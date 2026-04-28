Антидронові сітки на Херсонщині облаштують до середини 2027 року, - ОВА

У Херсонській області облаштування системи антидронового захисту можуть завершити до другого кварталу 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про журналістам з херсонського видання "МОСТ" розповіла заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

Станом на зараз в області вже встановлено 178 км антидронових сіток, із них близько 17 км – безпосередньо у Херсоні. Роботи зосереджені насамперед на ключових логістичних маршрутах, визначених разом із військовими, зокрема з командуванням 30-го корпусу морської піхоти ВМС.

Ще раніше військові визначили 27 ділянок загальною протяжністю 217 км, де мають бути облаштовані сіткові тунелі. Водночас через постійні атаки та зміну тактики російських військ ці маршрути доводиться регулярно посилювати, особливо в межах Херсона.

Вартість і фінансування

На реалізацію проєкту з обласного бюджету вже спрямували 94,2 млн грн. При цьому додаткового фінансування наразі немає. Вартість робіт суттєво зросла: якщо раніше один кілометр із монтажем коштував 1–1,2 млн грн, то зараз – близько 1,8 млн грн через подорожчання матеріалів, пального, логістики та ризики роботи в прифронтовій зоні.

В ОВА наголошують, що антидронові сітки – це не просто полотно, а комплексна інженерна система. Вона включає бетонні конструкції, стовпи, дріт, кріплення та інші елементи. При цьому вартість стосується лише матеріалів – оплата робіт сюди не входить.

Для різних умов застосовують різні типи сіток: у містах використовують дрібну (25×25 мм), яка ефективніше затримує скиди з дронів, тоді як більші осередки мають інше призначення. Вибір матеріалів узгоджується з військовими на основі бойового досвіду.

Ключові проблеми

Основні фактори, які впливають на темпи реалізації проєкту – це рівень фінансування, безпекова ситуація та нестача робочої сили. Монтажні бригади працюють під постійною загрозою атак, і вже були випадки, коли вони потрапляли під удари дронів.

Окремою проблемою є обслуговування сіток: вони регулярно пошкоджуються уламками, вибухами або дронами. У деяких випадках достатньо ремонту, але іноді доводиться фактично встановлювати ділянки заново.

Крім того, не вся допомога підходить – частина волонтерських сіток не відповідає вимогам безпеки, тому їх не використовують.

Резонанс і перевірки

Проєкт супроводжується і кримінальним контекстом: раніше правоохоронці заявляли про можливі зловживання при закупівлях. За даними слідства, збитки могли перевищувати 6,4 млн грн, а договори укладалися через посередників за завищеними цінами.

У Херсонській ОВА зазначають, що такі ситуації ускладнюють співпрацю з підрядниками та впливають на темпи робіт. Водночас на рівні Ради оборони області підтримано продовження закупівель і розширення мережі захисту.

Попри всі труднощі, Херсонщина фактично стала полігоном для створення нових стандартів протидії дронам. Отриманий досвід уже використовують і в інших регіонах України.

