоди, у випадку евакуації автобусів з пасажирами, при артилерійському чи авіанальоті...
Нагадать, як у радянські часм, водії зупинялися у зонах, де зупинка, чи стоянка, заборонена ПДР, включаючи сигнал аварійної зупинки, та створюючи передумови для виникнення аварійної ситуації?...