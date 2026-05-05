Новини Атаки безпілотників на Херсон
У Херсоні пояснили плату за заїзд під антидронову сітку на автовокзалі

В ОВА прокоментували плату за заїзд під антидронову сітку на автовокзалі в Херсоні

У Херсонських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що на місцевому автовокзалі беруть плату 10 гривень за заїзд на територію під антидроновою сіткою. У ОВА вже прокоментували ситуацію. 

Як передає Цензор.НЕТ,  в Херсонській ОВА запевняють, що ця плата жодним чином не пов’язана з облаштуванням захисних сіток.

Чому стягують плату

В адміністрації зазначили, що утримання автостанції потребує значних ресурсів.

"Власник відповідає за технічний стан об’єктів, безпеку пасажирів і транспорту, а також дотримання санітарно-гігієнічних вимог", – пояснили в ОВА.

Також частина послуг є платною відповідно до законодавства.

Що кажуть про антидронові сітки

У ХОВА наголосили, що плата за заїзд не пов’язана з облаштуванням захисних сіток.

"Це окрема практика, яка діяла і до повномасштабного вторгнення", – підкреслили в адміністрації.

Хто керує автостанцією

Наразі управління Херсонською міжміською автостанцією здійснює ТОВ "МОПАС".

Для транспорту, який не має укладених договорів із підприємством, передбачена разова оплата.

Скільки коштує заїзд

Для легкових автомобілів плата становить 10 гривень.

У адміністрації також наголосили, що автостанція має використовуватися за призначенням, а не як місце для паркування приватного транспорту.

Потужно
05.05.2026 11:18 Відповісти
Міндіч аплодіруєт стоя
05.05.2026 11:20 Відповісти
Напевно так. Як би не бойові дії- то заборонити. Ал4 якщо обстріли. Хоч 10 гривень..
05.05.2026 11:21 Відповісти
10 грн раз в туалет сходить
05.05.2026 11:32 Відповісти
О... "Набігли"... Та навіть якщо пов'язане з "антидроновими сітками" - виправдать адміністрацію, можна... Дивимся на це, з іншого боку:
1. Привокзальна територія - "не гумова". Вона має чітко визначені межі.
2. Привокзальна територія - місце масового скупчення людей. Тобто - "зона підвищеного ризику", при ударах артилерією, чи авіацією.
3. Перебування в зоні підвищеного ризику "зайвих" транспортних засобів, створює перешкоди, у випадку евакуації автобусів з пасажирами, при артилерійському чи авіанальоті...

Нагадать, як у радянські часм, водії зупинялися у зонах, де зупинка, чи стоянка, заборонена ПДР, включаючи сигнал аварійної зупинки, та створюючи передумови для виникнення аварійної ситуації?...
05.05.2026 11:33 Відповісти
Швидше за все власник автовокзалу просто підняв плату за в'їзд на територію. Він, той в'їзд, давно платний, або плата за договір обслуговування автостанцією. Але хтось вирішив хайпонути і приплів сюди оті сітки.
05.05.2026 11:39 Відповісти
так розумію керівництво автовокзалу натягнуло сітку для рейсового транспорту а автовласники ставлять туди свої приватні авто, і хочуть це робити безкоштовно, ну такоє
05.05.2026 12:06 Відповісти
Волонтери поставили сітки - для держави - безкоштовно. А держава не лох - де дно - нема.
05.05.2026 13:04 Відповісти
У Львові давно платний в'їзд центральний автовокзал, що по вул. Стрийській, 109 (55 грн за легковий автомобіль ), та на автовокзал "Північний", що по вул. Б. Хмельницького, 225.
05.05.2026 15:25 Відповісти
 
 